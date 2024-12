Communiqué de la société VusionGroup du 18/12/2024 - VusionGroup signe avec The Fresh Market (USA) le déploiement simultané de ses solutions ESL, IA et Data

18/12/2024 - 07:45

Ce contrat inédit prévoit le déploiement accéléré et simultané des étiquettes intelligentes, de la solution IA de monitoring de linéaire et détection de ruptures (Captana) et du logiciel d'analyse de données Memory Store Analytics dans 166 magasins d'ici la fin 2025.



18 décembre 2024 - VusionGroup (VU - FR0010282822) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par The Fresh Market®, une enseigne alimentaire américaine, pour digitaliser l'intégralité de leurs magasins physiques. Ce partenariat permettra aux 166 points de vente de bénéficier de la suite des solutions Vusion 360 du Groupe, dont les étiquettes électroniques développées par VusionGroup, la plateforme VusionCloud, Captana et sa technologie de vision par ordinateur intégrant l'intelligence artificielle, ainsi que Memory, marquant ainsi le premier déploiement Vusion 360 en Amérique du Nord.

The Fresh Market®, pionnier de la distribution alimentaire depuis 1982, opère dans 22 États des régions du Midwest, de l'Est et du Sud des États-Unis. Le déploiement Vusion 360 dans tous les magasins de l'enseigne en 2025 soutiendra la mission de The Fresh Market® de fournir une expérience exceptionnelle aux clients et aux équipes en magasin.

Les points clés du déploiement Vusion 360 chez The Fresh Market® incluent :

Productivité et efficacité accrues : Grâce au déploiement des étiquettes électroniques multicolores et à la plateforme VusionCloud, les prix peuvent être ajustés dynamiquement. Les LED clignotantes des étiquettes électroniques sont aussi conçues pour guider les collaborateurs dans la préparation en magasin des commandes passées en ligne ainsi que dans le réapprovisionnement.



Amélioration de la gestion des stocks et de la qualité des produits : L'intégration de la technologie Captana, combinant vision par ordinateur et intelligence artificielle, s'étend à toutes les zones des magasins, y compris les rayons frais. Cette solution vient renforcer le travail des équipes en magasin et améliorer la disponibilité des produits sur les étagères à l'échelle du réseau. En détectant en temps réel les ruptures de stock, elle permet de prioriser efficacement le réapprovisionnement, d'améliorer la performance des rayons de produits frais, d'augmenter la disponibilité des produits en rayon et de réduire le gaspillage.



Pilotage de la performance par la data : Memory Store Analytics est déployé pour mesurer le succès et le retour sur investissement du déploiement pour The Fresh Market®, aidant à prendre des décisions de merchandising en magasin, à anticiper les ruptures, à prioriser la réduction du gaspillage, et plus encore.

La mise en œuvre de ces technologies améliorera le merchandising, la gestion des stocks, la qualité des produits et l'efficacité tout en réduisant le gaspillage. De plus, en utilisant l'infrastructure Cisco Meraki déjà en place dans les magasins, The Fresh Market® connectera automatiquement l'IoT de VusionGroup aux points d'accès existants, éliminant ainsi le besoin de matériel supplémentaire et réduisant à la fois l'empreinte carbone et les coûts opérationnels.

"Nous sommes ravis de nous associer à VusionGroup et d'introduire leur technologie chez The Fresh Market®. Avec cette intégration, nous transformons nos magasins en espaces rapides et efficaces", a déclaré Brian Johnson, COO de The Fresh Market®. "Ce partenariat montre non seulement notre engagement à améliorer l'expérience pour nos clients, mais reflète également notre dévouement à soutenir nos équipes formidables."

Philippe Bottine, CEO Americas & Group Deputy CEO de VusionGroup conclut : "Nous sommes ravis de nous associer à The Fresh Market®, un leader de premier plan dans l'alimentaire, en faisant progresser rapidement leur transformation digitale grâce à nos solutions Vusion 360. Cette collaboration témoigne de notre engagement commun envers l'innovation et l'excellence dans le commerce physique. Nous sommes aussi très fiers de déployer notre gamme de solutions sur l'ensemble d'une chaîne de magasins, marquant une étape cruciale dans la transformation digitale du commerce physique."

À propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

Relations investisseurs : Olivier Gernandt – olivier.gernandt@vusion.com

Contact presse : vusiongroup@publicisconsultants.com

À propos de The Fresh Market®, Inc.

Élu « Meilleur supermarché en Amérique » par les 10 Best Readers' Choice Awards de USA Today en 2023, 2022 et 2021, « Meilleur service client en Amérique 2021 » par Newsweek et Statista, et l'une des cinq marques de vente en magasin les plus fiables pour les aliments spécialisés et naturels/biologiques selon les BrandSpark Most Trusted Awards 2022, The Fresh Market® aide ses clients à découvrir le meilleur avec des solutions de repas pratiques, des ingrédients uniques et des aliments délicieux pour toutes les occasions. Des produits frais et des viandes et fruits de mer exceptionnels aux produits de boulangerie signature et à des milliers d'options biologiques, l'épicerie spécialisée a de quoi satisfaire tous les palais. The Fresh Market exploite actuellement 166 magasins dans 22 États à travers les États-Unis, inspirant les clients à découvrir de nouvelles saveurs et à cuisiner en toute confiance. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.thefreshmarket.com ou suivre l'entreprise sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Pinterest.