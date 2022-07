21/07/2022 - 18:30

Croissance de 7% du chiffre d'affaires et de 10% hors Russie

60% des revenus issus de contrats récurrents et progression de 27% du chiffre d'affaires récurrent

Démarrage commercial réussi aux Etats-Unis et reste du Monde (+119%)

WALLIX PAM4ALL, reconnu meilleure solution PAM par le cabinet d'analyse américain Frost & Sullivan

Amélioration séquentielle de la croissance attendue au cours des prochains semestres

Paris, 21 juillet 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre 2022.

Données non auditées, en K€ S1 2021 S1 2022 Variation France 6 165 6 737 +9% EMEA hors France 3 916 3 770 -4% Etats-Unis et reste du Monde 240 527 +119% Chiffre d'affaires consolidé 10 321 11 034 +7%

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Après une forte dynamique observée en début d'année, le conflit russo-ukrainien et la dégradation de l'environnement économique ont rendu les entreprises prudentes en matière d'investissements, particulièrement les grands comptes. Dans ce contexte défavorable et avec la montée en puissance des souscriptions, nous renforçons la visibilité sur les revenus futurs et la récurrence des facturations même si cela pèse à court terme sur le chiffre d'affaires reconnu. Cette évolution est positive puisque nos activités récurrentes ont plus que doublé en 3 ans et représentent désormais 60% du chiffre d'affaires.

Quoiqu'il en soit, les fondamentaux du secteur de la cybersécurité sont très solides. L'accélération de la transformation numérique s'accompagne de besoins croissants en termes de couverture des risques de cybersécurité et d'expertise. Aussi sommes-nous confiants dans la capacité de WALLIX à accroître ses parts de marché en jouant un rôle fédérateur pour la filière en Europe. Avec l'objectif fixé dans le plan stratégique Unicorn25, le Groupe se concentre sur son plan de développement en renforçant son activité à l'international, en Europe Moyen-Orient et Afrique, et plus récemment en Amérique du Nord. Les recrutements du 1er semestre aux Etats-Unis, ainsi que la reconnaissance de la solution WALLIX PAM4ALL comme la meilleure solution du marché par Frost & Sullivan, font de WALLIX un Champion de la Cybersécurité à même d'accompagner les organisations du monde entier dans le déploiement de leurs accès numériques sécurisés.

WALLIX dispose ainsi à travers PAM4ALL de solutions reconnues et d'un réseau commercial de 300 partenaires intégrateurs et distributeurs certifiés afin de couvrir le marché et de répondre aux besoins en cyber des organisations de toute taille et dans le monde entier. C'est sur ces bases que nous allons passer à l'échelle mondiale et devenir un leader de notre marché au service de l'efficacité et de la compétitivité de nos clients . »

Croissance sur les PME-ETI et aux Etats-Unis, attentisme des grands comptes en Europe

Malgré un environnement économique et géopolitique incertain, WALLIX a poursuivi sa croissance au cours du 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires en progression de +7% à 11,0 M€. Hors activité réalisée avec la Russie (en baisse de 39% à 359 k€), le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a progressé de +10%.

La dynamique reste soutenue auprès des petites et moyennes entreprises avec une activité commerciale issue du réseau de partenaires toujours en progression. Les grands comptes, principalement en Europe, font preuve d'un certain attentisme face au manque de visibilité et pâtissent également d'une pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité se traduisant par un ralentissement dans le déploiement des projets. Certains contrats significatifs ont ainsi été différés, notamment en France et en Allemagne, mais l'appétence pour les solutions de cybersécurité du Groupe reste intacte et WALLIX anticipe leurs signatures sur le second semestre. A fin juin 2022, WALLIX a franchi la barre des 2 000 organisations accompagnées à travers le monde, avec une croissance de 7% de son portefeuille clients.

Au cours du 1er semestre 2022, l'évolution de l'activité par zone géographique apparait contrastée :

La France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +9% à 6,7 M€ sur le 1er semestre 2022. La dynamique commerciale reste positive, notamment avec WALLIX Bastion qui figure parmi les dix solutions de cybersécurité « prioritaires » recommandées par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).

Le conflit russo-ukrainien génère un attentisme important qui pèse sur l'activité du segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France qui affiche un repli de 4%, à 3,8 M€. Hors Russie, le chiffre d'affaires de la région ressort en hausse de 2%. De plus, la zone EMEA connait une migration significative vers un modèle de souscription qui impacte mécaniquement le chiffre d'affaires à court terme en contrepartie d'une récurrence accrue de l'activité. Ces trois facteurs qui affectent temporairement le rythme de croissance de WALLIX ne remettent aucunement en cause la solidité de son modèle et le succès de son réseau de partenaires.

Dans la région Etats-Unis et reste du monde, WALLIX enregistre une croissance de 119% pour un chiffre d'affaires de 0,5 M€. Aux Etats-Unis, le groupe enregistré un démarrage commercial satisfaisant sur la base des premières négociations commerciales engagées en 2021. Le partenariat mis en place avec Arrow Electronics, l'un des leaders de la distribution de solutions informatiques, devrait être un puissant accélérateur en démultipliant la distribution des solutions WALLIX sur le territoire américain.

