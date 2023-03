28/03/2023 - 08:00

WALLIX et Kleverware, le précurseur et spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques signent une alliance technologique pour renforcer la sécurité des infrastructures cloud.

En intégrant leurs technologies, WALLIX et Kleverware offrent une solution complète de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques utilisées par des services cloud souscrits par les organisations.

Ainsi, WALLIX et Kleverware garantissent la protection des données hébergées sur le cloud, la détection et la résilience aux cyberattaques, la continuité d'activité des services cloud, et la conformité règlementaire en matière de cybersécurité.

Paris, 28 mars 2023 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, et Kleverware, le précurseur et spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques signent une alliance technologique pour renforcer la sécurité des infrastructures cloud. En intégrant leurs technologies, WALLIX et Kleverware offrent une solution complète qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques (données, logiciels...) utilisées par des services cloud (applications, stockage...) souscrits par les organisations. Ainsi, WALLIX et Kleverware garantissent la protection des données hébergées sur le cloud, la détection et la résilience aux cyberattaques, la continuité d'activité des services cloud, et la conformité règlementaire en matière de cybersécurité.

Les services cloud sont en plein essor...

Avec la pandémie, les organisations du monde entier ont connu une accélération de leur transformation numérique. Pour assurer la continuité d'activité, les organisations se sont tournées, entre autres, vers les services cloud qui permettent le travail à distance et collaboratif (stockage et partage des données, logiciels accessibles depuis une application web, etc.). Post pandémie, l'usage des services cloud s'est généralisé. En effet, les services cloud offrent de nombreux avantages en plus de faciliter le télétravail : agilité, flexibilité, réduction des coûts, et performance. Le marché des services cloud est donc en plein essor. D'après le cabinet d'analystes Gartner, il enregistre une croissance de plus de 20% par rapport à l'an dernier et sera estimé en 2023 à 600 milliards de dollars.

... mais ils augmentent le risque cyber pour les organisations

Cette massification des usages des services cloud augmente considérablement le risque cyber pour les organisations. En effet, en ayant recours à un prestataire cloud - plusieurs dans le cadre d'une politique multi-cloud - les organisations multiplient les endroits où sont localisées leurs ressources informatiques, souvent critiques. Autant d'endroits dont il faut sécuriser les accès pour les utilisateurs de ces services cloud (employés, fournisseurs, clients, partenaires, terminaux, objets connectés, applications...). De plus, pour implémenter, faire fonctionner, et maintenir ces services cloud, le nombre d'utilisateurs - humains ou machines - ayant accès aux infrastructures informatiques du prestataire cloud, et donc aux ressources des organisations, sont nombreux. Cela représente une multitude d'accès dont il faut pouvoir gérer les droits pour s'assurer qu'aucun utilisateur ne puisse accéder à plus de ressources que nécessaire. Cela réduit drastiquement le risque de malveillance et empêche la propagation d'une cyberattaque en cas d'usurpation d'identité.

La réponse : WALLIX et Kleverware allient leurs compétences pour offrir une solution complète

Cette gestion des droits d'accès, sans une solution adéquate, est un véritable casse-tête pour les organisations. C'est pour cela que WALLIX, expert du PAM (Privileged Access Management), et Kleverware, expert de l'IAG (Identity & Access Governance) allient leurs compétences pour offrir aux organisations une solution de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management).

Cette solution va surveiller en permanence les droits d'accès des utilisateurs ayant accès aux ressources dans les infrastructures cloud. Elle va permettre de savoir qui est autorisé à accéder à quoi, depuis où et pourquoi. Et, surtout, elle va permettre de s'assurer que l'utilisateur est bien censé avoir ces droits-là, en fonction de son profil. Elle va notamment :

Cartographier les ressources dans le cloud

Visualiser les utilisateurs de ces ressources et leurs droits d'accès

Identifier les utilisateurs sensibles (comptes à privilèges) et sécuriser leurs accès

Enregistrer les sessions des utilisateurs sensibles pour assurer la traçabilité des actions

Appliquer le principe du moindre privilège pour tous les autres utilisateurs (minimum d'autorisations nécessaires pour la réalisation de leurs tâches prédéfinies)

S'assurer que l'utilisateur est bien en droit de faire cette tâche par rapport à son profil et pour combien de temps

Déclencher une alerte en cas de suspicion d'usurpation d'identité ou de malveillance interne et couper les accès

Ainsi, WALLIX et Kleverware aident les organisations à renforcer la cybersécurité du cloud basée sur une gouvernance robuste des identités et des accès numériques, tout en assurant la conformité règlementaire (RGPD, NIS2…).

"Avec cette alliance stratégique, des experts reconnus dans leur domaine respectif s'allient naturellement pour que les organisations puissent accélérer leur transformation numérique. Notre devoir est de les aider à réduire le risque cyber, tout en augmentant leur capacité de gouvernance. Aujourd'hui, nos technologies complémentaires vont servir la construction d'un monde plus sécurisé et répondant à l'aspiration des entreprises, tout en permettant de répondre au mieux aux normes et règlementations." explique Bertrand Augé, Président de Kleverware.

"Cette alliance stratégique s'inscrit dans notre ambition de construction d'un numérique responsable, garant de la protection des données et de la vie privé. A l'heure ou les GAFAM captent les deux tiers du chiffre d'affaires mondial, l'heure est à l'interopérabilité. Nous, industriels de la cybersécurité européenne, nous avons le pouvoir que nos technologies deviennent un standard de cybersécurité pour le monde entier. Nous devons travailler ensemble pour faire émerger une offre puissante qui s'imposera auprès de chaque fournisseur du numérique. Ainsi, les organisations n'auront plus à faire le choix entre performance et cybersécurité, elles évolueront dans un monde numérique sécurisé "by design", par nos technologies." explique Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX.



À PROPOS DE KLEVERWARE

Kleverware, éditeur français, est un précurseur depuis 2005 dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès. Avec ses innovations et la reconnaissance du marché par l'obtention de labels (France Cybersecurity, Bpifrance Excellence…), Kleverware démontre l'innovation et la robustesse de ses solutions. Depuis des années, celles-ci sont utilisées par des grands noms de la banque, de l'assurance et du retail pour auditer des centaines de milliers de droits tous les jours.

www.kleverware.com



À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACT PRESSE WALLIX

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / WALLIXfrance@teamlewis.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr