31/05/2021 - 18:00

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), Wavestone, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier son financement à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance).

Un avenant, permettant d'intégrer au contrat de financement de mars 2020 des critères environnementaux, sociaux et sociétaux, a été signé le 19 mai 2021.

Les banques partenaires de Wavestone dans le cadre de cette opération sont BNP Paribas, Société Générale,

LCL, Bred et la Banque Postale. L'agence d'analyse extra-financière EthiFinance a été choisie pour certifier annuellement la valeur des indicateurs extra-financiers retenus.

Quatre axes de progrès pour Wavestone en matière de RSE ont été retenus, et des objectifs annuels ont été fixés sur chacun d'entre eux.

Déployer la démarche de conseil responsable de Wavestone sur un nombre de projets de plus en plus important

de Wavestone sur un nombre de projets de plus en plus important Faire progresser la représentation des femmes dans des positions d'encadrement

dans des positions d'encadrement Être une entreprise toujours plus handi-accueillante avec une croissance de la population de collaborateurs vivant une situation handicapante

avec une croissance de la population de collaborateurs vivant une situation handicapante Réduire l'empreinte environnementale du cabinet dans une logique éviter-réduire-compenser

Wavestone bénéficiera d'un bonus sur la marge applicable à l'ensemble de ses lignes de crédit, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs fixés. Dans le cas où ce bonus se matérialiserait, Wavestone s'engage à reverser intégralement à la Fondation d'entreprise Wavestone l'économie réalisée. La Fondation d'entreprise Wavestone soutient des associations œuvrant en faveur de l'enfance défavorisée dans le monde.

« Cette opération de financement bancaire engage Wavestone à progresser sur des enjeux RSE clés, non seulement dans ses pratiques sociales et environnementales mais également au cœur de ses métiers de conseil. Nous nous réjouissons d'apporter une nouvelle fois notre expertise Sustainable Financing au service des crédits bancaires à impact » a déclaré Emmanuel de La Ville, Directeur Général d'EthiFinance.

« Nous sommes heureux d'avoir mis en place ce crédit à impact et nous remercions nos partenaires bancaires de s'être associés à notre démarche. Les indicateurs définis sont alignés avec nos enjeux RSE. Ils portent sur des thématiques clés, sur lesquelles nous voulons progresser dans les prochaines années » a déclaré Hélène Cambournac, responsable RSE de Wavestone.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe. Wavestone est coté sur Euronext à Paris.