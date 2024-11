26/11/2024 - 07:45

Après la Fnac en 2022, le groupe Fnac Darty a confié à VusionGroup

le soin de digitaliser ses magasins Darty à l'aide de sa technologie de pointe.

26 novembre 2024 – VusionGroup (VU – FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce aujourd'hui le déploiement de ses étiquettes électroniques et solutions digitales au sein de 216 magasins Darty.

Après un premier déploiement réussi dans une centaine de magasins Fnac en France, les technologies VusionGroup équipent désormais les points de vente Darty. Près de 800 000 étiquettes électroniques ont été installées dans les rayons de 216 magasins. Véritable concentré d'informations et d'innovation, les étiquettes intelligentes développées par VusionGroup permettent d'automatiser la mise à jour quotidienne des prix et ainsi d'en libérer les équipes magasins qui peuvent se concentrer désormais sur leur cœur de métier : le conseil et l'accompagnement client.

Connectées à la plateforme VusionCloud, elles permettent aux commerçants de mettre à jour en quelques instants et sur l'ensemble des canaux de vente tout ou partie des prix d'un magasin ou d'une enseigne, pour une gestion omnicanale, simplifiée et réactive. Leur installation met fin au changement manuel des étiquettes papier, chronophage et source d'erreur, tout étant désormais piloté à distance, de manière automatique.

Les étiquettes VusionGroup enrichissent également l'expérience client en fournissant des informations produits et promotions précises et actualisées en temps réel, ce qui aide les clients à prendre des décisions d'achat éclairées. Elles rendent aussi l'expérience en magasin plus fluide et agréable en éliminant les erreurs de prix et en offrant une présentation claire et moderne des produits.

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA VusionGroup commente : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par Darty. Chez VusionGroup, nous connaissons bien les problématiques du groupe, que nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant. Cette décision, au-delà de s'inscrire dans une continuité, prouve que nous proposons la solution répondant le mieux aux enjeux de digitalisation d'acteurs leader sur leur marché. Ce déploiement démontre aussi l'attractivité de nos solutions pour le secteur de l'électrodomestique, dont VusionGroup équipe désormais la plupart des enseignes en Europe. »

Grâce au déploiement de l'infrastructure sans fil Cisco Meraki, avec qui VusionGroup a noué un partenariat technologique, Darty peut activer la solution simplement et rapidement, sans investissement matériel supplémentaire, en utilisant les points d'accès déjà installés. En plus de faciliter la mise en œuvre opérationnelle, cela contribue à la maîtrise de l'empreinte carbone du projet, conformément aux engagements RSE pris par Fnac Darty et VusionGroup.

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

Relations investisseurs : Olivier Gernandt – olivier.gernandt@vusion.com

Contact presse : Publicis Consultants - vusiongroup@publicisconsultants.com