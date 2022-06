30/06/2022 - 18:00

Adoption d'une structure unique de gouvernance à Conseil d'Administration

Nomination de Jean-Noël de GALZAIN comme Président Directeur Général et de 3 administrateurs indépendants

Paris, 30 juin 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce une évolution et un enrichissement de sa gouvernance.

L'Assemblée Générale du 15 juin 2022 a approuvé l'évolution du modèle de gouvernance actuel de WALLIX, composé d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance, à une structure unique à Conseil d'Administration. Cette modification du mode d'administration et de direction permettra à WALLIX de disposer d'une plus grande réactivité décisionnelle et d'accompagner au mieux l'entreprise dans sa stratégie de croissance. WALLIX dispose ainsi d'une gouvernance structurée et forte pour devenir un leader mondial dans la sécurisation de la transformation numérique.

Le Conseil d'Administration a décidé l'unicité des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et a nommé Jean-Noël de GALZAIN en qualité de Président Directeur Général. Le Conseil d'Administration a été élargi avec la nomination de trois administrateurs indépendants : Valentine FERREOL, précédemment Digital Factory & Business Transformation Senior Director de Publicis Sapient, Amanda GOURBAULT, Chief Revenue Officer au sein du Groupe Composecure et la société GLX CONSULTING représentée par Guy LACROIX, précédemment Directeur Général délégué de la branche Energie Service du Groupe ENGIE et Vice-Président du Groupe AKKA Technologies.

Dans le nouveau mode d'organisation, le Conseil d'Administration définit les grandes orientations et la stratégie de la société et du Groupe. Les décisions opérationnelles sont prises par le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués, Amaury ROSSET et Frédéric SARRAT.

Jean-Noël de GALZAIN, Président Directeur Général du Conseil d'Administration de WALLIX GROUP, a déclaré : « Je suis honoré et fier d'accueillir au sein du nouveau Conseil d'Administration de WALLIX de nouvelles personnalités qui correspondent à l'ambition de développement du Groupe. Elles viennent à la fois renforcer notre expertise digitale, mais aussi la dimension industrielle et internationale de la société. Nous avons également renforcé la direction opérationnelle de l'entreprise avec l'arrivée, fin 2021, de Frédéric SARRAT qui a démontré avec son parcours durant 20 années, sa capacité à piloter la transformation et le développement de champions du numérique comme IDEMIA, leader mondial des technologies de Sécurité et d'Identité. Ces évolutions nous permettent de dimensionner WALLIX afin de réussir une nouvelle phase de croissance.»

Le Conseil d'Administration est ainsi composé de 9 membres :

Jean-Noël DE GALZAIN , Président Directeur Général

, Président Directeur Général Amaury ROSSET , Directeur Général Délégué

, Directeur Général Délégué Frédéric SARRAT , Directeur Général Délégué

, Directeur Général Délégué Jacques CHATAIN , Administrateur

, Administrateur Pierre-Yves DARGAUD , Administrateur

, Administrateur Valentine FERREOL , Administrateur indépendant

, Administrateur indépendant La société GLX CONSULTING représentée par Guy LACROIX, Administrateur indépendant

Administrateur indépendant Amanda GOURBAULT, Administrateur indépendant

Administrateur indépendant La société TDH représentée par Thierry DASSAULT, Administrateur

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022

