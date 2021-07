06/07/2021 - 18:00

Wavestone informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mardi 27 juillet 2021 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.wavestone.com) : espace Investisseurs, section Assemblée générale.

Ces documents comprennent notamment :

l'avis de convocation ;

les comptes et rapports d'activité relatifs à l'exercice 2020/21 incluant : le rapport du Directoire à l'AGM du 27/07/21 ; les comptes consolidés et les comptes sociaux au 31/03/21 ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise.



Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Tour Franklin, 100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de Caceis Corporate Trust

- Services Assemblées Générales Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy Les Moulineaux cedex 09.

Pour mémoire, l'avis préalable de l'Assemblée générale mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°72 le 16 juin 2021.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.