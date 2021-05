10/05/2021 - 07:30

Wavestone annonce l'acquisition d'Everest Group consulting, la practice conseil d'Everest Group, basée aux Etats-Unis.

Everest Group consulting : conseiller les entreprises sur leurs défis en matière de sourcing IT et d'externalisation des processus métiers

Fondé en 1991 et basé à Dallas (Texas - Etats-Unis), Everest Group est un cabinet d'études de marché et de conseil. Sa recherche sur le marché des professional services est de réputation mondiale.

Everest Group est composé de deux practices : Research et Consulting. La practice Consulting constitue le périmètre acquis par Wavestone.

Everest Group consulting délivre des prestations de conseil à haute valeur ajoutée en matière de transformation, de sourcing et d'externalisation des systèmes d'information et des processus métiers. Ses donneurs d'ordre sont les directions générales ainsi que les décideurs clés des directions fonctionnelles et systèmes d'information des grandes entreprises.

Everest Group consulting conseille également les acteurs majeurs du service IT et du BPO (Business Process Outsourcing) sur l'élaboration de leurs stratégies marketing et l'optimisation de leurs performances opérationnelles.

Les clients d'Everest Group consulting figurent dans le Top 500 des entreprises américaines, dans tous les secteurs d'activité, notamment services financiers, utilities, retail, biens de consommation.

Sur les trois derniers exercices, le chiffre d'affaires d'Everest Group consulting s'est élevé en moyenne à 11 M$ (~9,1 M€). En 2020, il s'est établi à plus de 15 M$ (~12,3 M€), porté par des contrats à caractère exceptionnel. La rentabilité d'Everest Group consulting est comparable à celle de Wavestone.

La practice est pilotée par cinq partners, disposant chacun d'une longue expérience dans les cabinets de conseil les plus renommés. L'équipe compte une vingtaine de collaborateurs et fait appel en complément à des consultants indépendants.

Renforcement des activités de Wavestone aux Etats-Unis

Cette acquisition renforce la position de Wavestone aux États-Unis, un marché prioritaire dans la stratégie de développement international du cabinet.

Pour l'équipe d'Everest Group consulting, le rapprochement avec Wavestone offre de nouvelles perspectives de croissance, au sein d'une entreprise exclusivement axée sur le métier du conseil.

Les partners de la practice conseil d'Everest Group ont été parties prenantes de l'élaboration du projet et sont pleinement engagés dans le succès du rapprochement.

« Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie de développement aux États-Unis », déclare Pascal Imbert, Président du Directoire de Wavestone. « Nous avons été impressionnés par l'envergure des clients d'Everest Group consulting et le caractère stratégique de ses missions. Les compétences et la qualité des équipes de la practice vont constituer un atout de premier plan dans le cadre de l'expansion de Wavestone sur le marché américain. »

« Après avoir conseillé de très grandes entreprises dans la résolution de leurs défis en matière de sourcing et de transformation digitale, dans l'amélioration de leurs performances opérationnelles et financières, et dans l'accélération de leurs performances commerciales et leur création de valeur, le temps était venu pour la practice conseil d'Everest Group de trouver un nouveau relais de développement afin d'accélérer sa croissance », explique Peter Bendor-Samuel, CEO d'Everest Group. « Grâce à ce rapprochement, la practice conseil sera en mesure d'atteindre cet objectif en s'appuyant sur un vivier de talents plus important et diversifié, source d'une compétitivité accrue sur le marché nord-américain. »

En complément de cette acquisition, Wavestone et Everest Group ont conclu un partenariat stratégique. Wavestone devient le partenaire conseil exclusif d'Everest Group en Amérique du Nord où sa recherche et sa réputation constitueront un différenciateur clé pour le cabinet. Les deux partenaires prévoient en outre de collaborer en matière de création de contenus et de mener ensemble des actions marketing, telles que des publications ou des webinaires.

Cette alliance trouvera son prolongement en Europe, où Wavestone utilisera la recherche d'Everest Group et appuiera ce dernier dans la poursuite de sa croissance dans la région.

Modalités de l'opération

L'opération prend la forme d'une acquisition par Wavestone de l'ensemble des actifs de la practice Everest Group consulting auprès d'Everest Group.

Le prix d'acquisition s'élève à 10,1 M$ (8,3 M€) en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 5,1 M$ (4,2 M€), conditionné par les revenus de la practice sur l'exercice 2021/22.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

Everest Group consulting sera intégré aux comptes consolidés de Wavestone à partir du 1er mai 2021.

