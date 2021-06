01/06/2021 - 18:00

Lors de sa réunion du 1er juin 2021, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2021 résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 2020/21 2019/20 Variation Chiffre d'affaires 417,6 422,0 -1% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 53,3

12,8% 55,7

13,2% -4% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (1,5)

(8,5)

43,3 (1,6)

(0,6)

53,5



-19% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (1,1)

(1,5)

(15,3) (2,2)

(1,2)

(19,0) Résultat net part du groupe

Marge nette 25,4

6,1% 31,1

7,4% -19%

Une fin d'exercice 2020/21 bien orientée : chiffre d'affaires annuel en recul limité de -1%

A l'issue de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 417,6 M€.

Porté par l'amélioration progressive de l'activité au 2nd semestre, le chiffre d'affaires s'est inscrit en repli annuel limité de -1% (recul identique à périmètre et taux de change constants). Cette évolution témoigne d'une nette surperformance du cabinet par rapport à un marché du conseil qui a reculé d'environ 13% à l'échelle mondiale (source : Source Global Research) au cours de l'année 2020, et de 11% en France (source : Syntec Conseil).

Dépassement du plan de recrutement annuel : 3 453 collaborateurs à fin mars 2021

Wavestone a réalisé de l'ordre de 450 recrutements bruts en 2020/21 sur l'exercice, au-delà de l'objectif de 400 embauches fixé au moment de la reprise des actions de recrutement en septembre 2020.

Du fait d'un turn-over ramené à 11% sur l'exercice (contre 14% un an plus tôt), le repli de l'effectif de Wavestone s'est ainsi limité à -1% sur 12 mois.

Au 31 mars 2021, Wavestone comptait 3 453 collaborateurs, contre 3 498 collaborateurs un an plus tôt.

Nette remontée du taux d'activité au cours de l'exercice, mais érosion des prix de vente

Sous l'effet de la bonne prise de commande du 2nd semestre, le taux d'activité s'est redressé à 71% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, un niveau identique à celui de l'exercice 2019/20. Il s'est établi à 75% au 2nd semestre contre 65% à l'issue du 1er semestre 2020/21.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 842 € en 2020/21, en repli de -4% par rapport au prix de vente moyen de 878 € enregistré en 2019/20. Ce repli est conforme à la fourchette de -3% à -5% anticipée en début d'exercice.

Le carnet de commande s'établissait à 4,1 mois au 31 mars 2021, contre 3,7 mois fin septembre 2020 et 3,5 mois fin mars 2020.

Marge opérationnelle courante résiliente à 12,8%

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 53,3 M€ en 2020/21, en repli de -4% par rapport à l'exercice 2019/20.

Pour rappel, ce résultat opérationnel courant intègre une provision de -3,2 M€ consécutive à la décision du Directoire de Wavestone de soumettre à l'approbation des actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle du 27 juillet 2021, le remboursement des indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle au cours de l'exercice 2020/21.

Le plan de performance initié en début d'exercice, visant à réduire la voilure du cabinet face à l'environnement économique difficile, a permis la réalisation de 19,5 M€ d'économies en 2020/21, au-delà des 15 M€ initialement visés.

La marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 12,8% sur l'exercice, contre 13,2% en 2019/20. L'objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres est donc largement atteint.

Du fait du projet [email protected], 8,3 M€ de provisions et dépréciations ont été comptabilisés en autres produits et charges opérationnels. Pour mémoire, le projet [email protected] vise à réinventer l'organisation du travail au sein de Wavestone et va conduire à diminuer de l'ordre de 40% la surface des locaux parisiens du cabinet (1). A titre d'information, seuls 5,3 M€ de ces 8,3 M€ correspondent à des décaissements à venir.

Après prise en compte de ces provisions et dépréciations, des autres charges non courantes, intégrant essentiellement 0,2 M€ liés à l'acquisition en mai 2021 de la practice conseil d'Everest Group aux Etats-Unis, et de l'amortissement de la relation clientèle (1,5 M€), le résultat opérationnel s'est établi à 43,3 M€ en 2020/21, en recul de -19% par rapport à 2019/20.

Le coût de l'endettement financier net a été divisé par deux à 1,1 M€ en 2020/21, consécutivement à la mise en place, en mars 2020, du nouveau contrat de financement du cabinet et à son désendettement.

Les autres produits et charges financiers s'élèvent à -1,5 M€ et intègrent les effets de change et le coût des instruments de couverture.

Après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net part du groupe est de 25,4 M€, soit un repli de ?19%, identique à celui du résultat opérationnel. La marge nette s'est établie à 6,1% en 2020/21 contre 7,4% un an plus tôt.

