11/12/2024 - 07:45

Le leader italien de la distribution alimentaire Coop Alleanza 3.0 choisit VusionGroup pour gagner en efficacité opérationnelle, réduire son impact environnemental et améliorer l'expérience client au sein de ses magasins.

Le 11 décembre 2024 - VusionGroup (VU - FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce, annonce la signature d'un partenariat avec Coop Alleanza 3.0, acteur majeur de la distribution alimentaire en Italie, portant sur le déploiement de ses solutions technologiques dans les magasins de l'enseigne à travers le pays.

"L'ensemble des solutions VusionGroup va bien au-delà des étiquettes électroniques. Notre objectif est de renforcer la précision et le suivi des promotions, des prix et des informations produits à la fois pour nos collaborateurs et nos clients, tout en exploitant la puissance du Cloud et des technologies IoT. À terme, celles-ci fourniront à nos magasins des informations de gestion cruciales pour optimiser leurs opérations. Notre objectif est de créer un meilleur environnement pour nos collaborateurs et nos clients", déclare Luca Girotti, CIO & Process Innovation chez Coop Alleanza 3.0.

Coop Alleanza 3.0 dotera progressivement ses points de vente de la plateforme Cloud et des étiquettes électroniques VusionGroup afin d'optimiser ses opérations en magasin et réduire le gaspillage tout en offrant une expérience client améliorée. Cette initiative répond aux objectifs de développement durable de la coopérative et s'inscrit pleinement dans la feuille de route de VusionGroup en faveur d'un commerce durable. Présent dans 8 régions d'Italie avec 350 magasins, Coop Alleanza 3.0 expérimentera également la solution de Computer Vision et d'intelligence artificielle Captana pour analyser en temps réel les rayons de ses points de vente.

"Les technologies développées par VusionGroup offrent à Coop Alleanza 3.0 de nombreux avantages en matière d'efficacité opérationnelle. Les étiquettes électroniques multicolores améliorent la lisibilité pour les clients et contribuent à réduire la consommation de papier et d'encre. Les LED qui équipent les étiquettes guident les collaborateurs vers le bon emplacement, simplifiant considérablement leurs tâches quotidiennes. Par ailleurs, la plateforme VusionCloud permettra de suivre en temps réel et gérer l'intégralité de l'IoT en magasin", précise Andrea Furegon, responsable des systèmes commerciaux et de vente chez Coop Alleanza 3.0.

“Nous sommes ravis de contribuer à la transformation digitale de Coop Alleanza 3.0, l'un des distributeurs les plus importants d'Italie", commente Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de VusionGroup. “Ce déploiement souligne notre forte présence sur le marché italien de la distribution alimentaire, particulièrement stratégique en Europe. Nous sommes pleinement engagés auprès des enseignes italiennes qui souhaitent transformer leurs magasins en actifs digitaux performants en faveur d'un commerce durable."

“Nous sommes fiers qu'une entité aussi importante en Italie ait choisi VusionGroup comme partenaire pour promouvoir un commerce positif et améliorer son activité”, ajoute Alessio Gruffè, VP Italie & Europe de l'Est chez VusionGroup. "Nos solutions auront un impact non seulement sur l'efficacité et les opérations au sein des magasins, mais aussi sur la qualité du travail et le confort des collaborateurs."

Le déploiement des solutions VusionGroup chez Coop Alleanza 3.0 a démarré dans 40 magasins et sera finalisé d'ici fin 2025.

À propos de VusionGroup :

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Etiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : VU.FP - Bloomberg : VU

