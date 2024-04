23/04/2024 - 18:00

Paris, le 23 Avril 2024

WALLIX, (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, est heureux d'annoncer son partenariat avec Prianto, l'un des distributeurs phares de logiciels au Royaume-Uni.

La vaste expérience de Prianto dans la distribution de logiciels spécialisés contribuera au développement de WALLIX dans cette région clé et renforcera la stratégie Channel de WALLIX à l'échelle mondiale. En effet, le Royaume-Uni est une région clé où les entreprises ont besoin de solutions pour relever les défis et problèmes cruciaux de cybersécurité, notamment en matière de gestion des identités et des accès. Alors que la plupart des organisations de tous secteurs sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques sophistiquées, WALLIX a pour objectif de les aider à sécuriser leurs infrastructures dans les environnements OT comme IT en s'appuyant sur un réseau de revendeurs et de distributeurs dont Prianto est désormais un acteur clé.

« Chez Prianto, nous nous sommes toujours engagés à fournir des solutions innovantes à nos revendeurs, intégrateurs de systèmes et MSP. L'accent mis par WALLIX sur la sécurisation et la gestion des accès aux identités constitue le partenariat idéal pour un marché en forte expansion. » A déclaré Yuri Pasea, PDG de Prianto Distribution UK.

« Nous sommes ravis de commencer à travailler avec Prianto pour développer les activités de WALLIX au Royaume-Uni, car nous sommes engagés à déployer nos solutions à l'échelle mondiale, et le Royaume-Uni est pour nous une région clé. Ce partenariat nous permettra d'être plus proches des entreprises locales et des organisations de tous secteurs" déclare Eric Gatrio, CRO chez WALLIX.

A PROPOS DE PRIANTO

Prianto a été fondée par une équipe de dirigeants expérimentés possédant des connaissances et une expérience approfondie dans le domaine de la distribution, avec un accent particulier sur les marchés de la virtualisation et, plus encore, de la sécurité.

Prianto a été fondé pour répondre aux besoins du marché en matière de distribution spécialisée, alors que les petites organisations de niche étaient englouties par les plus grands acteurs de la distribution.

L'objectif de Prianto Distribution est de fournir à ses clients et fournisseurs en Europe les valeurs, la culture et le leadership éclairé de l'entreprise autour de la distribution supportée par une bonne connaissance des marchés locaux.

Pour en savoir plus sur WALLIX et Prianto, contactez notre équipe commerciale spécialisée ; alan.fink@prianto.com ou appelez le 01635 225522

A PROPOS DE WALLIX

Wallix, entreprise cotée sur Euronext (ALLIX), est le leader mondial de la sécurité des identités et des accès numériques pour les environnements IT et OT. Dans un monde où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées et ciblent particulièrement les comptes à privilège comme vecteur d'infiltration, WALLIX agit de façon proactive en renforçant les contrôles d'accès aux systèmes des organisations, avec des solutions agiles, flexibles et simples d'utilisation, réduisant ainsi leur surface d'attaque.

Présent dans 90 pays, WALLIX protège depuis plus de 20 ans des milliers d'entreprises de toutes les tailles à travers le monde, et est distribué à travers un réseau de plus de 300 revendeurs.

www.wallix.com

WWW.OT.security

info@wallix.com

CONTACT PRESSE WALLIX

Amon Françoise KOUTOUA

Global Brand & Comms Manager akoutoua@wallix.com

LEWIS

Louise CAETANO

+33 6 98 82 07 71 /

WALLIXfrance@teamlewis.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIERE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs Hélène DE WATTEVILLE

+33 1 53 67 36 33 /

WALLIX@actus.fr

Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

+33 6 24 03 26 52 /

acdudicourt@actus.fr