28/08/2024 - 17:40

28 août 2024 – VusionGroup (VU – FR0010282822) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec SPAR Autriche pour déployer dans ses magasins ses étiquettes intelligentes et la solution VusionCloud. Plus de 200 points de vente devront déjà être équipés d'ici la fin de l'année.

Le déploiement permettra à SPAR d'améliorer l'expérience de ses clients comme de ses employés, en digitalisant ses rayons et en fournissant des données précises et en temps réel sur les prix et les produits. Les consommateurs profiteront de prix toujours exacts tandis que les employés de SPAR bénéficieront des informations précises affichées sur les étiquettes électroniques.

“En matière d'innovation technologique, il est souvent judicieux de ne pas se précipiter. Cela est particulièrement vrai dans un domaine aussi sensible que l'alimentaire, où il est essentiel de faire preuve de prudence dans le choix de la technologie » déclare Hans K. Reisch, P-DG de SPAR AG, ajoutant, « Nous sommes fiers d'offrir à nos clients et à nos employés une solution innovante et tournée vers l'avenir avec VusionGroup. Les étiquettes électroniques sont une étape importante dans la digitalisation de notre entreprise et un signe de notre qualité et de notre service. »

L'adoption des étiquettes électroniques intelligentes multicolores de VusionGroup par SPAR permettra également de mettre en valeur leurs promotions et leurs campagnes marketing en magasin, optimisant ainsi la visibilité de la marque et mettant en avant les caractéristiques uniques des produits en rayon.

Grâce à VusionCloud, les mises à jour des prix et des promotions seront désormais automatisées et gérées de manière centralisée, libérant ainsi les employés des tâches manuelles afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur le service client, rendant ainsi l'expérience d'achat globale plus agréable et engageante. VusionCloud permettra également à SPAR de suivre, gérer et surveiller facilement leurs dispositifs IoT en magasin, tout en s'intégrant parfaitement à l'infrastructure sans fil existante de SPAR Autriche, ce qui facilitera un déploiement rapide.

“Nous sommes ravis et fiers que SPAR Autriche, l'un de nos partenaires de longue date en Europe, ait choisi notre technologie comme élément clé de sa digitalisation. Cela représente une étape importante dans notre stratégie et notre croissance dans la région DACH, et nous sommes impatients d'aider SPAR Autriche à réaliser sa transformation digitale vers un modèle commercial plus durable et positif », conclut Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de VusionGroup.



A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE. VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

Relations investisseurs : Olivier Gernandt – olivier.gernandt@vusion.com