La facturation de contrats significatifs (facturation > à 100 k€) s'élève à 3,5 M€ sur le 1er semestre 2022, soit un chiffre d'affaires potentiel de ces contrats d'équipement de grands comptes estimé à 30,1 M€ sur les 3 prochains exercices (2022-2024) dont 30% à l'international.

Progression continue des revenus récurrents

Données non auditées, en K€ S1 2021 S1 2022 Variation Licences[1] 4 203 3 622 -14% Maintenance & Abonnements[2] 5 200 6 599 +27% Services professionnels 918 813 -12% Chiffre d'affaires consolidé 10 321 11 034 +7%

Sur le 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires généré par les contrats signés en mode souscription (licences et services managés) s'élève à 1,3 M€, en hausse de 54%. Parallèlement, les ventes de licences sont en baisse de 14%, reflétant la frilosité des entreprises à investir mais aussi la migration vers un modèle de souscription. Au 30 juin 2022, le Groupe estime que la valeur future, sur 3 ans, des contrats de souscription facturés au 1er semestre 2022 s'élève à 7,4 M€.

La croissance des souscriptions combinée à la hausse significative de l'activité de maintenance, tirée par le développement du portefeuille clients, portent la part récurrente du chiffre d'affaires (Maintenance & Abonnements) à 60%, en hausse de 10 points par rapport au 1er semestre 2021. Le chiffre d'affaires récurrent est ainsi en hausse significative de 27% par rapport au 1er semestre 2021. Au 30 juin 2022, le revenu mensuel récurrent (MMR) ressort à 1,1 M€, en hausse de 21% par rapport au 30 juin 2021, soit 13,5 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle.

Mise en œuvre rigoureuse du plan stratégique d'investissements

WALLIX a démarré au 1er semestre 2022 un nouveau cycle d'investissements stratégiques afin de se doter des fondamentaux nécessaires pour atteindre ses objectifs de croissance pérenne et rentable à moyen terme. Ces investissements passent notamment par le lancement de PAM4ALL, le renforcement de la gouvernance et l'expansion des équipes commerciales dans les territoires de croissance prioritaires, notamment aux Etats-Unis.

Ces dépenses sont réalisées dans un cadre maîtrisé, avec un ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires comparable à celui des phases initiales des deux précédents plans stratégiques. A fin juin 2022, WALLIX affiche une trésorerie disponible de 17,3 M€, reflétant cette accélération conjoncturelle des investissements. Ce solide niveau de trésorerie, associé au ralentissement progressif des investissements au cours des prochains semestres, offre au Groupe une visibilité financière satisfaisante pour exécuter sereinement sa feuille de route et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.

WALLIX renforce les piliers de sa croissance future grâce à ses offres de référence en cybersécurité

Si l'environnement économique et géopolitique et la tension sur le marché des talents rendent les conditions actuelles de marché plus difficiles, les fondamentaux du secteur de la cybersécurité restent particulièrement solides. La transformation numérique des entreprises et des administrations, l'accélération de la transition numérique vers de nouveaux usages, l'intensification et l'évolution des attaques informatiques mais aussi le renforcement des normes règlementaires en matière de sécurité et de protection des données personnelles nécessitent des investissements croissants dans la protection des accès et des identités. Ainsi Gartner anticipe une croissance annuelle moyenne de 21% sur les 4 prochaines années qui portera la taille de marché du PAM à 3,1 milliards de dollars en 2025.

WALLIX continue à capitaliser sur ses expertises clés. Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique, le Groupe a développé une vision, le « PAM pour tous », avec WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, pour une transformation numérique sécurisée de toutes les organisations et de tous les utilisateurs. Après avoir été nommé parmi les leaders mondiaux de la gestion des comptes à privilèges par KuppingerCole en 2020 et 2021 et être entré dans la catégorie "challenger" du Gartner Magic Quadrant 2021, WALLIX PAM4ALL a été qualifié, en juin 2022, comme la meilleure solution PAM du marché tant en matière de coûts, de simplicité et de flexibilité par le prestigieux cabinet d'analystes américain Frost & Sullivan. A travers ces Awards, WALLIX confirme sa position d'unique éditeur européen parmi les leaders mondiaux du PAM.

Avec WALLIX PAM4ALL, WALLIX dispose d'une offre de PAM complète reconnue pour sa qualité constante. WALLIX poursuit également ses efforts pour optimiser son modèle commercial avec une volonté de répondre à tous les besoins technologiques (solutions déployées en local, hybride ou Cloud) et économiques (licences perpétuelles ou souscription), aussi bien pour les PME-ETI que les grands comptes.

Après avoir renforcé son équipe dirigeante et enrichi sa gouvernance, WALLIX se concentre sur l'exécution de son plan de développement et continue à poser les jalons de sa croissance future qui lui permettront d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités. WALLIX anticipe ainsi une amélioration séquentielle de son volume d'activité au cours des prochains semestres.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2022, le 13 octobre 2022

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le Monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2 000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / [email protected]

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / [email protected]

[1] incluant la vente de matériel

[2] Incluant les Services managés