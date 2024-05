15/05/2024 - 14:00

Paris, 15 mai 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), vous invite à partager sa vision, sa mission et son positionnement sur le marché de la cybersécurité.

RDV LE MARDI 21 MAI 2024 À 15H00

Présentation par les acteurs clés de l'entreprise

Découvrez les architectes de WALLIX et posez-leur vos questions

Témoignages de représentants de l'écosystème de WALLIX

Thierry Dassault, Martin Kuppinger, Steve Purser, Guillaume Poupard... témoignent.

FORMAT DIGITAL

en français, traduit en anglais

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour vous inscrire et participer à cet évènement, cliquez sur le lien ci-dessous :

INSCRIPTION AU CYBER VISION DAY BY WALLIX

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 18 juillet 2024

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur européen de logiciels de cybersécurité, WALLIX est un leader mondial sur le marché de la gestion des identités et des accès. Avec une stratégie basée sur l'innovation et l'agilité, WALLIX se fixe pour mission de simplifier la cybersécurité de ses clients dans le monde entier. La suite de solutions WALLIX est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne près de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

