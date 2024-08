09/08/2024 - 17:45

VusionGroup a été informé que SESIM, holding managériale détenant 12% de VusionGroup et majoritairement détenue par le management et des salariés de VusionGroup, a procédé à une opération de financement bancaire, conjuguée à un reclassement de titres SESIM entre certains actionnaires et SESIM.

Au terme de cette opération SESIM conserve 12% du capital et des droits de vote de VusionGroup et la participation au capital de SESIM détenue par certains des principaux actionnaires de SESIM également dirigeants ou administrateurs de VusionGroup s'est renforcée.

Les opérations, qui ont été approuvées par le conseil d'administration de SESIM, comportaient les éléments suivants :

Financement de SESIM : Un nouvel emprunt bancaire de 20 M€, permettant à SESIM de racheter ses propres titres auprès de certains cédants, ces titres ayant ensuite été annulés.

Reclassements de titres SESIM : Les opérations de reclassement ont permis à 19 actionnaires existants de SESIM de céder une partie de leurs titres et à 32 actionnaires existants et nouveaux (tous managers, salariés ou administrateurs de VusionGroup) d'investir ou de renforcer leur participation dans SESIM. Ces opérations ont été réalisées sur la base d'un prix par action SESIM calculé sur la base de la moyenne du cours de bourse de VusionGroup au cours des 60 jours précédant le conseil d'administration de SESIM ayant approuvé l'opération, ajusté de la dette et d'une décote d'illiquidité. En particulier : Parmen, holding détenue à parité par Thierry Gadou, Président-Directeur général de VusionGroup, et Philippe Bottine, Directeur général adjoint de VusionGroup, a cédé 310.000 actions SESIM afin de rembourser un emprunt obligataire d'un montant de 2 M€ contracté par Parmen en 2017 pour investir dans SESIM et arrivant à échéance en 2024. Ces actions ont été rachetées par SESIM et annulées. Compte tenu de cette opération et de l'effet relutif des annulations de titres, la participation directe et indirecte de Thierry Gadou au sein de SESIM augmente avec cette opération et passe de 6,98% à 7,09%. Peter Brabeck-Letmathe, Vice-Président du Conseil d'administration de VusionGroup, a acquis 1.866.252 titres pour un montant de 12 M€, sa participation dans SESIM passant de 4,47% à 11,17%. Hélène Ploix, administratrice de VusionGroup, a acquis 46.656 titres, sa participation augmentant de 0,48% à 0,68% Thierry Lemaitre, directeur financier de VusionGroup, n'a cédé aucun titre, sa participation augmentant néanmoins de 4,93% à 5,38% en raison des annulations de titres. Aucun actionnaire de SESIM toujours salarié du Groupe n'a cédé plus de 30 % de sa participation dans SESIM à cette occasion.



A l'issue de ces opérations, aucun administrateur de VusionGroup ne détient directement et indirectement via SESIM une part du capital de VusionGroup supérieure à 10%.

Il est par ailleurs prévu de procéder à ce type d'opérations de manière régulière à l'avenir afin d'offrir une opportunité de liquidité ou d'investissements au sein de SESIM à des actionnaires existants ou nouveaux (managers, salariés ou administrateurs de VusionGroup).

Pour rappel SESIM a été créée en 2017 afin de fédérer et inscrire dans le long terme l'actionnariat du management jusqu'à l'horizon du plan Vusion ‘27 (10 ans), date à laquelle il est prévu que les titres VusionGroup détenus par SESIM pourront être intégralement remontés aux actionnaires de SESIM.

