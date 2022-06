28/06/2022 - 08:00

WALLIX et Axians en France s'engagent dans un partenariat sur 2 ans après une année de collaboration sur des projets d'envergure de sécurisation des accès et des identités numériques auprès d'entreprises aéroportuaires, nucléaires, manufacturières, de la santé, etc.

et s'engagent dans un partenariat sur 2 ans après une année de collaboration sur des projets d'envergure de sécurisation des accès et des identités numériques auprès d'entreprises aéroportuaires, nucléaires, manufacturières, de la santé, etc. Ce partenariat va permettre à WALLIX d'accélérer son développement sur les secteurs industriels en France. Désormais, les projets communs se multiplient pour répondre aux enjeux de cybersécurité du secteur.

d'accélérer son développement sur les secteurs industriels en France. Désormais, les projets communs se multiplient pour répondre aux enjeux de cybersécurité du secteur. WALLIX et Axians partagent la conviction que la cybersécurité doit être au cœur de la transformation numérique des entreprises et notamment de celles de l'industrie, secteur particulièrement critique, pour garantir continuité d'activité, résilience aux cyberattaques et respect des exigences règlementaires en matière de protection des données.

Paris, 28 juin 2022 – WALLIX (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités et Axians en France (VINCI Energies) signent un contrat de partenariat pour 2 ans. Axians fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 300 partenaires internationaux (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux – GSI - et cabinets de conseil). Axians a certifié dans un premier temps 12 personnes de l'équipe en charge des projets communs sur la solution unifiée WALLIX PAM4ALL.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, Axians accompagne la transformation numérique des entreprises et notamment celles du secteur industriel. Par ailleurs, Axians collabore notamment avec Actemium, marque de VINCI Energies dédiée au process industriel dont la vocation est d'améliorer la performance industrielle et l'avantage compétitif de ses clients.

Ce partenariat va permettre à WALLIX d'accélérer son développement sur le secteur de l'industrie en France alors que l'industrie accélère sa transformation numérique, afin de répondre à des enjeux de compétitivité, de développement durable et de traçabilité au regard du consommateur et des règlementations mondiales. L'industrie fait en effet appel aux technologies IT - internet des objets, services cloud, Big Data Analytics, blockchain, intelligence artificielle, cybersécurité - pour optimiser les coûts de production, les consommations énergétiques, les opérations de maintenance et s'inscrire dans une réduction drastique de son empreinte carbone.

"Travailler avec Axians, c'est l'assurance de pouvoir s'appuyer sur une double expertise IT et OT, apportant ainsi une réponse technologique solide et parfaitement adaptée en termes d'usages métier. Cette réponse sera relayée au plus près de nos clients communs au travers de la proximité terrain qui caractérise les entreprises de VINCI Energies. A terme, grâce à l'implantation mondiale d'Axians et de WALLIX, nous pourrons être en mesure de couvrir les besoins en cybersécurité des industriels ayant des sites de production dans le monde entier." explique Yoann Delomier, OT Team Leader chez WALLIX.

"Il est essentiel pour Axians de partager nos ambitions de développement avec un partenaire de confiance tel que WALLIX, qui possède des solutions reconnues par l'ANSSI et une équipe de proximité afin de créer des synergies constructives. Nous souhaitons grâce à ce partenariat ambitieux proposer des solutions qui permettront aux entreprises de VINCI Energies (Axians et Actemium) de garantir à leurs clients une démarche de cybersécurité permettant de les rassurer tant sur les outils sélectionnés que sur la méthodologie utilisée. Nous proposerons un interlocuteur unique pour une convergence OT/IT, afin d'accompagner au mieux nos clients dans leur transformation digitale ." ajoute Pascal Girard, Responsable Développement Commercial, Cybersécurité Industrielle & IIOT chez Axians.

A propos de WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1900 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.WALLIX.com | [email protected]

À propos d'Axians

Axians accompagne ses clients - entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans l'évolution de leurs infrastructures et de leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise l'ensemble des technologies de l'information et de la communication : solutions applicatives et data analytics, réseaux d'entreprises et espace de travail digital, datacenter et Cloud, infrastructures télécom, cybersécurité.

Au travers d'activités de conseil, de conception, d'intégration et de services, Axians développe des solutions sur mesure, afin de transformer la technologie en valeur ajoutée.

Axians : 12500 collaborateurs dans 27 pays et 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, dont 100 millions réalisés dans l'industrie.

Axians est une marque de VINCI Energies. www.axians.fr

CONTACT PRESSE

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / [email protected]

CONTACT COMMUNICATION

Axians en France

Erwan TOULLEC

06 22 33 04 34 / [email protected]

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / [email protected]

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / [email protected]