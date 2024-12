23/12/2024 - 07:45

VusionGroup et Walmart signent le déploiement des solutions EdgeSense et VusionCloud à 2300 magasins supplémentaires.

23 décembre 2024 – VusionGroup (VU – FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Walmart U.S. pour étendre le déploiement de ses solutions à l'ensemble des 4600 magasins de l'enseigne aux États-Unis.

« Nous sommes ravis des résultats de la première phase de déploiement, et avons hâte de l'étendre à de nouveaux magasins. Les étiquettes électroniques sont une innovation transformante pour nous en simplifiant le quotidien de nos équipes en magasin et en améliorant l'expérience de nos clients », déclare Greg Cathey - SVP Transformation & Innovation chez Walmart U.S.

Les solutions EdgeSense et VusionCloud conçues par VusionGroup ont permis à Walmart de rendre ses collaborateurs plus autonomes et productifs, de simplifier le processus de réapprovisionnement des stocks et accélérer la préparation des commandes en ligne.

Après avoir équipé avec succès près de 500 magasins, Walmart U.S. généralise désormais le déploiement à l'ensemble de son parc.

"Aider Walmart dans son parcours de digitalisation des magasins constitue une grande fierté pour nos équipes. Nous inventons des technologies visant à transformer le commerce physique, autour d'innovations durables avec un impact positif sur la société, et ce partenariat a pour but d'accompagner Walmart dans sa transformation digitale, afin d'améliorer à la fois l'expérience des collaborateurs et des clients", conclut Philippe Bottine - CEO Americas et Directeur Général Adjoint de VusionGroup.

La prise de commande supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir.

À propos de VusionGroup :

VusionGroup est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Etiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : VU.FP – Bloomberg : VU

www.vusion.com

Relations investisseurs : Olivier Gernandt – olivier.gernandt@vusion.com

Contact presse : Publicis Consultants - vusiongroup@publicisconsultants.com