01/04/2021 - 18:00

Wavestone a été informé par FIH, holding familiale contrôlée par Pascal Imbert, Président du Directoire, de mouvements sur les droits de vote dont elle est titulaire au sein du cabinet.

FIH a acquis, les 29 mars et 1er avril 2021, des droits de vote doubles relatifs aux 4 847 158 actions Wavestone qu'elle détient.

FIH a en outre donné procuration, le 1er avril 2021, sur 2 865 000 droits de vote attachés aux actions qu'elle détient, à Maître Thomas Prud'homoz, notaire à Paris.

Cette procuration a été consentie jusqu'au 9 décembre 2021 inclus, à titre irrévocable et sans consigne de vote. FIH et Maître Thomas Prud'homoz ont déclaré ne pas agir de concert vis-à-vis de Wavestone et confirment, en tant que de besoin, que la procuration donnée n'est pas constitutive d'une action de concert.

L'objectif de cette procuration est de maintenir l'équilibre existant au sein du concert contrôlant Wavestone et constitué de Pascal Imbert, FIH, Michel Dancoisne, FDCH (holding familiale contrôlée par Michel Dancoisne) et Delphine Chavelas, fille de Michel Dancoisne. La procuration expire le 10 décembre 2021, date à laquelle FDCH doit pour sa part acquérir des droits doubles relatifs aux 2 827 509 actions qu'elle détient.

Au 1er avril 2021, à l'issue de ces mouvements, FIH est titulaire de 6 829 316 droits de vote représentant 23,43% des droits de vote de la société.

Pour mémoire, à la même date, le concert constitué de Pascal Imbert, FIH, Michel Dancoisne, FDCH et Delphine Chavelas détient 54,66% du capital de Wavestone et 53,79% des droits de vote de la société (contre 56,36% précédemment).

