11/05/2021 - 19:30

WALLIX et CYBERNOVA allient leurs compétences pour renforcer la cybersécurité des entreprises grâce à l'analyse comportementale des utilisateurs - "User behavior Analytics" (UBA)

La solution Operation Center de CYBERNOVA s'appuie sur WALLIX Bastion pour identifier et isoler les comportements anormaux avec la mise en place rapide de plans de remédiation.

Avec WALLIX Bastion et Operation Center, l'équipe IT gagne en efficacité et en productivité en étant mobilisée qu'en cas d'alerte et en bénéficiant de rapports pour renforcer sa politique de cybersécurité.





Paris, 11 mai 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, grâce à un partenariat technologique, intègre la solution Operation Center de CYBERNOVA, s'appuyant sur l'analyse comportementale des utilisateurs - "User Behavior Analytics" (UBA) - dans sa solution phare WALLIX Bastion, pour automatiser la gestion des alertes liées aux risques d'usage des comptes à privilèges, et ainsi renforcer la cybersécurité des entreprises.



Automatiser la cybersécurité : levier de performance pour lutter contre les cybermenaces

Lorsqu'une entreprise met en place une solution de gestion des comptes à privilèges (Privileged Access Management - PAM), indispensable pour sécuriser les accès aux données sensibles tant convoitées par les hackers, l'équipe IT doit analyser des milliers d'alertes de sécurité. Ces alertes, en majorité bégnines, sont remontées par la solution pour déterminer le niveau de risque et le plan de remédiation en cas d'intervention. Cette tâche est chronophage et demande à l'équipe IT d'être en vigilance permanente. Or, les nouveaux usages imposés par la crise sanitaire comme le télétravail, le cloud, la télémaintenance… ont multiplié les risques liés aux accès informatiques rendant le travail d'analyse des équipes encore plus dense et complexe. Tout l'enjeu désormais est de pouvoir automatiser cette analyse pour éliminer les faux positifs, permettant ainsi à l'équipe IT de se concentrer sur les menaces réelles et sur les tâches à forte valeur ajoutée.



"Operation Center" s'appuie sur WALLIX Bastion pour détecter les comportements malveillants

Pour répondre à ce nouveau besoin, WALLIX et CYBERNOVA allient leurs compétences pour enrichir WALLIX Bastion, la solution phare de cybersécurité de WALLIX, avec le logiciel Operation Center. S'appuyant sur le User Behavior Analytics (UBA), "Operation Center" va permettre à WALLIX de proposer une offre de service innovante permettant d'identifier les comportements anormaux avec la mise en place rapide de plans correctifs. Dès qu'un comportement suspect est repéré (connexions intempestives ou depuis des endroits inhabituels, exécution de commandes ou transmissions de données non autorisées, etc.), l'équipe IT reçoit automatiquement une alerte. Les actions des utilisateurs sont contrôlées et mesurées au travers de rapports générés automatiquement sur lesquels l'équipe IT va s'appuyer pour réaliser des enquêtes approfondies et renforcer ainsi sa politique de cybersécurité.

WALLIX Bastion permet de gérer et de protéger les comptes à privilèges. Les comptes à privilèges sont des comptes utilisateurs sensibles avec des droits d'accès étendus qui peuvent mettre en risque le système d'information d'une organisation s'ils sont détournés ou mal utilisés. Ils sont donc une cible prioritaire pour tous les hackers qui, en prenant leur contrôle, peuvent ensuite accéder au système d'information de l'entreprise et y dérober des informations sensibles. WALLIX Bastion permet à l'équipe IT d'avoir la visibilité sur toute l'activité de ces comptes à privilèges, en temps réel et à postériori. La solution émet des traces informatiques - un ensemble d'informations qui ont été conservées et qui permettent de savoir ce qu'il s'est passé en cas de cyberattaque - qui peuvent être visualisées au format vidéo par l'équipe IT pour analyse, ou injectées dans un SIEM - une solution de gestion de l'information des événements de sécurité - ou encore dans Operation Center de CYBERNOVA, dans le but de déterminer les comportements malveillants.

Le partenariat entre WALLIX et CYBERNOVA est déjà actif. La solution est déployée chez plusieurs Grands Comptes dont un leader de l'énergie mais également une capitale européenne.



"Nous sommes très heureux de ce partenariat avec WALLIX qui va permettre de faciliter l'accès à Operation center pour les utilisateurs et les partenaires de WALLIX. Operation Center réduit considérablement le temps passé par les responsables sécurité pour analyser les comportements anormaux des utilisateurs à privilèges et produire les reportings adéquats. Un grand industriel français estime avoir réduit de 50% le temps passé de son analyste sécurité. Grace à Operation center, un grand hébergeur a pu diagnostiquer un événement grave de sécurité en temps réel, alors qu'il aurait dû attendre 48 heures avec une analyse "classique" réalisée sur son SIEM. " commente Dominique Meurisse, VP Sales chez CYBERNOVA.

"La mission de WALLIX est d'offrir aux entreprises une solution simple pour reprendre le contrôle des accès informatiques dans un monde de plus en plus interconnecté : accès aux serveurs et aux équipements du système d'information, accès aux environnements cloud, accès aux usines et aux postes bureautiques connectés à distance. Anticiper les menaces qui pèsent sur leurs accès va permettre de rendre les organisations plus agiles, plus flexibles, tout en maintenant un niveau de cybersécurité élevé. Nous avons donc naturellement référencé CYBERNOVA pour contribuer à renforcer la sécurité de nos clients et leur permettre d'augmenter la valeur d'usage de nos solutions d'accès Wallix Bastion. " ajoute Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX.



A PROPOS DE CYBERNOVA

CYBERNOVA est une société de sécurité informatique qui fournit des solutions de sécurité ciblées pour aider les fournisseurs et les producteurs à rendre leurs produits plus efficaces pour les clients.

Aujourd'hui, CYBERNOVA avec la solution de base, Operation Center, offre une plate-forme pour renforcer la valeur des produits PAM et rendre la gestion de l'accès privilégié beaucoup plus utile.

CYBERNOVA a son siège social Allemagne.

www.cyber-nova.eu | [email protected]



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]



