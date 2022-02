10/02/2022 - 18:00

581 nouvelles signatures sur l'exercice, soit une progression de 44% de la base clients ;

Le chiffre d'affaires international atteint 9,2 M€, soit une croissance de 35% sur l'exercice, et représente 40% de l'activité du Groupe ;

11,1 M€ de revenus récurrents générés sur 2021, soit 48% du chiffre d'affaires, avec notamment un doublement du volume de souscription

Une offre complète pour fournir un accès sécurisé à tous, le "PAM pour tous" ;

22,7 M€ de trésorerie brute au 31 décembre 2021, stable par rapport à 2020 ;

Mise en œuvre du plan UNICORN25 pour soutenir la dynamique de croissance.



Paris, 10 février 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2021.

Données non auditées, en K€ 2020 2021 Variation France 13 212 13 903 +5% International 6 860 9 263 +35% Chiffre d'affaires consolidé 20 072 23 166 +15%



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Nous réalisons une belle croissance sur 2021, avec des progressions significatives sur des indicateurs clés pour les développements futurs du Groupe. Nous avons ainsi renforcé notre acquisition clients avec près de 600 nouveaux comptes cette année, grâce à notre portefeuille d'offres et notre leadership technologique reconnu. L'international, qui représente aujourd'hui 40% de notre activité est en forte progression, s'appuyant sur le réseau de partenaires à l'échelle mondiale que nous avons construit. Nos offres de souscription progressent fortement sur l'exercice ; cette transition progressive vers un modèle de revenus récurrents, 48% du chiffre d'affaires 2021, constitue un socle solide pour nos ambitions de croissance à moyen terme.

Certes, la croissance du chiffre d'affaires 2021 a été quelque peu pénalisée en fin d'année par des glissements de commandes sur le 1er semestre 2022 mais cela n'altère en rien l'excellente dynamique de croissance du Groupe et l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés avec le plan UNICORN25, présenté en décembre dernier.

Cette stratégie ambitieuse vise à répondre aux enjeux de sécurité liés à la transformation numérique. Le besoin d'ouvrir des accès aux systèmes numériques, qu'ils soient dans les organisations ou dans la société, est inéluctable et exponentiel. Avec notre vision, du "PAM pour tous", nous accompagnons ces évolutions structurantes partout dans le Monde, en apportant des solutions pour sécuriser l'ensemble des accès numériques, que ce soient ceux des utilisateurs, et demain des objets connectés et des systèmes industriels.

Il s'agit d'une formidable opportunité pour WALLIX de changer d'échelle et devenir un leader mondial dans la sécurisation de la transformation numérique et œuvrer à la construction d'un monde numérique de confiance. À l'issue de ce plan, WALLIX ambitionne d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 et d'être un acteur structurant de la filière Cybersécurité en Europe. »



Poursuite de la dynamique de croissance, notamment à l'international

WALLIX poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires 2021 en progression de +15% à 23,2 M€. Le Groupe a observé, sur l'ensemble de l'année, une dynamique commerciale très favorable avec une acquisition de clients record

(+581 clients, soit +44%) sur l'exercice. Pour autant, cette excellente performance est atténuée, en termes de chiffre d'affaires, avec le report sur 2022 de certains contrats d'envergure notamment en France, dans la deuxième quinzaine de décembre, imputable à la recrudescence de la crise sanitaire en fin d'année (vague Omicron). Wallix estime à environ 2,0 M€ le montant des commandes ainsi décalées sur l'exercice en cours.

La pertinence de l'expertise Wallix sur les verticales métiers (santé et industrie notamment) et le renforcement du réseau de distributeurs et partenaires (TechData en Espagne et au Royaume-Uni , IT2Soft pour les pays nordiques) concourent pleinement à la croissance de l'activité sur l'exercice.

Évolution de l'activité par zone géographique :

En France, dans un contexte toujours teinté par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires progresse de +5% à 13,9 M€. Les reports de contrats observés en toute fin d'année ont largement impacté la croissance sur la zone. Les contrats significatifs, précédemment signés en France, représentent une facturation de 6,5 M€ sur l'exercice. WALLIX estime à 24,3 M€, le chiffre d'affaires potentiel de ces contrats d'équipement de grands comptes sur les 3 prochains exercices (2022-2024).

Le chiffre d'affaires à l'international progresse de +35% en 2021 pour s'établir à 9,2 M€, soit 40% de l'activité (contre 34% en 2020). À l'International, WALLIX a poursuivi ses investissements réalisés avec l'élargissement de son réseau de partenaires sur ses marchés cibles (~230 partenaires à l'international) et observe une nette accélération du pipeline commercial issu des partenaires. Sur l'exercice, WALLIX enregistre une forte croissance dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni et sur la zone Afrique Moyen-Orient. Le Groupe a signé un nombre croissant de contrats significatifs (facturation > 100 k€) à l'international, représentant une facturation de 3,2 M€ sur 2021. WALLIX estime à 9,8 M€, le chiffre d'affaires potentiel des contrats d'équipement sur les 3 prochains exercices (2022-2024).



11,1 M€ de revenus récurrents (+ 31%), soit 48% du chiffre d'affaires 2021

Données non auditées, en K€ 2020 2021 Variation Licences[1] 9 459 10 467 +11% Maintenance & Abonnements[2] 8 516 11 148 +31% Services professionnels 2 097 1 552 -26% Chiffre d'affaires consolidé 20 072 23 166 +15%



Les ventes de licences progressent de 11% sur l'exercice, avec une bonne croissance à l'international du fait de l'activation du réseau de partenaires. Le chiffre d'affaires généré en 2021 par les contrats signés en mode souscription (licence en mode SaaS et services managés) progressent de plus de 90 % pour atteindre 1,5 M€, contre 0,8 M€ en 2020, attestant du succès grandissant de ce type de contrat.

