Nette accélération de la croissance au 2 nd semestre 2020 (+33%), succès majeurs à l'international avec un 1 er contrat hors France à plus de 1 M€ ;

semestre 2020 (+33%), succès majeurs à l'international avec un 1 contrat hors France à plus de 1 M€ ; Perte d'exploitation divisée par deux entre le 1 er et le 2 nd semestre, confirmant le point d'inflexion dans la trajectoire du Groupe vers la rentabilité opérationnelle, attendue au 2 nd semestre 2021 ;

et le 2 semestre, confirmant le point d'inflexion dans la trajectoire du Groupe vers la rentabilité opérationnelle, attendue au 2 semestre 2021 ; 23 M€ de trésorerie brute au 31 décembre 2020, grâce à une bonne maîtrise des dépenses tout en poursuivant les investissements stratégiques dans l'offre et le réseau commercial ;

Dynamique de croissance soutenue, fruit des investissements réalisés auprès du réseau de partenaires-distributeurs et du développement de solutions métiers à fort potentiel dans la santé et l'industrie.

Paris, 25 mars 2021 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats annuels 2020[1].

Données en K€,

normes comptables françaises 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Chiffre d'affaires 16 335 8 091 11 981 20 072 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 4 196 2 456 3 073 5 529 Total produits d'exploitation 20 531 10 547 15 054 25 601 Total charges d'exploitation -27 369 -15 675 -17 238 -32 913 dont autres charges d'exploitation -7 158 -3 671 -4 171 -7 842 dont charges de personnel -16 304 -9 945 -10 996 -20 941 dont dotations aux amortissements et provisions -3 117 -1 689 -1 548 -3 237 Résultat d'exploitation -6 837 -5 128 -2 184 -7 312 Résultat financier -5 -13 -15 -28 Résultat exceptionnel -2 33 7 40 Impôts 0 -18 -2 -20 Résultat net -6 845 -5 126 -2 194 -7 319



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Les résultats 2020 et plus particulièrement la trajectoire du 2nd semestre attestent de la pertinence de notre positionnement et des choix stratégiques mis en œuvre dans le cadre du plan Ambition 2021. Certes, la crise sanitaire a temporairement ralenti le développement de nos activités, mais nous avons su garder le cap et poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route, tant au niveau de notre portefeuille de solutions que sur le déploiement d'un réseau commercial et de partenaires de premier plan, visant à couvrir 80% du marché mondial.

Cette stratégie s'avère payante, avec d'une part de nombreux succès enregistrés par WALLIX dans les secteurs sensibles tels que les services essentiels, la santé, l'industrie ou les télécoms, et d'autre part, les tendances sous-jacentes très prometteuses pour le marché de la cybersécurité. Avec la crise du COVID, la transition numérique des entreprises et des individus a connu une accélération sans précédent. Ce développement express des nouveaux usages s'est accompagné d'une plus grande exposition aux cyberattaques (multipliées par quatre en 2020) aux conséquences parfois dévastatrices pour ceux qui sont touchés.

Ce basculement au « tout numérique » pose également des questions de souveraineté tant notre dépendance aux solutions extra-européennes est forte en la matière. Le plan à 1 milliard d'euros annoncé par le Président de la République le 18 février dernier, vise à renforcer la cybersécurité du pays et positionner notre industrie parmi les secteurs d'investissement prioritaires en Europe pour les 10 prochaines années. Il y a ainsi l'opportunité de faire émerger des nouveaux leaders pour porter ce nouvel âge du numérique de confiance, le socle de l'IoT et de l'Internet industriel. WALLIX a un rôle moteur et fédérateur à jouer dans la construction de cette offre technologique alternative de cybersécurité Européenne, avec l'ambition d'aider les utilisateurs à reprendre le contrôle de leurs accès et de leurs données dans un monde numérique. »



Chiffre d'affaires 2020 en hausse de 23% à 20,1 M€, avec l'accélération de la croissance au second semestre

WALLIX a enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 M€ au titre de l'exercice 2020, en croissance de +23% par rapport à 2019. Cette bonne performance, dans un contexte toujours pénalisé par les répercussions de la crise sanitaire, reflète une forte dynamique au second semestre (+33%), portée par l'international et les secteurs prioritaires comme la santé et l'industrie.

La France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +20%, à 13,2 M€. Le groupe a bénéficié d'un intérêt croissant de ses offres auprès des PME/ETI. Les grands comptes, qui avaient fait preuve d'un certain attentisme au plus fort de la crise sanitaire, ont renoué progressivement à la fin d'année avec la mise en œuvre des projets relatifs aux contrats significatifs précédemment signés, représentant une facturation de 6,9 M€ sur l'exercice 2020. Wallix estime à 18,1 M€, le chiffre d'affaires potentiel de ces contrats d'équipement de grands comptes sur les 3 prochains exercices (2021-2023).

À l'International, le chiffre d'affaires progresse de +29% pour s'établir à 6,9 M€. WALLIX commence à tirer les fruits des investissements réalisés dans le cadre du plan stratégique : le développement de bureaux en Allemagne, Royaume-Uni et Espagne et l'enrichissement du réseau de partenaires sur les marchés cibles. Le Royaume-Uni enregistre un premier contrat hors France à plus d'1 M€.

Véritable axe stratégique de développement pour WALLIX, les revenus récurrents connaissent un essor considérable sur 2020 avec une croissance de +33% à 8,5 M€. La part récurrente des revenus représente ainsi 42% du chiffre d'affaires 2020 contre 39% en 2019. Au-delà de l'effet d'extension du parc de clients équipés sur les activités de maintenance, WALLIX réalise une hausse de +80% des revenus liés aux offres en souscription (licences par abonnement en mode SaaS) et un doublement du chiffre d'affaires généré par les services managés. Au 31 décembre 2020, le Groupe estime que la valeur future, sur 3 ans, des contrats de souscription facturés en 2020 s'élève à 3,9 M€.



