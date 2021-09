21/09/2021 - 08:00

WALLIX est reconnu "Leader", la plus grande distinction toute catégorie confondue, parmi les acteurs internationaux du PAM identifiés par les analystes de Kuppingercole

WALLIX confirme son leadership par sa capacité d'innovation lui permettant d'offrir une solution de PAM avec des fonctionnalités à la pointe de la technologie facilement interopérable dans les environnements clients (multi-clouds, réseaux industriels, postes de travail…)



Paris, 21 septembre 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités est à nouveau reconnu cette année comme "Overall Leader" parmi les acteurs internationaux du PAM (Privileged Access Management) identifiés par le cabinet d'analystes Kuppingercole.

Chaque année, Kuppingercole réalise son rapport : le Leadership Compass. Il a pour objectif de fournir aux entreprises une vue d'ensemble des différents éditeurs de solutions informatiques existants, par domaine, et d'identifier quels sont les leaders. Ainsi, le Leadership Compass est un véritable outil d'aide à la décision d'achat.



Le Leadership Compass classe les éditeurs parmi 4 catégories :

Market Leaders : pour les éditeurs qui disposent d'une large base de clientèle mondiale et d'un solide réseau de partenaires pour vendre leurs solutions

Product Leaders : pour les éditeurs qui ont des produits de pointe, matures, qui répondent dans une large mesure aux attentes des analystes de Kuppingercole

Innovation Leaders : pour les éditeurs qui stimulent l'innovation dans leur domaine en fournissant les fonctionnalités les plus innovantes et prometteuses du marché

Overall Leaders : pour les éditeurs qui, suite à une évaluation combinée des 3 précédentes catégories, obtiennent un résultat global au-dessus de la moyenne et dominent ainsi le marché



WALLIX, leader du PAM toute catégorie confondue

WALLIX a su s'imposer en tant que Market Leader grâce à son réseau de partenaires : le Business Partner Program qui compte actuellement 180 partenaires avec 739 personnes certifiées sur nos solutions et représente un total de plus de 1 300 clients dans plus de 70 pays. Le Business Partner Program de WALLIX se renforce et s'étend en permanence, notamment grâce à la multiplication des signatures de contrat de partenariat avec des distributeurs d'envergure - comme Arrow aux USA ou Tech Data en DACH et en Espagne - mais aussi avec de revendeurs-intégrateurs en région (plus d'une quarantaine en MEA cette année), ayant pour objectif de répondre aux spécificités de chaque marché.

Grâce à sa solution WALLIX Bastion, WALLIX est reconnu comme Product, Innovation et Overall Leader, en obtenant des évaluations quasi maximales selon les critères : sécurité, fonctionnalités, interopérabilité, facilité d'usage et déploiement. WALLIX Bastion est considérée par les analystes de Kuppingercole comme une solution de PAM solide.

Ce qui différencie WALLIX de ses concurrents c'est sa capacité d'innovation. WALLIX a su ajouter à WALLIX Bastion des fonctionnalités améliorées pour être toujours à la pointe de la technologie et au plus près des besoins du marché : renforcement de la sécurisation du télétravail pendant la pandémie en étant désormais compatible avec WALLIX BestSafe (solution de protection des ordinateurs), automatisation de la cybersécurité pour améliorer la performance de détection et de réaction aux cyberattaques, simplification du DevSecOps pour une solution à l'architecture toujours plus sécurisée, surveillance en temps réel des comptes à privilèges et enregistrement de chaque action, développement d'une technologie d'AAPM (Application to Application PAssword Management) qui permet à WALLIX Bastion de ne jamais stocker en clair les différents mots de passe.



"WALLIX, en s'appuyant sur son expertise reconnue en matière de gestion des comptes à privilèges, a su enrichir WALLIX Bastion de fonctionnalités très avancées, offrant ainsi une solution de PAM vraiment compétitive qui doit sérieusement être étudiée par les entreprises." extrait du rapport Leader Compass 2021 de Kuppingercole.



"Être reconnu comme "Leader" dans le Leadership Compass de Kuppingercole est le fruit de l'investissement des équipes WALLIX qui assurent le développement de la société, et qui permettent à WALLIX d'offrir une technologie à l'état de l'art du PAM. WALLIX Bastion est une solution très performante, adaptable à l'ensemble de l'environnement informatique de l'entreprise et qui répond à ses cas d'usage spécifique. Ainsi, les directeurs informatiques et les responsables de la cybersécurité sont en mesure de sécuriser les accès au système d'information, aux applications cloud, sur les postes de travail, etc. et de protéger les identités numériques des collaborateurs et des prestataires externes. Enfin, ce qui nous différencie des autres acteurs du marché, c'est notre savoir-faire particulier pour la sécurisation des réseaux industriels et systèmes informatiques hospitaliers, qui sont au cœur des enjeux de la transformation numérique." explique Jean-Noel de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX.



Consultez le rapport Leadership Compass 2021 de Kuppingercole

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1300 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

