WALLIX lance Saas Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants intégrée dans la solution unifiée WALLIX PAM4ALL. On retrouve cette version SaaS dans l'offre packagée WALLIX PAM4OT.

Pour exercer leur activité, les organisations - tout secteur confondu et notamment l'industrie - font appel à des prestataires externes qui, pour mener à bien leur mission, ont besoin de se connecter à leur infrastructure informatique (classique ou industrielle).

SaaS Remote Access s'adresse à toutes les organisations qui souhaitent faciliter l'accès numérique des prestaires externes à leur infrastructure informatique, grâce à une gestion simplifiée, tout en bénéficiant d'un niveau de cybersécurité maximal offert par un leader européen.



Paris, 4 avril 2023 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, lance Saas Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants intégrée dans WALLIX PAM4ALL, sa solution de gestion unifiée des privilèges. SaaS Remote Access s'adresse aux organisations - tout secteur confondu et notamment l'industrie - qui souhaitent faciliter l'accès numérique des prestaires externes à leur infrastructure informatique, grâce à une gestion simplifiée, tout en bénéficiant d'un niveau de cybersécurité maximal offert par un leader européen.

Pour exercer leur activité, les organisations font appel à des prestataires externes qui, pour mener à bien leur mission, ont besoin de se connecter à leur infrastructure informatique (classique ou industrielle). Ils peuvent être des télémainteneurs, des fournisseurs de la chaîne logistique, des prestataires de services, des consultants externes, etc.

Le problème pour les organisations c'est que ces intervenants externes sont nombreux et peuvent changer à chaque fois. De plus, la fréquence et la durée de leur intervention varie en fonction des besoins des métiers et des impératifs de chacun. Visualiser, gérer et sécuriser leurs accès devient donc un véritable casse-tête pour l'équipe informatique. Il est en effet vital pour les organisations de savoir qui a accès à quoi, depuis où, pourquoi, et de gérer les autorisations d'accès. C'est le seul moyen de pouvoir détecter et stopper toute tentative d'usurpation d'identité par un hacker, ou de malveillance ou négligence interne, et ainsi de protéger les données. Le coût d'une cyberattaque augmente en moyenne de $370 000 si une tierce partie est impliquée[1]. De plus, en mettant en place cette traçabilité grâce à une solution de gestion et de sécurisation des accès numériques, les organisations assurent également leur conformité règlementaire avec les normes de cybersécurité en vigueur.

Traditionnellement, pour tenter de gérer les accès des intervenants externes, l'équipe informatique va mettre en place une technologie de VPN, un "tunnel" sécurisé entre le terminal de l'intervenant externe et l'infrastructure informatique de l'organisation. Sauf que dans les faits, les vulnérabilités des VPN font régulièrement la une de la presse. De plus, déployer des VPN est un process lourd et coûteux. Pour cela, il faut que chaque intervenant soit référencé dans l'Active Directory, le logiciel de Microsoft utilisé par quasiment toutes les organisations, qui permet de gérer les permissions et de contrôler l'accès aux ressources informatiques (données, serveurs, applications, logiciels...). Cette technologie ne répond pas non plus aux exigences en matière de conformité règlementaire.

La réponse : SaaS Remote Access

Pour optimiser la gestion des accès des prestataires externes, les équipes informatiques doivent donc se tourner vers des solutions innovantes comme SaaS Remote Access.

WALLIX PAM4ALL est une solution de gestion unifiée des privilèges. Elle réunit toutes les technologies de WALLIX : authentification Multi-Facteurs (MFA), gestion des accès distants, des sessions, des mots de passe et du moindre privilège. Elle permet de sécuriser tous les accès à l'infrastructure informatique, garantissant ainsi la protection des données, la détection et la résilience aux cyberattaques et la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité règlementaire en matière de cybersécurité.

SaaS Remote Access c'est la technologie de "gestion des accès distants" de WALLIX PAM4ALL disponible désormais en tant que service. Elle a été développée spécialement pour la gestion des accès des prestataires externes.

Cette version SaaS de la technologie de gestion des accès distants de WALLIX est également disponible dans WALLIX PAM4OT, une offre packagée qui s'appuie sur WALLIX PAM4ALL, dédiée aux entreprises industrielles et aux entreprises qui possèdent du matériel industriel (comme les hôpitaux avec les scanners, etc.).

Les avantages de souscrire cette fonctionnalité en mode SaaS (Software-as-a-service) sont :

Facilité de déploiement et d'usage

Grâce au mode SaaS, pas besoin d'installer une nouvelle solution pour remplacer les VPN, une connexion internet suffit pour accéder à SaaS Remote Access ce qui permet une meilleure accessibilité, flexibilité et de réduire les coûts. Grâce à son interface simple d'usage, il est très facile et rapide pour les métiers d'enregistrer leurs prestataires externes et de paramétrer leurs droits d'accès aux ressources autorisées. Ainsi, l'équipe informatique est déchargée de ces actions et peut se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Une sécurité de bout en bout

Les identités numériques et les mots de passe des intervenants externes ne sont plus intégrées dans l'Active Directory de l'organisation ils sont gérées et sécurisés dans SaaS Remote Access. Cela permet de réduire drastiquement le risque cyber car plus il y a d'identités numériques dans l'Active Directory plus ça augmente les chances d'usurpation par un hacker qui aura ensuite accès à toutes les ressources de la personne dont l'identité aura été usurpée. Cela permet également à l'organisation de respecter les normes et les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Informations), les règles d'hygiène informatique et les normes métiers (ISA).

Visibilité complète des accès distants externes

Grâce à SaaS Remote Access, les organisations reprennent le contrôle des accès distants externes. Les métiers créent en temps réel les accès de leurs prestataires externes pour une temps défini et sont automatiquement supprimés une fois la tâche terminée. Les prestaires externes se connectent à l'infrastructure informatique de l'organisation via le portail web de SaaS Remote Access et chacune de leurs actions sont contrôlées offrant ainsi une visibilité et transparence totale.

"Avec cette gestion des accès distants des fournisseurs, nous répondons à la fois aux enjeux de sécurité des équipes informatiques et favorisons la transformation digitale des entreprises. Nous donnons l'autonomie aux équipes métiers et mettons l'expérience numérique au cœur de notre solution : une rapidité dans la création des accès, une fluidité des interactions avec les fournisseurs, une efficacité opérationnelle de l'ensemble des équipes métiers et informatique. Interagir avec ses fournisseurs et maintenir une ligne de défense de ses accès numériques devient extrêmement facile et économique avec notre solution. Le lancement de ce service de sécurisation des accès externes aux infrastructures informatiques et industriels n'est d'ailleurs que la première phase de la stratégie SaaS de WALLIX." explique Edwige Brossard, Product & Marketing Director de WALLIX.



À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