Cash-flow d'activité record en 2020/21 : 70,8 M€

En 2020/21, Wavestone a dégagé un cash-flow opérationnel record de 70,8 M€, en progression de 28% par rapport à l'exercice précédent, grâce à la forte optimisation du besoin en fonds de roulement.

En l'absence d'opération de croissance externe sur l'exercice et en raison de la prudence ayant prévalu au cours de la période, les opérations d'investissement n'ont consommé que 0,8 M€ sur l'exercice.

Les flux de financement se sont élevés à -47,2 M€, dont -38,3 M€ de remboursements nets d'emprunts et ?7,8 M€ de remboursements de dettes locatives (IFRS 16).

31,8 M€ de trésorerie nette au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021, les fonds propres de Wavestone se sont renforcés à 206,1 M€.

Portée par la génération de cash-flow, la trésorerie nette (2) s'élevait à 31,8 M€ à l'issue de l'exercice 2020/21, contre un endettement financier net (2) de 29,1 M€ à fin mars 2020.

Pour rappel, le cabinet n'a pas souscrit de prêt garanti par l'Etat (PGE) et ne mobilise pas ses créances clients.

Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 31/03/2021 31/03/2020 Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 31/03/2021 31/03/2020 Actif non courant 212,6 232,8 Capitaux propres 206,1 177,1 dont écarts d'acquisition 162,0 166,5 dont droits d'utilisation des biens en location 21,0 30,6 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 56,2

8,2 94,3

38,2 Actif courant 145,8 151,7 Dettes locatives 30,3 37,7 dont créances clients 125,7 128,4 Trésorerie 88,0 65,1 Passifs non financiers 154,0 140,5 Total 446,5 449,6 Total 446,5 449,6

Le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2021 le versement au titre de l'exercice 2020/21 d'un dividende de 0,23 € par action, identique à celui versé en 2019 au titre de l'exercice 2018/19, avant la suspension du dividende en 2020 du fait de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Ce dividende représente exceptionnellement un taux de distribution de 18%, contre une politique de distribution habituelle représentant 15% du résultat net part du groupe.

Solide début d'exercice 2021/22, maintien d'une attitude offensive

La bonne dynamique de la fin de l'exercice 2020/21 s'est poursuivie sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2021/22.

Wavestone confirme son attitude plus offensive pour ce nouvel exercice, avec un accent mis sur le retour de la croissance.

Dans ce contexte, le recrutement et le turn-over redeviennent des sujets de premier plan pour le cabinet. Wavestone entend recruter 800 nouveaux collaborateurs en 2021/22 (contre 450 recrutements bruts en 2020/21 et 900 en 2019/20). Le cabinet anticipe une hausse du turn-over, après le point bas enregistré en 2020/21, mais vise pour autant de le contenir aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice.

S'agissant des prix de vente, la pression demeure importante. Après le recul enregistré en 2020/21 (-4%), Wavestone se fixe l'objectif de maintenir un taux journalier moyen 2021/22 stable par rapport à celui de l'exercice précédent.

Le taux d'activité devrait pour sa part rester solide. L'ambition du cabinet est de conserver, sur l'ensemble du nouvel exercice, un taux voisin de celui du 2nd semestre 2020/21 (75%).

Objectifs financiers 2021/22

Fin avril 2021, Wavestone avait donné des premières indications concernant ses objectifs pour l'exercice 2021/22 : un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 M€ et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%, intégrant la reprise des dépenses liées à la croissance, partiellement compensées par les économies issues de [email protected]

Après l'acquisition de la practice conseil d'Everest Group aux Etats-Unis, intégrée aux comptes consolidés de Wavestone depuis le 1er mai 2021, l'objectif de chiffre d'affaires est relevé à 460 M€.

L'objectif de rentabilité reste de dégager une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Après la concrétisation d'une première opération aux Etats-Unis, Wavestone a pour objectif de poursuivre sa politique d'acquisition ciblée sur l'exercice, en donnant toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies, notamment en France.



Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/22, le lundi 26 juillet 2021, après la clôture des marchés d'Euronext, et assemblée générale des actionnaires le mardi 27 juillet 2021 à 9h00.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.