Point d'inflexion atteint dans la trajectoire du Groupe vers la rentabilité opérationnelle

Au 1er semestre 2020 et malgré le contexte incertain, le Groupe a fait le choix de poursuivre et de finaliser les investissements de croissance, notamment à l'international, avec l'ouverture de l'Italie et de l'Espagne et le renforcement de la région DACH, prévus par le plan stratégique. L'impact annualisé de ces investissements s'est traduit par une progression des charges d'exploitation de +20% sur l'exercice 2020, inférieure à la croissance du chiffre d'affaires. Les dépenses de personnel progressent également avec l'accroissement des effectifs (+38 nouveaux talents par rapport à 2019). Les autres charges d'exploitation connaissent une évolution maîtrisée et progressent à un taux de +10%.

Cette bonne maîtrise des coûts, associée à la hausse de l'activité, permet au Groupe de réduire sensiblement sa perte opérationnelle au second semestre à -2,2 M€, contre -3,1 au 2nd semestre 2019 et -5,1 M€ au 1er semestre 2020.

Sur l'exercice 2020, le résultat d'exploitation s'établit à -7,3 M€ contre -6,8 M€ pour l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -7,3 M€.



Force de frappe financière au service de la stratégie

WALLIX a généré un cash-flow d'exploitation en nette amélioration à -0,9 M€ (contre -3,1 M€ en 2019), grâce à une variation favorable de BFR (+3,2 M€). Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à -5,6 M€, liés essentiellement aux frais de R&D pour finaliser les nouvelles offres.

La trésorerie brute ressort à 23,2 M€ au 31 décembre 2020 contre 29,3 M€ au 31 décembre 2019. Avec une trésorerie nette de dettes financières de 19,4 M€ pour 25,3 M€ de fonds propres, WALLIX dispose de la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.



Accélération de la croissance en 2021 et objectif de profitabilité au second semestre

WALLIX dispose aujourd'hui d'un contexte de marché particulièrement porteur. Avec la crise sanitaire, les organisations, mais aussi les individus ont totalement changé leur rapport au numérique et à ses usages, ouvrant la porte à de nouveaux risques, avec une multiplication des attaques informatiques. Pour pérenniser ces nouveaux usages, utilisateurs et entreprises devront faire de la cybersécurité un critère essentiel d'investissement, comme le soulignent les principaux analystes du marché comme KuppingerCole ou Gartner qui anticipent une progression moyenne de 10,7% par an sur la période 2020-2024 pour le PAM[2] (soit un marché global de 2.9 Md$ en 2024).

WALLIX est idéalement positionné pour tirer parti de la croissance du secteur, qui figure parmi les axes stratégiques prioritaires du plan de relance avec une dotation d'un milliard d'investissement. Grace aux investissements structurants réalisés dans les 2 dernières années, WALLIX dispose aujourd'hui d'une offre exhaustive sur le PAM2, avec WALLIX Bastion, et élargie aux segments adjacents, avec WALLIX BestSafe lancé en février 2020 et WALLIX Trustelem lancé en mai 2020, qui lui permet de répondre à l'ensemble des menaces issues de l'implémentation de nouvelles technologies (IoT, Cloud…) ou des nouveaux services digitalisés (télémédecine, télétravail, smart city, maintenance prédictive…).

Pour nourrir sa croissance, WALLIX entend également s'appuyer sur des verticales métier sur des industries à fort potentiel comme la santé ou l'industrie et sur l'efficacité démontrée de son réseau de partenaires prescripteurs ("channel"). Dans la santé, le Groupe dispose d'un portefeuille de clients conséquent (groupements hospitaliers publics et privés en France, contrats significatifs la NHS au Royaume-Uni), qu'il entend développer. Dans l'industrie, WALLIX proposera également son offre au travers de l'appellation WALLIX Inside regroupant toutes les technologies de sécurisation des accès et des identités de WALLIX, intégrables « by-design » dans leurs solutions métiers. WALLIX Inside, qui se base sur un modèle de vente OEM (Original Equipment Manufacturer), fait l'objet d'un premier partenariat avec Fives, qui a développé une passerelle industrielle équipée nativement de la brique de sécurité WALLIX, offrant à ses clients un système sécurisé by-design.

Porté par la forte traction du marché et une approche innovante de ses offres, le Groupe entend accélérer sa trajectoire de croissance sur 2021 et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021. Le Groupe réitère ainsi les trajectoires des deux précédents plans stratégiques qui se sont systématiquement soldés par un retour à la rentabilité après la phase d'investissements.

Dans le contexte de forts enjeux à l'échelle européenne pour créer un espace numérique européen de confiance, avec les garanties d'indépendance et de souveraineté, le Groupe anticipe la création d'un cadre législatif et règlementaire standardisé pour « traiter et héberger les données des Européens en Europe » (Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), RGPD). Ceci s'accompagnera dans les années à venir de l'émergence d'une offre de produits & services numériques de confiance certifiés et reconnus comme tels par les pays européens (type GAIA X) et la constitution d'acteurs industriels cybers multinationaux. Seul éditeur européen parmi les 7 leaders mondiaux (Etude PAM, KuppingerCole 2020), WALLIX réaffirme sa volonté et sa capacité à s'imposer comme un des acteurs structurants de la cybersécurité en Europe.



[1] Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance le 24 mars 2021. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 30 avril 2021.

[2] Gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management)