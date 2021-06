24/06/2021 - 08:00

WALLIX Inside s'intègre « by design » dans les solutions d'ingénierie industrielle, offrant ainsi aux clients toutes les technologies WALLIX de sécurisation des identités numériques et des accès aux données industrielles

WALLIX Inside, des technologies innovantes de sécurisation des identités et des accès, embarquées sur la nouvelle gamme de PC industriels Harmony P6

Une avancée notable dans un partenariat historique



Paris, 24 juin 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce l'intégration des technologies de cybersécurité WALLIX Inside à la gamme de PC industriels Harmony P6 de Schneider Electric. Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, et WALLIX Group renforcent ainsi leur partenariat de plus de 5 ans avec le lancement d'une solution intégrée qui permet d'assurer la sécurité des connexions aux systèmes des installations industrielles, des bâtiments tertiaires, des hôpitaux et des data-centers.



Intégration des technologies logicielles WALLIX Inside dans une IoT Box pour la sécurisation de l'accès aux automates

Développée par WALLIX Group, WALLIX Inside permet aux spécialistes de l'ingénierie industrielle de gérer les identités et les accès entre leur solution et les machines industrielles connectées pour sécuriser les accès aux données en transit.

Schneider Electric, partenaire de longue date de WALLIX, a embarqué, les technologies « by design » de sécurisation des identités et des accès de WALLIX, directement dans sa nouvelle gamme de PC industriels, Harmony P6. Cet équipement i-PAM (Industrial Privileged Access Management) est une solution de connectivité sécurisée plug & play dans le cadre de la programmation des automates industriels et dans les opérations de maintenance.

WALLIX Inside permet notamment de sécuriser les sessions de connexion sur les outils logiciels de Schneider Electric qui adressent les lignes de production, notamment l'application EcoStruxureTM Control Expert, pour la programmation des automates.

Ainsi, la connexion de l'opérateur (installateur, programmeur, etc.) aux automates passera automatiquement par WALLIX Inside qui assure l'authentification et la vérification des droits sur la session. En fonction des informations reçues, WALLIX Inside pourra ainsi établir lui-même la connexion vers l'automate avec un mot de passe non accessible et changé après usage.

Les entreprises industrielles peuvent ainsi :

protéger leur système en étant seul administrateur et en contrôlant toutes les connexions, qu'elles soient réalisées sur site ou à distance via un VPN ;

en tant qu'administrateur, donner les droits nécessaires à une session pour pouvoir la dépanner à distance ;

s'assurer de l'identité de l'opérateur ;

suivre les commandes envoyées à l'automate en temps réel ou en différé.

WALLIX Inside est également applicable sur un parc industriel hétérogène de plusieurs sites, avec plusieurs marques et versions différentes d'automates.



Frédéric Petit, Responsable Marketing Solutions et Services Industrial Automation chez Schneider Electric, commente : « Nous allons plus loin dans notre partenariat avec WALLIX avec qui nous avions déjà mis au point l'offre i-PAM en 2017, en intégrant les technologies WALLIX Inside de façon ponctuelle à nos solutions industrielles dans le cadre de beaux projets. Aujourd'hui nous avons fait le pari de l'intégrer directement dans cette nouvelle offre Harmony P6 à forte valeur ajoutée et dont la production vient tout juste d'être lancée. »



Une relation historique pour élever les standards de sécurité des entreprises

Le renforcement de ce partenariat intervient alors que la Covid-19 a accéléré le recours aux interventions à distance sur les actifs industriels notamment pour éviter les contacts physiques sur place. Outre les erreurs humaines, les sessions de connexion aux installations sont de plus en plus soumises à des actes de malveillance, qui sont favorisés notamment par les interconnexions des systèmes industriels aux réseaux IP et aux Systèmes d'Information. Pour garantir la continuité de leur activité et la résilience de leurs actifs, les technologies WALLIX Inside permettent de rassurer les entreprises en leur apportant la garantie de la protection des accès à leur infrastructure informatique, en tout lieu et en tout temps. Avec WALLIX Inside, elles peuvent ainsi reprendre le contrôle de leurs accès et permettre la gestion et la sécurisation des connexions (notamment à distance) par les installateurs.



Kristine Kirchner, VP Channel EMEA chez WALLIX, déclare : « Notre collaboration avec Schneider Electric reflète bien notre volonté d'accélérer le niveau actuel de cybersécurité des installations industrielles et le chemin vers l'industrie 4.0. La recrudescence des cyberattaques témoigne d'un réel enjeu pour les entreprises utilisant des systèmes industriels de protéger leurs accès et les connexions, particulièrement dans le contexte des accès distants. La collaboration entre WALLIX et Schneider Electric est l'illustration de la nécessité d'intégrer des technologies de cybersécurité dans les équipements industriels essentiels à l'industrie 4.0, dans un monde toujours plus numérique. »



Yann Bourjault, Directeur Transformation Digitale & Cybersécurité chez Schneider Electric, affirme : « Nous sommes heureux de renforcer notre relation longue de 5 ans avec WALLIX qui est leader de l'accès à privilège en Europe et nous a permis d'aboutir à cette proposition de valeur commune, fondée sur nos deux expertises complémentaires. Notre équipe Network Engineering & Cybersecurity (NEC) travaille autour de nos offres de transformation digitale pour que celles-ci soient le plus sécurisées possible afin d'élever les standards de sécurité des industriels français. »



À PROPOS DE SCHNEIDER ELECTRIC

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1300 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]



CONTACT PRESSE

LEWIS

Maxence Godefroy / Grégory Alleaume

06 48 43 41 27 / 07 77 00 56 52 [email protected]



CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Olivier LAMBERT

01 53 67 36 33 / [email protected]

Relations Presse - Nicolas BOUCHEZ

01 53 67 36 74 / [email protected]