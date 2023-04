13/04/2023 - 08:00

WALLIX lance We Edu, un programme éducatif à destination des écoles d'ingénieurs et des universités, pour permettre aux étudiants en cybersécurité de se former sur une solution de PAM leader du marché et indispensable pour toutes les organisations qui veulent garder le contrôle de leurs accès numériques. Ainsi, WALLIX offre aux jeunes diplômés un bagage professionnel avantageux et différenciant sur le marché de l'emploi.

We Edu s'inscrit dans l'ambition France 2030, le plan du Gouvernement pour accélérer la cybersécurité en France, pour former plus de jeunes et professionnels aux métiers de la cybersécurité. Pour cela, l'offre We Edu fournit des formations techniques destinés aux étudiants d'écoles d'ingénieurs et Bachelors, afin de faciliter leur recrutement et combler la pénurie de milliers de talents.

Pour concrétiser son ambition, WALLIX signe son 1er partenariat We Edu avec l'ESIEA qui partage des valeurs communes sur la vision d'un numérique plus sûr et le besoin urgent de former des experts en cybersécurité.

Paris, 13 avril 2023 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, lance We Edu, un programme à destination des établissements d'enseignement supérieur pour permettre aux étudiants en cybersécurité de se former sur une solution de PAM (Privileged Access Management) leader du marché. Cette technologie est considérée comme indispensable pour les organisations par les analystes tels que Gartner ou KuppingerCole pour reprendre le contrôle des accès numériques et prévenir les cyberattaques. Avec le programme We Edu, WALLIX fournit des ressources pédagogiques et met à disposition des licences de WALLIX PAM4ALL, sa solution de gestion unifiée de tous les accès numériques, pour l'enseignement des futurs experts en cybersécurité. Pour concrétiser son ambition, WALLIX signe son 1er partenariat We Edu avec l'ESIEA qui forme des ingénieurs de pointe dans le domaine des sciences de l'informatique et du numérique.

We Edu : pour construire ensemble un avenir numérique plus responsable

WALLIX, en tant qu'industriel de la cybersécurité européenne, est engagée dans la responsabilité numérique et agit pour sensibiliser largement les générations futures aux besoins grandissants de protéger les accès, les identités et les données numériques.



La société a à cœur de s'investir dans la formation des nouvelles générations d'experts en cybersécurité et oriente son engagement sociétal vers l'éducation. Concrètement, WALLIX accompagne les écoles et universités partenaires du programme We Edu, à la maîtrise d'une solution leader du marché du PAM. WALLIX met à disposition la suite logicielle WALLIX PAM4ALL, forme les enseignants et les étudiants qui, à la fin de leur cursus, pourront passer l'examen de certification. Ainsi, l'éditeur offre aux jeunes diplômés un tremplin technique qui les rendra directement opérationnels et facilitera leur recrutement auprès des organisations à la recherche de spécialistes pour mettre en œuvre une solution de PAM indispensable pour contrôler leurs accès numériques.



De plus, l'initiative We Edu s'inscrit dans la stratégie nationale d'accélération pour la cybersécurité de France 2030. Afin de garantir la souveraineté industrielle et technologique du pays, la France a fait de la cybersécurité une filière stratégique. Cela passe par cinq axes de développement de notre industrie de la cybersécurité dont la formation de jeunes et de professionnels pour faire face à la tension des talents dans un secteur florissant. Elle s'inscrit également dans un contexte de pénurie des ressources en Europe et dans le monde entier où il manquerait 3,7 millions de spécialistes en cybersécurité qui sont autant d'opportunités d'emplois à combler.

« Dans la continuité de notre métier d'éditeur de solutions pour la protection des systèmes d'information et des données des organisations, il est naturel pour nous de participer à l'effort d'éducation de l'ensemble des personnes qui vont manipuler, concevoir ou utiliser des outils numériques demain. C'est la raison qui nous a poussé à lancer un programme pour les étudiants : WALLIX We Edu. Notre ambition est de sensibiliser, grâce à l'apprentissage des solutions que nous fabriquons, à la nécessité de protéger les identités, de protéger les accès aux systèmes numériques et aussi de faire en sorte que les nouvelles générations soient formées aux nouvelles technologies dans les métiers d'avenir. Ce sont les métiers que l'on trouve dans la cybersécurité, l'un des secteurs stratégiques les plus prometteurs pour les jeunes à la recherche d'emploi. »" explique Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX.



We Edu et l'ESIEA : 1ère concrétisation de cette ambition

WALLIX et l'ESIEA partagent des valeurs communes sur la vision d'un numérique plus sûr et plus responsable en matière de protection des données et de la vie privée, ainsi qu'un pronostic commun sur le besoin urgent de former des spécialistes en cybersécurité de tout niveau. Pour répondre à ce besoin, WALLIX a apporté son expertise professionnelle dans le cadre de la construction du programme pédagogique qui est devenu le cursus de Bachelor en cybersécurité et le Master en cybersécurité que propose l'ESIEA.

L'utilisation de la solution WALLIX PAM4ALL, dans le cadre des cours de travaux pratiques, permet ainsi aux étudiants d'acquérir des connaissances pratiques en plus des connaissances théoriques, et un sens aigu de la réalité du terrain, grâce à une solution européenne déployée par des milliers de clients à travers le monde.

“Notre partenariat avec WALLIX coche plus de case que les relations que nous avons traditionnellement avec le monde professionnel : nous travaillons sur la conception de programmes pédagogiques, bien entendu sur de l'insertion professionnelle à travers des stages ou de l'apprentissage, et puis nous utilisons les solutions concrètes de WALLIX dans les cours avec la possibilité de proposer aux étudiants une certification professionnelle ." explique Jean -Marc Loeser Directeur du développement, Groupe ESIEA.

À PROPOS DE L'ESIEA

Depuis 1958, L'ESIEA forme des ingénieur·e·s d'un numérique utile qui souhaitent s'emparer des technologies pour préserver la planète et améliorer la vie des gens. Acteur historique de la révolution numérique et du monde technologique contemporain, l'ESIEA appartient à l'ensemble de ses diplômés qui assurent sa gouvernance depuis plus de 60 ans.

Sa vocation est de former des ingénieurs, experts en Cybersécurité, Intelligence artificielle & Datascience, Software engineering, Réalité virtuelle & systèmes immersifs ou Systèmes embarqués et autonomes, pour contribuer à répondre aux besoins des entreprises de l'industrie du numérique.

Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un diplôme d'ingénieur (Bac+5) habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) et compte plus de 2000 étudiants sur les campus de Paris/Ivry-sur-Seine et de Laval.

Le Cycle Ingénieur peut être suivi entièrement en alternance et permet aux étudiants de bénéficier de 3 ans d'expérience professionnelle supplémentaire.

L'ESIEA propose également un Mastère Spécialisé « Sécurité de l'Information et des Systèmes » (MS-SIS). De plus, le MS-SIS est le 1er Mastère Spécialisé à donner la possibilité à ses futurs diplômés d'accéder au prestigieux titre d'"Expert en Sécurité des Systèmes d'Information" (ESSI) de l'ANSSI.

www.esiea.fr

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