(1) Lire le communiqué de presse du 27 avril 2021

(2) Hors dettes locatives

Annexe 1 : Compte de résultat consolidé au 31/03/21

En milliers d'euros – Données auditées – Normes IFRS 31/03/21 31/03/20 Chiffre d'affaires 417 608 422 042 Achats consommés 13 951 13 007 Charges de personnel 310 168 289 877 Charges externes 23 703 46 699 Impôts et taxes 7 241 6 313 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 9 720 10 373 Autres charges et produits courants -450 73 Résultat opérationnel courant 53 275 55 700 Amortissement relation clientèle 1 493 1 553 Autres produits et charges opérationnels -8 519 -627 Résultat opérationnel 43 263 53 521 Produits financiers 5 8 Coût de l'endettement financier brut 1 144 2 185 Coût de l'endettement financier net 1 138 2 177 Autres produits et charges financiers -1 451 -1 242 Résultat avant impôt 40 674 50 101 Charge d'impôt 15 297 18 961 Résultat net 25 377 31 140 Intérêts minoritaires 0 0 Résultat net - part du groupe 25 377 31 140 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 1,27 1,57 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 1,27 1,57

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 2 : Bilan consolidé au 31/03/21

En milliers d'euros – Données auditées – Normes IFRS 31/03/21 31/03/20 Ecarts d'acquisition 162 035 166 482 Immobilisations incorporelles 6 216 8 111 Immobilisations corporelles 8 548 14 024 Droits d'utilisation des biens pris en location(1) 20 959 30 613 Actifs financiers - part à plus d'un an 2 091 1 986 Autres actifs non courants 12 789 11 535 Actif non courant 212 639 232 750 Stocks 0 0 Clients et comptes rattachés 125 710 128 408 Autres créances 20 112 23 282 Actifs financiers 0 0 Trésorerie et équivalent de trésorerie 88 009 65 131 Actif courant 233 831 216 821 Total actif 446 469 449 571 Capital 505 505 Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 Réserves et résultats consolidés 193 944 166 655 Réserves de conversion groupe 395 -1 235 Capitaux propres - part du groupe 206 063 177 142 Intérêts minoritaires 0 0 Total capitaux propres 206 063 177 142 Provisions long terme 17 317 15 343 Passifs financiers - part à plus d'un an 48 013 56 076 Dettes locatives - part à plus d'un an(1) 22 260 29 616 Autres passifs non courants 184 959 Passif non courant 87 774 101 993 Provisions court terme 6 567 5 348 Passifs financiers - part à moins d'un an 8 152 38 179 Dettes locatives – part à moins d'un an(1) 8 025 8 041 Fournisseurs et comptes rattachés 11 554 16 586 Dettes fiscales et sociales 98 305 80 417 Autres passifs courants 20 029 21 864 Passif courant 152 633 170 435 Total passif 446 469 449 571

(1) Poste créé dans le cadre de la mise en application de la norme IFRS 16

Annexe 3 : tableau des flux de trésorerie consolidé estimé au 31/03/21

En milliers d'euros - Données audités - Normes IFRS 31/03/21 Retraité (3)

31/03/20 Publié

31/03/20 Résultat net de l'ensemble consolidé 25 377 31 140 31 140 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 20 680 13 204 16 837 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 2 300 3 470 - Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt 12 129 -34 Autres charges et produits calculés 1 895 -1 210 -188 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 1 470 2 565 1 616 Charges / (produits) d'impôt 15 297 18 961 - Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 67 030 68 260 49 371 Impôt payé -17 038 -19 167 - Variation du besoin en fonds de roulement 20 828 6 205 5 927 Flux net de trésorerie généré par l'activité 70 820 55 298 55 298 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -748 -3 062 -3 062 Cession d'immobilisations 14 86 86 Variation des immobilisations financières -114 61 61 Incidence des variations de périmètre 0 -26 615 -26 615 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -849 -29 530 -29 530 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) 137 -3 522 -3 522 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère 0 -4 572 -4 572 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 Souscription d'emprunts 0 118 220 118 220 Remboursement d'emprunts -38 320 -111 767 -111 767 Remboursement des dettes locatives -7 802 -6 720 -6 720 Intérêts financiers nets versés -878 -2 487 -2 487 Intérêts net versés sur dettes locatives -336 -321 -321 Autres flux liés aux opérations de financement 27 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -47 173 -11 168 -11 168 Variation nette de trésorerie 22 798 8 14 599 14 599 Incidences des variations de taux de change 137 -123 -123 Trésorerie à l'ouverture 65 068 50 592 50 592 Trésorerie à la clôture 88 003 65 068 65 068

(1) Dont 6 491 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au 31/03/2021 et à 6 346 K€ au 31/03/2020.

(2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 2 518 K€.

(3) Pour faire apparaître l'impôt payé en lecture directe dans la variation de trésorerie consolidée, conformément à la présentation IFRS, le tableau affiche dorénavant la capacité d'auto-financement avant coût de l'endettement financier et avant impôt, puis l'impôt payé. Voir les états financiers consolidés pour plus de détails sur les différents changements de présentation opérés sur les postes au sein du flux de trésorerie généré par l'activité.