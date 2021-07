08/07/2021 - 08:00

Paris, 8 juillet 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce sa labélisation "Happy at Work" par ChooseMyCompany, organisme de référence qui valorise le bien-être au travail, au travers d'une grande enquête annuelle. Cette année, WALLIX obtient également le label "Tech at Work", particulièrement significatif pour WALLIX car ce label mesure l'engagement et la motivation des équipes techniques, qui représentent la majorité de l'effectif.

L'an dernier, WALLIX annonçait, au travers du classement Happy at Work, la concrétisation du renforcement de sa stratégie RH, pour soutenir le plan de développement de WALLIX : Ambition 21. Après avoir relevé le défi de l'augmentation rapide de l'effectif et de la fédération des nouveaux collaborateurs, cette année a été dédiée à la consolidation et l'engagement.

Tout d'abord, WALLIX a créé une charte du télétravail pour offrir aux collaborateurs plus de flexibilité au sortir de la pandémie : 2 jours en télétravail, 3 jours en présentiel, par semaine. L'objectif a été de tirer les enseignements de la crise sanitaire et de permettre aux collaborateurs de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

WALLIX a développé également cette année les parcours de carrière avec notamment la création d'un guide de la mobilité. Grâce à ce guide, les collaborateurs sont en mesure de prendre en main leur évolution de carrière, d'évaluer leurs objectifs mais aussi leurs compétences et leurs expériences. L'idée est de coconstruire avec eux leur propre parcours, en s'appuyant sur la mobilité interne.

Enfin, WALLIX a pris son virage RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) pour permettre aux collaborateurs d'évoluer dans une entreprise aux valeurs fortes, avec des préoccupations environnementales et sociétales, faisant désormais partie intégrante du quotidien. WALLIX est impliqué dans la sensibilisation à la cybersécurité notamment au travers de son partenariat avec l'ESIEA. Les équipes de WALLIX coconstruisent avec cette école les programmes d'excellence pour la formation des talents cybersécurité de demain.



WALLIX ainsi obtient ainsi la note de 4,14/5 :

78% des collaborateurs ont l'impression de progresser et d'apprendre et de préparer leur évolution de carrière

77% des collaborateurs estiment que son management a un comportement exemplaire vis-à-vis des femmes, des minorités (ethnique, religieuse, LGBTQ+) et des personnes en situation de handicap

72% des collaborateurs sont satisfaits du ratio vie professionnelle et personnelle



"L'année que nous venons de traverser a été l'une des plus difficile que l'on ait connue. Malgré le contexte de crise sanitaire, nous sommes satisfaits de voir que nous avons réussi à offrir à nos collaborateurs un cadre motivant et agréable pour travailler, progresser, et s'épanouir en équipe, même à distance. Nous allons maintenir nos efforts pour permettre à nos talents de développer une carrière à la hauteur de leurs ambitions, dans une entreprise de la cybersécurité où la technologie et l'humain se rencontrent au service de l'audace, de l'engagement et de l'esprit d'équipe." déclare Delphine Schoffler, DRH de WALLIX.



