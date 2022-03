24/03/2022 - 17:45

Dynamique de croissance portée par la forte progression de la base clients (+44%) et l'activité à l'international en croissance de 35% ;

Perte d'exploitation divisée par 2,5, avec un résultat d'exploitation proche de l'équilibre au

2 nd semestre 2021 grâce à une bonne maîtrise des dépenses ;

2 semestre 2021 grâce à une bonne maîtrise des dépenses ; Free cash-flow positif sur l'exercice et progression de la trésorerie nette ;

22,7 M€ de trésorerie brute au 31 décembre 2021 pour soutenir les investissements de croissance ;

Dynamique de croissance favorable sur le début de l'exercice 2022 et mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route stratégique ;

Renforcement de la gouvernance.



Paris, 24 mars 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM[1]), annonce ses résultats annuels 2021[2].

Données en K€,

normes comptables françaises 2020 S1 2021 S2 2021 2021 Chiffre d'affaires 20 072 10 321 12 848 23 169 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 5 529 3 426 3 333 6 759 Total produits d'exploitation 25 601 13 747 16 181 29 928 Total charges d'exploitation -32 913 -16 414 -16 428 -32 842 dont autres charges d'exploitation -7 842 -3 538 -3 549 -7 087 dont charges de personnel -20 941 -10 505 -10 420 -20 925 dont dotations aux amortissements et provisions -3 237 -1 881 -2 050 -3 931 Résultat d'exploitation -7 312 -2 667 -247 -2 914 Résultat financier -28 74 8 82 Résultat exceptionnel 40 -115 8 -107 Impôts -20 -2 -8 -10 Résultat net -7 319 -2 710 -239 -2 949



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « L'exercice 2021 confirme la dynamique encourageante dans laquelle nous nous inscrivons depuis le second semestre 2020. Nous réalisons, sur 2021, une belle croissance de l'activité et des progressions significatives sur des indicateurs clés pour les développements futurs du Groupe : une acquisition clients record, une forte traction à l'international et des revenus récurrents en progression. Ces bonnes performances s'accompagnent d'une nette amélioration de nos résultats, avec une perte d'exploitation divisée par 2,5 sur l'exercice et un résultat opérationnel proche de l'équilibre au second semestre. Fort des investissements réalisés depuis 2018, nous avons développé un modèle économique solide et générateur de rentabilité sur le périmètre actuel du Groupe. Finalement, nous terminons l'année 2021 avec une trésorerie nette en hausse par rapport à 2020.

Cette bonne dynamique et notre solidité financière nous permettent d'entamer confiants une nouvelle phase de croissance portée par une stratégie ambitieuse visant à répondre aux enjeux de cybersécurité liés à la transformation numérique omniprésente. Avec notre vision du "PAM pour tous", nous accompagnons ces évolutions structurantes avec une technologie innovante, en apportant aux entreprises, partout dans le Monde, des solutions pour sécuriser l'ensemble de leurs accès numériques, que ce soient ceux des télétravailleurs, des utilisateurs sensibles à l'intérieur ou à l'extérieur de leur système d'information, des accès aux systèmes industriels et demain, des objets connectés.

Dans un contexte économique toujours en tension, nous sommes concentrés sur l'exécution de notre plan de développement et notre feuille de route, notamment aux Etats-Unis avec notre nouveau partenaire Arrow. Dans le reste du monde, nous accompagnons, avec notre écosystème de 300 VAD, VAR et intégrateurs, nos clients grands comptes et le déploiement des solutions WALLIX dans les organisations de tous les secteurs. Nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à générer de la croissance dans un marché porteur lié à l'explosion du risque de cyberattaques. Nous avons à cœur de faire de WALLIX un leader mondial dans la sécurisation de la transformation numérique à même de structurer la filière Cybersécurité en Europe, d'œuvrer à la construction d'un monde numérique de confiance, plus sûr et plus responsable et le rendre accessible au plus grand nombre. »



Chiffre d'affaires 2021 en hausse de + 15% à 23,2 M€ avec une forte croissance à l'international

WALLIX poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires 2021 en progression de +15% à 23,2 M€. Le Groupe a observé une dynamique commerciale très favorable avec une acquisition de clients record (+581 clients, soit +44%) sur l'exercice. Pour autant, cette excellente performance est atténuée, en termes de chiffre d'affaires, avec le report sur 2022 de certains contrats d'envergure notamment en France, imputable à la recrudescence de la crise sanitaire en fin d'année (vague Omicron). WALLIX estime à environ 2,0 M€ le montant des commandes ainsi décalées sur l'exercice en cours.

