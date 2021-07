27/07/2021 - 08:00

WALLIX un éditeur européen retenu parmi les 10 acteurs mondiaux de la gestion des comptes à privilèges

Une excellente exécution commerciale et une expertise et capacité d'innovation reconnues



Paris, 27 juillet 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités est nommé cette année comme "Challenger" dans le Magic Quadrant™ du PAM (Privileged Access Management), réalisé par Gartner®. WALLIX est très fier d'être reconnu parmi les 10 acteurs mondiaux retenus dans ce Magic Quadrant, et le plaçant en moins d'un an de "Niche player" à "Challenger".

Gartner, Inc. fournit des informations exploitables et objectives aux dirigeants et à leurs équipes. Chaque année, Gartner mène des recherches approfondies et récompense les entreprises informatiques dans leur domaine particulier. Cet instantané de référence, appelé Magic Quadrant, classe les entreprises en 4 catégories : acteurs de niche, visionnaires, challengers et leaders.



WALLIX intègre cette année, et avec une grande fierté, la catégorie "Challengers". Selon nous, ce résultat est le fruit d'une bonne exécution de la stratégie commerciale : le renforcement en région et le développement sectoriel.

Pour se renforcer en région, WALLIX a multiplié les signatures de contrat de partenariat avec des distributeurs d'envergure - comme Arrow aux USA ou Tech Data en DACH - mais aussi plus d'une quarantaine de revendeurs-intégrateurs en MEA, pour répondre aux spécificités de chaque marché. Le Business Partner Program de WALLIX compte actuellement 180 partenaires, avec 739 personnes certifiées sur nos solutions et représente un total de plus de 1 300 clients.

Pour accélérer son développement sectoriel, en plus d'intégrer dans son Business Partner Program des partenaires spécialistes de l'OT (Operation Technology) et des fournisseurs de services informatiques (notamment les Managed Security Services Providers), WALLIX a su développer des alliances avec des partenaires stratégiques comme Fives ou Schneider Electric qui partagent avec nous l'idée que la cybersécurité doit être un standard dans l'industrie 4.0 en intégrant, dans leurs solutions, WALLIX Inside - toutes les technologies WALLIX disponibles désormais "by design". Ainsi, nous nous positionnons en leader sur le marché émergeant de la cybersécurité "by design" dans l'industrie 4.0.

Pour chaque secteur clé de WALLIX - industrie, santé, et fournisseurs de services informatiques - le Gartner reconnait la qualité des "cas d'usages" réalisés par WALLIX. WALLIX a su démontrer comment son offre de gestion des comptes à privilèges répond aux besoins de spécifiques de chaque secteur en matière de sécurisation des accès et de mise en conformité règlementaire.

De plus, le Gartner reconnait le bon équilibre des fonctionnalités/prix proposés par WALLIX répondant ainsi aux enjeux des petites entreprises, aux besoins en cybersécurité moins complexes mais tout aussi stratégiques que les grands comptes. Sur ces derniers Gartner constate que le positionnement prix/produit reste équivalent aux autres acteurs du marché.



"Être un "Challenger" dans le Magic Quadrant du Gartner, c'est pour WALLIX un véritable gage de reconnaissance de notre expertise et de notre capacité à être toujours au plus près des besoins du marché. C'est aussi le fruit de l'investissement des équipes WALLIX au cours de ces dernières années afin d'assurer une qualité de prestation inégalée, de développer des produits à la pointe de la technologie et d'accompagner nos partenaires davantage dans la maitrise et la mise en avant de nos solutions." ajoute Jean-Noel de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX.

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1300 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]

Gartner, 'Magic Quadrant for Privileged Access Management', Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19 juillet 2021

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner sont constituées des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