Combiné avec l'effet d'extension du parc de clients équipés sur les activités de maintenance, les revenus récurrents progressent de 31% sur l'exercice 2021, ce qui fait ressortir la part récurrente du chiffre d'affaires 2021 à 48%, contre 42% en 2020, offrant une visibilité croissante sur l'activité du Groupe.

Au 31 décembre 2021, le Groupe estime que la valeur future, sur 3 ans, des contrats de souscription facturés en 2021 s'élève à 6,6 M€ (contre 3,9 M€ au 31/12/20).



Force de frappe financière intacte au service de la stratégie

La trésorerie brute ressort à 22,7 M€ au 31 décembre 2021 contre 23,2 M€ au 31 décembre 2020. Le Groupe n'a pas consommé de trésorerie sur le second semestre 2021 (22,7 M€ au 30 juin 2021).

Cette capacité financière donne au Groupe la flexibilité nécessaire pour autofinancer les investissements dans le cadre du plan UNICORN25 et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.



Amélioration de profitabilité opérationnelle au 2nd semestre 2021 et ambition de forte croissance avec la mise en œuvre du plan UNICORN25

Dans la lignée du 1er semestre, WALLIX devrait délivrer, sur la seconde moitié de l'année, un résultat d'exploitation en amélioration par rapport au S2 2020. Néanmoins, avec le décalage de chiffre d'affaires intervenu en fin d'exercice, le Groupe estime ne pas être en mesure d'atteindre l'équilibre opérationnel sur la période.

À moyen terme, WALLIX dispose aujourd'hui d'un contexte de marché particulièrement porteur, en croissance annuelle moyenne de 21% pour atteindre 3,1 milliards de dollars en 2025[3]. L'accélération de la transition numérique avec de nouveaux usages nécessite des investissements croissants en matière de protection des accès et des identités pour répondre à la multiplication des attaques informatiques et gérer un nombre en augmentation constante d'identités pour les individus et également pour les objets.

Avec UNICORN25 et sa vision du "PAM pour tous", WALLIX se positionne pour offrir à ses clients la promesse d'une transformation digitale sécurisée, pour tous et tout, n'importe où et n'importe quand. Cette stratégie s'articule autour de trois axes principaux :

le leadership du PAM : WALLIX entend déployer ses technologies de sécurisation, notamment Bastion et BestSafe, au-delà des utilisateurs de comptes à privilèges et ainsi sécuriser, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation. Cette extension prévoit également le déploiement de solutions 100% Cloud (Bastion for Cloud) pour adresser les besoins des acteurs cloud ou nativement en SaaS comme le retail et les médias ;

: WALLIX entend déployer ses technologies de sécurisation, notamment Bastion et BestSafe, au-delà des utilisateurs de comptes à privilèges et ainsi sécuriser, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation. Cette extension prévoit également le déploiement de solutions 100% Cloud (Bastion for Cloud) pour adresser les besoins des acteurs cloud ou nativement en SaaS comme le retail et les médias ; l'extension de l'offre WALLIX à l'IAM : WALLIX souhaite ainsi accompagner ses clients sur leurs problématiques adjacentes de gestion et de gouvernance des identités et des accès. Pour cela, WALLIX entend développer des compléments d'offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) avec pour objectif d'accroître la valeur clients ;

: WALLIX souhaite ainsi accompagner ses clients sur leurs problématiques adjacentes de gestion et de gouvernance des identités et des accès. Pour cela, WALLIX entend développer des compléments d'offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) avec pour objectif d'accroître la valeur clients ; la cybersécurité embarquée : afin de répondre aux enjeux à venir de l'interconnexion IT/OT et l'avènement de l'Internet des objets, WALLIX poursuit le développement de solutions de cybersécurité embarquée, à l'instar de WALLIX Inside ou de la plateforme Oscar, lauréat du Grand Défi Cyber.[4] Fort des premiers partenariats conclus avec Fives et Schneider Electric, WALLIX Inside a pour ambition de proposer aux industriels la possibilité de fournir des solutions sécurisées par design et constituera un puissant levier de croissance rentable pour WALLIX à moyen terme.

Au cours des prochaines années, WALLIX a pour objectif de consolider le leadership du Groupe en Europe et de renforcer significativement sa présence sur le marché nord-américain, notamment aux États-Unis avec comme point de départ le partenariat d'envergure signé en mai dernier avec Arrow Electronics. Au-delà de la couverture géographique, WALLIX prévoit d'adjoindre de nouveaux modèles de commercialisation à son modèle actuel de "Channel" (300 revendeurs et distributeurs à valeur ajoutée) : une practice "Global account management" auprès des grands comptes mais également une stratégie d'alliance avec des acteurs de l'industrie 4.0, des fournisseurs de services partagés ou des partenaires technologiques afin que ces derniers distribuent des offres intégrant les solutions de cybersécurité WALLIX.

Le plan UNICORN 25 est dimensionné pour permettre à WALLIX d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2025 avec un objectif de rentabilité opérationnelle situé à terme dans le haut du secteur. Avec UNICORN25, WALLIX entre dans une nouvelle ère de développement qui va lui permettre d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités et se positionner comme un acteur fédérateur de la cybersécurité, garant de la protection des organisations dans un monde digital. WALLIX se positionne dès aujourd'hui pour répondre aux besoins futurs du monde pleinement numérique.





À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le Monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne près de 1 900 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]



[1] incluant la vente de matériel

[2] Incluant les Services managés

[3] D'après le cabinet d'analyse Kuppingercole

[4] OSCAR est lauréat du Grand Défi Cyber, appel à projets lancé dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité portée par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) et France Relance.