En France, dans un contexte toujours teinté par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires progresse de +5% à 13,9 M€. Les reports de contrats observés en toute fin d'année ont largement impacté la croissance sur la zone. Les contrats significatifs, précédemment signés en France, représentent une facturation de 6,5 M€ sur l'exercice. WALLIX estime à 24,3 M€, le chiffre d'affaires potentiel de ces contrats d'équipement de grands comptes sur les 3 prochains exercices (2022-2024).

Le chiffre d'affaires à l'international progresse de +35% en 2021 pour s'établir à 9,2 M€, soit 40% de l'activité (contre 34% en 2020). WALLIX a poursuivi ses investissements réalisés avec l'élargissement de son réseau de partenaires sur ses marchés cibles (~230 partenaires à l'international) et observe une nette accélération du pipeline commercial issu des partenaires. Sur l'exercice, WALLIX enregistre une forte croissance dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni et sur la zone Afrique Moyen-Orient. Le Groupe a signé un nombre croissant de contrats significatifs (facturation > 100 k€) à l'international, représentant une facturation de 3,2 M€ sur 2021. WALLIX estime à 9,8 M€, le chiffre d'affaires potentiel des contrats d'équipement sur les trois prochains exercices (2022-2024).

Les revenus récurrents progressent de 31% sur l'exercice 2021, ce qui fait ressortir la part récurrente du chiffre d'affaires 2021 à 48%, contre 42% en 2020, offrant une visibilité croissante sur l'activité du Groupe. Le chiffre d'affaires généré en 2021 par les contrats signés en mode souscription (licence en mode SaaS et services managés) progressent de plus de 90 % pour atteindre 1,5 M€, contre 0,8 M€ en 2020, attestant du succès grandissant de ce type de contrat. Au 31 décembre 2021, le Groupe estime que la valeur future, sur 3 ans, des contrats de souscription facturés en 2021 s'élève à 6,6 M€ (contre 3,9 M€ au 31/12/20).



Nette amélioration des résultats portée par la croissance de l'activité et une parfaite maîtrise des charges d'exploitation

Après plusieurs exercices marqués par des investissements significatifs de croissance (implantation internationale, renforcement des effectifs), le total des charges d'exploitation, ainsi que les dépenses de personnel sont stables sur l'exercice 2021 par rapport à 2020, traduisant le bon dimensionnement des ressources pour nourrir la croissance du Groupe. Les autres charges d'exploitation diminuent de 10%, à 7,1 M€ témoignant d'une gestion très prudente des coûts. Cette baisse est compensée par une hausse des dotations aux amortissements et provisions; sur l'exercice 2021, le Groupe a notamment provisionné 0,5 M€ d'encours clients.

En conséquence, le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 s'établit à -2,9 M€, soit une perte divisée par 2,5 par rapport aux - 7,3 M€ pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'est sensiblement apprécié au second semestre avec un perte de seulement -200 k€, tout proche de l'équilibre. Le résultat net part du groupe est en ligne avec le résultat d'exploitation à - 2,9 M€.



Free cash-flow de 0,6 M€ généré sur l'exercice et augmentation de la trésorerie nette

WALLIX a généré un cash-flow d'exploitation en nette amélioration à 6,2 M€ (contre -0,9 M€ en 2020), traduisant l'amélioration notable du résultat d'exploitation et une variation favorable de BFR (+5,9 M€). Les flux de trésorerie générés par les opérations d'investissement ressortent à -5,6 M€ et ont essentiellement trait aux frais de R&D inhérents aux développements produits. WALLIX a ainsi dégagé un free cash-flow positif de 0,6 M€ sur 2021.

