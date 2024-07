18/07/2024 - 18:45

Forte progression du revenu mensuel récurrent (MRR) : +30,2% au 30 juin 2024 ;

Nouvelle hausse de la part des revenus récurrents dans le chiffre d'affaires : 71,6% au S1 2024 comparé à 58,8% au S1 2023 ;

Chiffre d'affaires semestriel : 15,1 M€ (+8,7%) ;

Développement du portefeuille de contrats actifs : 3 099 contrats au 30 juin 2024 (+22,7%) ;

Confirmation des objectifs financiers : hyper croissance des revenus récurrents sur l'ensemble de l'exercice 2024 et résultat d'exploitation positif au second semestre.



Paris, 18 juillet 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité du premier semestre 2024.

Données non auditées, en k€ 30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 30/06/2024 Revenu mensuel récurrent 1 550 1 641 1 719 1 843 Variation sur 12 mois +32,6% +32,9% +33,6% +30,2%



Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Avec une croissance au-delà de 30% pour le quatrième trimestre consécutif, nos revenus récurrents poursuivent leur trajectoire d'hyper croissance portée par la progression de notre modèle de souscription et l'expansion continue de notre portefeuille clients. Cette performance est rassurante dans un contexte politique complexe en France qui a impacté le secteur public, et certains grands projets industriels décalés dans d'autres régions. Dans les périodes incertaines, augmenter la récurrence est un puissant atout. Aujourd'hui, près de 72% de nos revenus sont devenus récurrents, un gage de visibilité sur nos perspectives de croissance à venir.

Dans ce contexte, notre activité enregistre une croissance solide sur le semestre, ce qui reflète à la fois la dynamique structurelle du marché de la cybersécurité et le positionnement stratégique que la société a consolidé ces dernières années. WALLIX évolue dans un marché en pleine expansion où la résilience et la protection cyber des organisations, de leurs écosystèmes, de leurs actifs industriels nécessitent d'être renforcées. La mise en application de la directive NIS 2 en octobre 2024, qui concernera 150 000 organisations en Europe – soit dix fois plus que la directive NIS 1 – représente un puissant levier pour l'activité du Groupe déjà fortement présent dans les secteurs dits importants ou essentiels. L'IAM et le PAM constituent des briques incontournables dans les architectures informatiques modernes des entreprises constituant la pierre angulaire des architectures de type ZeroTrust en passe d'être standardisées partout dans le monde, dans tous les secteurs économiques. Grâce aux investissements réalisés ces deux dernières années pour enrichir notre portfolio de solutions cyber pour protéger les systèmes numériques et les environnements industriels, pour optimiser notre organisation commerciale, développer nos partenariats et nos alliances stratégiques, WALLIX est en excellente position pour jouer un rôle majeur dans l'accélération de l'adoption de solutions numériques de confiance, notamment dans le domaine de la gestion des identités et des accès (IAM).

Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à maintenir une progression forte des revenus récurrents et à retrouver une rentabilité opérationnelle positive dès le second semestre de l'exercice en cours. »

Hausse des revenus récurrents de plus de 30% et croissance solide de l'activité

Au 30 juin 2024, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 1,8 M€, enregistrant une hausse de +30,2% par rapport au 30 juin 2023.

Les zones stratégiques et historiques enregistrent une hyper-croissance :

Données non auditées, en k€ 30 juin 2023 30 juin 2024 Variation MRR total 1 415 1 843 +30,2% dont France 851 1 129 +32,6% dont EMEA hors France 521 681 +30,6%

En France, le MRR au 30 juin 2024 est en hausse de +32,6%. L'ARR représente 71,8% du chiffre d'affaires 2023, soit une progression de 8,0 points en un an. Malgré un mois de juin perturbé par les incertitudes sur le paysage politique et économique qui ont retardé certaines signatures de grands contrats notamment dans le secteur public, la dynamique commerciale reste globalement très positive, portée par les petites et moyennes entreprises et par la migration progressive des clients existants d'un modèle de licences vers un modèle de souscriptions.

Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une croissance de +30,6% avec un ARR représentant déjà 76,9% du chiffre d'affaires 2023. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient une excellente performance. WALLIX consolide également sa position dans divers pays européens notamment en Allemagne avec la signature de plusieurs contrats significatifs dans le secteur essentiel de la santé ou encore au Royaume Uni dans le segment de l'OT.

Le chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2024 s'élève à 15,1 M€, en croissance de +8,7%. Cette croissance de l'activité combinée à l'accélération du passage en souscriptions démontre la capacité du Groupe à gérer efficacement la transformation de son modèle économique. Les revenus récurrents (souscriptions + maintenance) atteignent 10,8 M€ au 1er semestre 2024 et représentent 71,6% du chiffre d'affaires semestriel comparé à 58,8% au 1er semestre 2023 (+12,8 points en 1 an).

À fin juin, le Groupe détenait un portefeuille de 3 099 contrats actifs (+22,7% sur un an) avec un taux de rétention de plus de 95%. L'optimisation de la politique tarifaire, qui figure parmi les leviers du plan de performance annoncé au printemps et mis en œuvre progressivement, permet d'augmenter le revenu moyen des contrats renouvelés.

Confirmation du retour à la croissance rentable au second semestre 2024

WALLIX s'impose comme un acteur européen spécialisé et leader du PAM bénéficiant d'avantages compétitifs majeurs grâce à des solutions certifiées en France, bientôt en Allemagne, reconnues par les meilleurs cabinets d'analystes, et un positionnement unique sur l'OT. Avec un portefeuille de près de 3 100 contrats actifs, une récurrence significative de ses revenus et un contexte réglementaire qui va décupler la taille du marché en Europe, le Groupe bénéficie de vecteurs de croissance exceptionnels.

Par ailleurs, les mesures de performance mises en place par le Groupe en début d'année commenceront également à porter leurs fruits au second semestre. WALLIX est ainsi confiant dans sa capacité à maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents et à générer un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.

Prochaine publication : Résultats 1er semestre 2024, le 10 octobre 2024



A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ S1 2023 S1 2024 Var. France 8 479 9 373 +10,5% EMEA hors France 5 076 5 344 +5,3% Hors EMEA 388 432 +11,3% Chiffre d'affaires total 13 943 15 149 +8,7%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT