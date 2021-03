02/03/2021 - 08:30

L'Aéroport de Bordeaux renforce sa politique de cybersécurité et fait appel à WALLIX pour répondre à l'évolution des contraintes règlementaires et aux enjeux de protection des données.

Avec WALLIX, l'Aéroport de Bordeaux protège ses données, en gérant et en sécurisant leur accès, pour garantir la continuité d'activité, la résilience aux cyberattaques et être conforme aux exigences règlementaires.

Grâce à WALLIX, l'Aéroport de Bordeaux a pu s'adapter à la crise sanitaire et mettre en place le télétravail sécurisé pour ses collaborateurs du jour au lendemain.



Paris, 2 mars 2021 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès, accompagne depuis juillet 2019 l'Aéroport de Bordeaux pour répondre aux enjeux de protection des données du secteur du transport aérien.



Les données, nouvel or noir de notre économie, sont très convoitées par les hackers. Les aéroports, de part la nature critique de leur activité et des données qu'ils possèdent, sont une cible de choix. Vols de données bancaires, prise en otage des données contre demande de rançon (rançongiciel)… Les aéroports ont le devoir de sécuriser leurs accès afin de protéger leurs données pour garantir la continuité d'activité et la résilience aux cyberattaques. En effet, une cyberattaque peut mettre à l'arrêt un aéroport dans son intégralité, engendrant des pertes financières importantes et, les conséquences sur l'humain, en cas de mauvaise gestion du trafic aérien par exemple, peuvent être catastrophiques.

Pour réduire les risques de menaces, les aéroports sont également soumis à des exigences règlementaires européennes très strictes concernant la sécurité (assurer le bon déroulement des opérations de décollages et atterrissages des avions ou de la gestion du trafic aérien…), la sûreté (contrôler les bagages et les passagers, être en mesure de détecter les actes terroristes…) et la cybersécurité (être en mesure de savoir qui a accès au système d'information de l'aéroport, quand, où et depuis quel terminal).

Pour répondre à tous ces enjeux de protection des données, l'Aéroport de Bordeaux renforce sa politique de cybersécurité et déploie dès juillet 2019 avec WALLIX, accompagné de l'intégrateur NXO, WALLIX Bastion, la solution phare de gestion des comptes à privilèges du portefeuille de solutions unifiées de WALLIX. Ainsi, l'Aéroport de Bordeaux est désormais en mesure d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure surveillance des accès à son infrastructure informatique. WALLIX Bastion assure la traçabilité des toutes les actions réalisées sur les serveurs permettant aux prestataires de services externes d'effectuer les travaux de maintenance de manière indépendante. De plus, chaque accès au système d'information doit être approuvé par un administrateur, ce qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire.



"Notre choix s'est porté naturellement sur WALLIX qui propose une offre souveraine certifiée par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Pour nous c'est un véritable gage de confiance et de qualité. Un choix conforté par l'existence de références locales, sérieuses et positives." explique Gurvan Quenet, RSSI de l'Aéroport de Bordeaux. "WALLIX Bastion est une solution vraiment très simple à mettre en œuvre. De plus, l'efficacité et la fluidité des échanges avec les équipes de WALLIX ont contribué à la prise en main facile de l'outil. Les équipes WALLIX ont fourni une prestation très professionnelle et de qualité. "

Avec la crise sanitaire et le confinement, l'Aéroport de Bordeaux a dû mettre en place le télétravail du jour au lendemain pour plus d'un tiers de ses collaborateurs. Le télétravail ne se prête pas à l'activité d'un aéroport en temps normal. De ce fait, il a fallu ouvrir des accès distants au système d'information de l'aéroport vers les ordinateurs personnels des employés, pour la plupart non sécurisés. Autant de nouvelles portes d'entrée pour les hackers. WALLIX Bastion a permis aux collaborateurs de se connecter à distance en toute sécurité et ce, dès le 1er jour de télétravail.

"Grâce à WALLIX, nous avons été capables de nous adapter à la crise sanitaire, sans aucune difficulté, en toute sécurité. Ce constat fait l'unanimité de tous les collaborateurs de l'aéroport." conclut Gurvan Quenet. "



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]



CONTACT PRESSE

Agence MCC

Martine CAMILOTTI

Tél. 06 60 38 20 03 / [email protected]



CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Olivier LAMBERT

Tél. 01 53 67 36 33 / [email protected]

Relations Presse - Nicolas BOUCHEZ

Tél. 01 53 67 36 74 / [email protected]