La trésorerie brute ressort à 22,7 M€ au 31 décembre 2021, contre 23,2 M€ au 31 décembre 2020. Le Groupe a remboursé sur la période 1,1 M€ d'emprunts bancaires. Avec une trésorerie nette de dettes financières de 20,1 M€ en progression (19,4 M€ au 31 décembre 2020) pour 22,6 M€ de fonds propres, WALLIX dispose de l'assise financière nécessaire pour poursuivre son développement et réaliser les investissements de croissance des prochaines années. Pour rappel, dans sa trajectoire de croissance organique, WALLIX anticipe des investissements de l'ordre de 10 M€, dont près de la moitié devrait être réalisée sur l'exercice 2022.



Début d'exercice 2022 encourageant avec des fondamentaux solides pour nourrir la croissance et la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route stratégique

WALLIX observe actuellement des tendances favorables sur ses marchés et un chiffre d'affaires sur les deux premiers mois de l'année en croissance par rapport à 2021, avec notamment la signature de certains contrats initialement prévus en toute fin d'année 2021. Si l'actualité pèse sur les déploiements en cours chez certains grands donneurs d'ordre, les offres WALLIX rencontrent un franc succès auprès des clients de taille moyenne. Certains segments d'activité bénéficient des mesures de soutien gouvernementales en faveur de l'équipement cyber (santé, collectivités locales). Les offres de souscriptions profitent également de cette dynamique de marché.

WALLIX reste néanmoins vigilant quant aux impacts que les évènements géopolitiques (comme le conflit en Ukraine) pourraient avoir sur la trajectoire de croissance du Groupe. Pour information, WALLIX estime son exposition, en termes de chiffre d'affaires sur la Russie, entre 1,0 et 1,4 M€.

WALLIX évolue dans un contexte de marché particulièrement porteur à moyen terme, pour lequel les analystes du secteur prévoient une croissance annuelle moyenne de 21% et une taille de marché de 3,1 milliards de dollars en 2025. L'accélération de la transition numérique vers de nouveaux usages nécessite des investissements croissants en matière de protection des accès et des identités permettant de répondre à la multiplication des attaques informatiques et de gérer un nombre exponentiel d'individus et d'objets.

Avec son offre élargie au PAM pour tous (PAM4ALL) et son leadership technologique sur le PAM, le Groupe est idéalement positionné pour tirer parti des opportunités identifiées sur le marché. Le Groupe concentre ses efforts sur quelques axes opérationnels pour l'exercice 2022 : renforcer la coopération le "Channel" (300 revendeurs et distributeurs à valeur ajoutée) pour les aider à mieux promouvoir et distribuer les solutions WALLIX, développer la pratique du "Global Account Management", initiée fin 2021. Le Groupe entend également poursuivre ses efforts sur le marché nord-américain et dynamiser le partenariat d'envergure signé avec Arrow Electronics, avec comme objectif une montée en puissance des ventes à partir du second semestre 2022.



Renforcement de la gouvernance

Pour soutenir l'ambition de croissance du Groupe, Frédéric SARRAT rejoint WALLIX en tant que Directeur Général Adjoint pour prendre en charge l'exécution opérationnelle du plan stratégique, couvrant les départements Marketing, Commercial, Support & services, Produit et R&D. Frédéric apporte 20 années d'expérience réussie de développement et transformation dans les secteurs Télécom, Software et Sécurité. Après un début de carrière comme ingénieur développement, il a occupé des postes de gestion d'activité dans des environnements internationaux avec de multiples rôles, notamment en tant qu'entrepreneur, consultant et cadre dirigeant.

Dernièrement, Frédéric a piloté l'intégration et la transformation d'IDEMIA, un leader mondial des technologies de Sécurité et d'Identité, et a géré la consolidation et le développement des activités digitales du groupe. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique, et détient un Master of Science de Stanford et un MBA de l'INSEAD.

Le Groupe proposera également, à la prochaine Assemblée Générale, la transformation de la société en SA à Conseil d'Administration et la nomination d'administrateurs indépendants

WALLIX se projette avec confiance et ambition dans une nouvelle ère de développement qui lui permettra d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités et de se positionner comme un acteur fédérateur de la cybersécurité, garant de la protection des organisations dans un monde digital. WALLIX ambitionne dès aujourd'hui de répondre aux besoins futurs du monde pleinement numérique.



