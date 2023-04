13/04/2023 - 18:15

Chiffre d'affaires en progression de +30,3% malgré un impact toujours négatif de la Russie ;

Revenus récurrents mensuels en hausse de +26,5% au 31 mars 2023 ;

Mise en place de nouveaux leviers de croissance : enrichissement de l'offre WALLIX PAM4ALL avec le lancement de SaaS Remote Access et nouvelle alliance technologique pour renforcer la sécurité du Cloud.

Paris, 13 avril 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), a décidé d'opter, à compter du premier trimestre 2023, pour une publication trimestrielle de son chiffre d'affaires et de son revenu récurrent mensuel.

Données non auditées, en K€ T1 2022 T1 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 4 720 6 149 +30,3%



Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « L'année 2023 démarre avec une croissance en forte accélération, portée par le dynamisme des entreprises de taille intermédiaire sur une grande majorité de nos marchés et la reprise des grands projets notamment dans le secteur industriel. Nous renouons ainsi avec des taux d'hyper croissance comparables à ceux réalisés dans les années pré-COVID malgré un impact toujours négatif de la Russie sur le premier trimestre et le développement toujours soutenu de notre modèle de souscription qui impacte la reconnaissance du chiffre d'affaires à court terme tout en garantissant au Groupe un flux de revenus récurrents et une meilleure visibilité financière sur les années à venir. Pour rappel, WALLIX a multiplié son chiffre d'affaires par 12 en 10 ans, soit une croissance moyenne annuelle de près de 30%.

Conformément à notre feuille de route 2023 axée notamment sur l'innovation et l'enrichissement de notre offre, nous avons récemment lancé SaaS Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants associée à notre solution PAM4ALL. Cette solution permet à toute organisation de gérer simplement et complètement l'accès numérique sécurisé de leurs prestataires externes ainsi que les accès distants. Autre étape importante au cours de ce trimestre : l'accélération du Groupe dans l'univers de la sécurité des infrastructures Cloud et de la mise en conformité grâce à notre alliance technologique avec Kleverware. L'ambition avec cette alliance est d'accompagner les organisations dans leur transformation numérique vers les services cloud en leur offrant une solution de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management). Ce développement constitue un levier de croissance solide dans la mesure où il adresse le marché des services cloud estimé à 600 milliards de dollars et en croissance de 20% par an.

WALLIX poursuit son ambition de construction d'un numérique responsable en accompagnant les organisations dans l'accélération de leur transformation numérique sécurisée par design. Après ce bon début d'année, nous sommes confiants sur la dynamique commerciale de l'entreprise qui recèle encore des leviers de croissance et sur notre capacité à poursuivre sur cette tendance organiquement, tout en développant notre positionnement sur des marchés porteurs de la cybersécurité. »

Rebond significatif de l'activité au premier trimestre et accélération de la progression des revenus récurrents

La croissance sur le premier trimestre s'est accélérée avec un chiffre d'affaires de 6,1 M€, en hausse de +30,3% par rapport au premier trimestre 2022, malgré l'impact de la Russie, dont les ventes étaient soutenues jusqu'à fin février 2022, et l'évolution du modèle vers un modèle de souscription.

Au 31 mars 2023, le revenu récurrent mensuel (MRR) ressort à 1,3 M€, en hausse de +26,5% par rapport au 31 mars 2022, soit 15,4 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle. WALLIX démarre ainsi l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 61,3% du chiffre d'affaires consolidé en 2022, soit une progression de +8,6 points en 1 an.

Un premier trimestre riche en développement

Le premier trimestre confirme l'objectif d'accélération de la croissance organique pour 2023 annoncé par le Groupe lors de la publication de ses résultats annuels. Cette dynamique sera renforcée au cours des prochains mois par les initiatives récentes autour des infrastructures Cloud et des accès distants.

Ainsi, afin de répondre aux défis de la sécurité du Cloud, WALLIX a signé une alliance stratégique avec Kleverware, spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques. En intégrant leurs technologies respectives, celle du Privileged Access Management et celle de l'Identity Access Governance, WALLIX et Kleverware offrent une solution complète de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques dans le cloud tout en assurant la conformité règlementaire. Cette alliance est d'autant plus stratégique que la technologie CIEM apparait comme la norme émergente pour la gestion des accès et l'application du principe de moindre privilège au sein des infrastructures Cloud.

Tout récemment, le Groupe a également annoncé le lancement de sa solution Saas Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants intégrée dans la solution unifiée WALLIX PAM4ALL, permettant l'optimisation de la gestion des accès distants et spécialement des accès des partenaires externes.

Le lancement de SaaS Remote Access et l'alliance technologique avec Kleverware s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de WALLIX visant à développer et enrichir son offre et ses solutions tout en ayant un impact rapide sur les perspectives du Groupe.

WALLIX réitère son ambition d'amélioration significative de ses résultats sous l'effet d'un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 20 juillet 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

www.wallix.com