Paris, 6 septembre 2022 – A l'occasion des Universités d'été de la cybersécurité, du cloud et de la confiance numérique organisée ce jour par Hexatrust, sur le thème « Souveraineté européenne : transformons l'essai ! », WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités et membre fondateur d'Hexatrust, annonce son entrée dans l'alliance technologique : OPEN XDR PLATFORM.

OPEN XDR PLATFORM regroupe des éditeurs d'excellence, labelisés "Cybersecurity Made in Europe", complémentaires, qui ont un objectif commun : offrir aux entreprises une cybersécurité fédérée, pour gagner en simplicité et en efficacité. Cela se traduit par une plateforme unique, dans laquelle sont disponibles, à la carte, de manière interopérable, les technologies des éditeurs partenaires : Sekoia, HarfangLab, Pradeo, Glimps, Vade, Gatewatcher et WALLIX. Ainsi, les entreprises bénéficient d'une solution unifiée, leur permettant de rationaliser les opérations, tout en renforçant leur niveau de cyberdéfense.

Les avantages de OPEN XDR PLATFORM sont nombreux :

Bénéficier de technologies de cybersécurité à l'état de l'art, développées par des éditeurs experts dans leur domaine, sans qu'aucun ne soit le seul garant de toute la cybersécurité de l'entreprise, évitant ainsi le risque de dépendance et de point de défaillance unique.

Pouvoir choisir, sur mesure, les technologies de cybersécurité et les configurations adaptées aux besoins de l'entreprise, à moindre coût.

Faire le choix de l'ouverture, de la transparence et de la collaboration. OPEN XDR PLATFORM c'est une fédération d'éditeurs qui partagent des valeurs communes, tant organisationnelles que techniques, qui garantissent la compatibilité transparente entre tous.

WALLIX, labélisé cette année "Cybersecurity Made in Europe", avec sa solution WALLIX PAM4ALL, ajoute la brique "sécurisation des accès et des identités numériques" et enrichit ainsi OPEN XDR PLATFORM pour offrir une cybersécurité à 360°. Grâce à WALLIX PAM4ALL, OPEN XDR PLATFORM est désormais en mesure de sécuriser tous les accès numériques des entreprises, humains ou machines, au bon moment, et de tracer toutes les actions réalisées dans le système d'information.

Ainsi, WALLIX PAM4ALL offre :

Une défense en profondeur accrue en protégeant tous les accès selon le principe du moindre privilège

Des mesures de réponse sans bloquer les métiers, avec l'authentification forte ou l'élévation des privilèges

La garantie de la conformité règlementaire : RGPD, PCI DSS, Directive NIS et ISO 27001

"Chaque jour nous développons nos technologies avec la volonté de rendre la cybersécurité accessible au plus grand nombre. Rentrer dans OPEN XDR PLATFORM s'inscrit donc dans une démarche intrinsèquement liée à l'ADN de notre entreprise. WALLIX est engagé dans la construction d'un espace numérique de confiance où les technologies de cybersécurité sont faciles à mettre en œuvre, interopérables, pour fournir des réponses complètes et adaptées aux besoins des clients, tout en respectant la protection des données et la vie privée. C'est la vision que nous partageons avec nos partenaires de OPEN XDR PLATFORM pour offrir une alternative européenne puissante aux clients à la recherche d'une solution d'EDR/XDR." affirme Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX.



