WALLIX fait son entrée directement parmi les leaders mondiaux du PAM (Privileged Access Management) dans la SPARK Matrix™, l'étude de marché réalisée annuellement par le cabinet d'analystes Quadrant Knowledge Solutions.

Quadrant Knowledge Solutions reconnait la robustesse de la solution WALLIX PAM4ALL et sa capacité à protéger les organisations grâce à des fonctionnalités et des technologies à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités.

Quadrant Knowledge Solutions met particulièrement en avant la fonction Universal Tunneling qui protège l'accès et contrôle les sessions des équipements industriels que l'on retrouve dans l'offre WALLIX PAM4OT de la marque OT.security by WALLIX

Paris, 27 octobre 2022 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, fait son entrée directement parmi les leaders mondiaux du PAM (Privileged Access Management) dans la SPARK Matrix™, l'étude de marché réalisée annuellement par le cabinet d'analystes Quadrant Knowledge Solutions. Cette reconnaissance, qui suit celle de Frost & Sullivan, puis du Gartner, est le fruit de l'efficacité de la stratégie de développement de WALLIX - "Le PAM pour tous" - avec notamment l'affirmation et la concrétisation de son expertise du secteur industriel au travers du lancement de la marque OT.security by WALLIX.

La SPARK Matrix™ c'est une analyse détaillée du marché mondial du PAM (opportunités de croissance à court et long terme, les tendances technologiques émergentes, les orientations et les perspectives futures du marché). L'étude fournit le taux d'adoption global du marché et des prévisions. Elle permet aux éditeurs de mieux comprendre le marché existant, soutenir leurs stratégies de croissance, et aux utilisateurs d'évaluer les capacités des différents fournisseurs, leur différenciation concurrentielle et leur position sur le marché.

WALLIX PAM4ALL : une solution à l'état de l'art…

Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique (généralisation du télétravail, adoption massive des services cloud, développement des Smart Cities, automatisation dans l'industrie et les services financiers, objets connectés…) WALLIX a développé une vision, le « PAM pour tous », lui permettant d'offrir à ses clients la promesse d'une transformation numérique sécurisée, pour tous. Afin de concrétiser cette vision, WALLIX propose désormais WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, tous les accès, humains ou machines.

Quadrant Knowledge Solutions reconnait la robustesse de la solution WALLIX PAM4ALL et sa capacité à protéger les organisations des cyber-menaces internes et externes, et des violations de données, grâce à des fonctionnalités et des technologies à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités :

La gestion des accès distants

La gestion des sessions

La gestion des mots de passe (humains, machines ou applications)

La gestion de l'élévation et la délégation de privilèges (PEDM)

La gestion des sessions des équipements industriels (Universal Tunneling)

… pour tous les secteurs, avec une expertise forte de l'industrie

Quadrant Knowledge Solutions met particulièrement en avant la fonction Universal Tunneling qui protège l'accès et contrôle les sessions des équipements industriels que l'on retrouve dans l'offre WALLIX PAM4OT de la marque OT.security by WALLIX.

WALLIX PAM4OT est un package à destination des industriels, dans lequel WALLIX PAM4ALL est configurée de base pour les environnements industriels et s'adapte à tous les cas d'usage. S'ajoute à cela un tarif simplifié, pour garantir toutes les fonctionnalités nécessaires à la sécurisation des accès et des identités numériques de l'industrie, et la formation des partenaires du réseau de distribution de WALLIX.

"WALLIX est capable de répondre à tous les besoins en cybersécurité des industriels grâce aux fonctionnalités complètes et aux technologies évolutives de WALLIX PAM4ALL, ses références clients convaincantes, sa feuille de route solide, sa vision stratégique, sa plateforme cloud-native." déclare Hardik Jain, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions.

"La reconnaissance de Quadrant Knowledge Solutions, s'ajoutant à celle de Frost & Sullivan et du Gartner, prouve la pertinence et l'efficacité de notre stratégie tant du point de vue organisationnel que technologique. Cela reflète également notre rôle de partenaire mondial de confiance pour tous les secteurs et notamment l'industrie. Notre approche unique combine les meilleures solutions logicielles de leur catégorie avec des fonctionnalités complètes conçues pour les besoins spécifiques des organisations et une expérience client inégalée." affirme Edwige Brossard, de WALLIX.

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. Les technologies de WALLIX permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elles garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX s'appuie sur un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

