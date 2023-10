26/10/2023 - 18:30

Paris, 26 octobre 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce la signature d'un Prêt Participatif Relance de 2,5 millions d'euros.

Mis en œuvre avec la Société Générale, ce Prêt Participatif Relance offre des conditions attractives avec une maturité de 8 ans et un différé de remboursement de 4 ans.

Le prêt annoncé ce jour renforce la structure financière du Groupe, déjà solide avec une trésorerie disponible qui s'élevait à 20,6 millions d'euros au 30 juin 2023. Il concourra à financer la stratégie de développement et d'enrichissement de l'offre du Groupe tant par l'innovation, la signature de nouveaux partenariats et la réalisation d'acquisitions ciblées.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « La signature de ce Prêt Participatif Relance nous donne accès à un nouveau financement non dilutif de long terme et démontre la gestion efficace de nos sources de financements diversifiées.

La Gestion des Identités et des Accès est un marché dynamique, en évolution constante, qui occupe une place de plus en plus centrale dans les architectures de sécurité des entreprises et qui nécessite des solutions évolutives. Ce nouveau moyen de financement contribuera à l'enrichissement et à l'évolution de nos solutions aussi bien par l'innovation que par des opérations ciblées de croissance externe, à l'image de ce que nous avons déjà réalisé avec Kleverware en début d'année.

WALLIX dispose de tous les moyens technologiques et financiers pour continuer à accroître ses parts de marché. Nous sommes déterminés à accélérer notre développement et à renforcer, en particulier, notre capacité à accompagner la transformation du monde industriel encore peu équipé de protections Cyber. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 16 novembre 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse - Anne-Charlotte Dudicourt

06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr

