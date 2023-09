21/09/2023 - 08:00

WALLIX signe un partenariat avec le réseau national des Bachelors Universitaires Technologiques, Réseaux & Télécoms, parcours cybersécurité.

WALLIX forme les enseignants du réseau national grâce à son centre de formation certifié Qualiopi et offre l'accès aux ressources techniques et pédagogiques de WALLIX PAM4ALL.

Les 3 500 étudiants du Bachelor Réseaux & Télécoms pourront avoir accès à l'examen de certification WALLIX We Edu à l'issue de leur formation.

Paris, 21 septembre 2023 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques a lancé il y a quelques mois We Edu, un programme de formation destiné aux écoles d'ingénieurs et universités pour accélérer la formation des spécialistes en cybersécurité. Grâce à We Edu, les étudiants se forment sur une solution de PAM (Privileged Access Management) leader du marché. Cette technologie est considérée comme indispensable par les plus grands analystes - Gartner, KuppingerCole - pour reprendre le contrôle des accès et ainsi prévenir des cyberattaques. Après avoir posé les jalons de ce programme au travers d'un premier partenariat avec l'école d'ingénieur ESIEA, WALLIX continue sur sa lancée et signe un partenariat avec le réseau national des BUT Réseaux & Télécoms : 29 Instituts Universitaires de Technologie (IUT) répartis sur toute la France et outre-mer proposant le parcours cybersécurité.



Le BUT Réseaux & Télécoms, c'est quoi ?

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est un diplôme national délivré en 3 ans par les IUT. Il représente une évolution du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) qui se préparait sur 2 ans. Sur les 108 IUT existants, 29 proposent le BUT Réseaux & Télécoms qui permet aux étudiants d'avoir une formation professionnalisante - en alternance ou non - aux différents métiers de l'industrie du numérique. Ce dernier se compose d'un tronc commun et, à partir de la 2ème année, les étudiants choisissent parmi 5 spécialités dont la cybersécurité.

"L'enseignement de la cybersécurité est inclus dans le tronc commun car la sensibilisation à cette notion est indispensable pour exercer le métier de technicien réseau, quel que soit le secteur d'activité. De surcroît, pour former les nouvelles générations d'experts en cybersécurité, après 5 ans de préparation, nous avons lancé en septembre 2021 la spécialité cybersécurité dans le programme du BUT Réseaux & Télécoms. Bien que le secteur souffre encore de pénurie de talents, nous assistons à un changement de paradigme. Travailler dans la cybersécurité était considéré comme marginal il y a quelques années. Aujourd'hui nous constatons qu'une majorité des étudiants recrutés en 2021 ont choisi le BUT Réseaux & Télécoms pour la spécialité cybersécurité. C'est une excellente nouvelle pour la filière !" explique Frédéric Drouhin, Président de l'Assemblée des Chefs de Départements Réseaux et Télécommunications



En quoi consiste le partenariat avec WALLIX ?

La spécialité cybersécurité du BUT Réseaux & Télécoms, enseignée en 2ème et 3ème année, permet aux étudiants d'acquérir deux compétences fondamentales :

Administrer un système d'information sécurisé : Sensibilisation aux vulnérabilités d'un système d'information et aux remédiations possibles Mise en œuvre d'un système d'information sécurisé pour une petite structure



Surveiller un système d'information sécurisé : Prise en main des outils de surveillance et de test du système d'information Mise en œuvre d'un système de surveillance d'incidents de sécurité



L'acquisition de ces deux compétences se base sur de nombreuses mises en situation professionnelle au travers d'une approche par projets. Pour cela, le BUT Réseaux & Télécoms propose aux étudiants des formations certifiantes, délivrées par des professionnels du secteur, qui leur permettent d'acquérir la maitrise de diverses solutions de cybersécurité au sortir de leurs études. Cela constitue une garantie pour les futurs employeurs.

WALLIX, dans le cadre du partenariat We Edu avec le réseau national des IUT, vient enrichir la spécialité cybersécurité du BUT Réseaux & Télécoms. WALLIX, forme dans un premier temps les enseignants, grâce à son centre de formation certifié Qualiopi, et offre l'accès aux ressources techniques et pédagogiques de WALLIX PAM4ALL. Dans un second temps, ce sont les étudiants, qui à la fin de leur cursus, pourront passer l'examen de certification. Ainsi, l'éditeur offre aux jeunes diplômés un tremplin technique qui les rendra directement opérationnels et facilitera leur recrutement auprès des organisations à la recherche de spécialistes pour mettre en œuvre une solution de PAM indispensable pour contrôler leurs accès numériques.

"Intégrer le parcours cybersécurité du BUT Réseaux & Télécoms est pour WALLIX un accomplissement majeur dans son ambition de contribuer à la formation d'experts au service de la résilience des entreprises. Le diplôme de grade de licence que délivre le BUT Réseaux & Télécoms, permet aux étudiants une insertion directe dans la vie professionnelle à la sortie du Bachelor, dans des secteurs et métiers variés. Nous y voyons une réponse directe, à l'échelle française, aux besoins urgents d'assurer une continuité en ressources humaines des directions informatiques de nos clients, et des utilisateurs qui peinent à recruter pour assurer la résilience de leur organisation." explique Jean-Noël de Galzain, fondateur et PDG de WALLIX .



À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com



