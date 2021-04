12/04/2021 - 18:00

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 2 avril 2021, le capital se composait de 20 196 492 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote de 29 144 101 (après des mouvements sur les droits de vote dont FIH, holding familiale contrôlée par Pascal Imbert, Président du Directoire, est titulaire1) calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

1 Consulter le communiqué de presse dédié