Chiffre d'affaires du 1 er semestre de 408 M€ en normes IFRS, et de 430 M€ en données ajustées 1 , en croissance de 13% et en ligne avec la guidance

semestre de 408 M€ en normes IFRS, et de 430 M€ en données ajustées , en croissance de 13% et en ligne avec la guidance Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre de 236 M€ en normes IFRS, et de 252 M€ en données ajustées, en croissance de 14%

trimestre de 236 M€ en normes IFRS, et de 252 M€ en données ajustées, en croissance de 14% Niveau de commandes record au 1 er semestre de 714 M€ (+38%) tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe

semestre de 714 M€ (+38%) tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe Chiffre d'affaires des VAS récurrents 4 de 26 M€ en croissance de 28% et représentant environ 60% du chiffre d'affaires VAS total

de 26 M€ en croissance de 28% et représentant environ 60% du chiffre d'affaires VAS total Perspectives annuelles réitérées d'un chiffre d'affaires en données ajustées supérieur à 1 Milliard € en 2024 et d'une amélioration de la rentabilité

Les chiffres ci-après sont présentés en normes IFRS ainsi qu'en données ajustées1 avant prise en compte des retraitements IFRS15 sans effet cash relatifs au contrat Walmart US qui a démarré au T4 2023. Voir note détaillée à la fin de ce communiqué de presse.

En M€ CA IFRS Ajustements[1] sur

le contrat Walmart CA ajusté1 S1 2024 407,8 -22,2 430,0 S1 2023 380,7 - 380,7 Variation (en %) +7% N/A +13% Données non auditées



Commentant ces chiffres, Thierry Gadou, Président–Directeur général de VusionGroup, a déclaré :

« Notre performance au premier semestre est conforme à nos prévisions. Une dynamique puissante est en marche tant aux Etats-Unis qu'en Europe et nous renforçons notre leadership mondial.

Aux Etats-Unis, notre croissance est très forte, tant en chiffre d'affaires qu'en prises de commandes. C'est d'une part lié à Walmart dont le déploiement est entré en phase rapide, avec plus de 500 magasins installés avant la fin de l'année. Plus largement, le lancement de EdgeSense et VusionOX[2] est en train d'accélérer le développement du marché américain en répondant à de nombreuses attentes des commerçants. Cette puissante dynamique sera visible au second semestre et en 2025, les Etats-Unis devenant notre premier marché.

Le Groupe enregistre également beaucoup de succès en Europe sur de nombreux marchés tels que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Scandinavie ou encore le Portugal notamment sur une multitude de segments de marché non-alimentaires tels que la pharmacie, le sport, le bricolage, l'ameublement ou encore l'électro-ménager. Grâce à ces succès, présents et futurs, nous anticipons un net rebond de l'activité en Europe au second semestre 2024 par rapport au premier semestre et une forte croissance dès 2025.

C'est pourquoi nous confirmons avec confiance tous nos objectifs financiers pour l'année en cours tant en termes de croissance, de rentabilité que de génération de cash-flow. L'année 2024 sera une année historique en tout point, et nous nous préparons dès maintenant à l'accélération de 2025. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et nos équipes pour leur engagement et leur passion au service de la modernisation du commerce ».

Chiffre d'affaires

En M€ et en données ajustées 1 EMEA Amériques

& Asie-Pacifique Total T2 2024 131,7 120,6 252,3 T2 2023 186,9 33,9 220,8 Variation (en %) -29,5% +256% +14,3% S1 2024 238,0 192,0 430,0 S1 2023 317,1 63,0 380,1 Variation (en %) - 25,1% +205% +13,1% 12-mois glissants 2024 562,1 292,3 854,4 12-mois glissants 2023 582,5 132,6 715,1 Variation (en %) -3,5% +220% +19,5% Prises de commandes en M€ 2024 2023 % S1 714,0 518,0 +37,8% 12 mois glissants 1146,0 818,0 +40,1%



Croissance du 1er semestre conforme aux prévisions et prises de commandes record

Le chiffre d'affaires IFRS du Groupe a atteint 408 M€ au 1er semestre, et 430 M€ en données ajustées1, en croissance de 13 % par rapport au 1er semestre 2023, et en ligne avec la guidance communiquée lors de la présentation des résultats annuels 2023.

En termes de géographie, la croissance a été tirée par l'Amérique du Nord. Conformément aux prévisions annoncées, la répartition du CA au 1er semestre est de :

55 % pour la zone EMEA, soit 238 M€, en recul de 25 % compte tenu de la finalisation, prévue et annoncée, de la phase de déploiement d'un grand client européen. Cet effet de cycle ne sera que temporaire en 2024 car les nombreux contrats signés ces derniers mois en Europe génèreront à nouveau une croissance robuste en 2025. De plus, les prises de commandes sont en hausse dans la région au premier semestre ce qui vient conforter notre scénario de rebond de l'activité en Europe dès le deuxième semestre de 2024.

45 % pour la zone Amériques et Asie-Pacifique, soit 192 M€ en données ajustées et en hausse de 205 %, principalement tirée par les Etats-Unis, qui deviennent en 2024 le premier marché du Groupe. La croissance devrait y continuer à un rythme soutenu dans les trimestres à venir. Cette excellente dynamique est tirée par l'accélération du rythme du déploiement chez Walmart mais aussi par la conclusion en cours de plusieurs nouveaux contrats importants.

Les prises de commandes mondiales ont crû de 38 % à 714 M€ au premier semestre, et le niveau de commandes sur 12 mois atteint 1 146 M€ à la fin du 1er semestre. Ce chiffre record s'explique par la forte dynamique de nouvelles signatures de contrats tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

Activité VAS[3]

Le chiffre d'affaires des revenus logiciels et services récurrents[4] atteint 26,1 M€ au premier semestre, en forte croissance (+28 % par rapport au S1 2023). Il représente près de 60% des revenus de l'activité VAS totale, dont le montant total s'établit à 44 M€ (-17% par rapport au S1 2023).

Les services non récurrents[5] reculent du fait d'un contexte économique difficile où les distributeurs ont ralenti certains projets ou internalisé certaines prestations. Cette situation est conforme aux prévisions annoncées et devrait se poursuivre tout au long de l'année avant de s'inverser en 2025 grâce notamment à la forte croissance continue des services récurrents.

Notre base installée cloud a progressé rapidement au premier semestre pour atteindre plus de 21 000 magasins et 110 millions d'étiquettes. Cette dynamique va s'accélérer dans les prochains trimestres.

Perspectives et objectifs pour 2024

Fort d'un carnet de commandes à un plus haut historique, VusionGroup réitère avec confiance son objectif de franchir le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires (en données ajustées), et de poursuivre une trajectoire de forte croissance en 2025.

Comme prévu, la croissance du chiffre d'affaires du Groupe sera plus marquée sur le second semestre. Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 430 M€ au premier semestre, pleinement en ligne avec la fourchette de guidance de 420-440 M€ communiquée lors de la présentation de ses résultats annuels 2023, VusionGroup confirme son ambition de délivrer une performance record en termes de chiffre d'affaires au second semestre avec un objectif compris dans une fourchette de 580-600 M€.

En matière de géographie, la répartition estimée du chiffre d'affaires annuel cible restera d'environ 50-60% pour la zone EMEA et 40-50% pour la zone Amériques et Asie-Pacifique. La dynamique de cette dernière devrait être soutenue par la forte croissance attendue aux Etats-Unis cette année.

Le chiffre d'affaires annuel VAS total est estimé autour de 120-140 M€, un objectif qui tient compte de la conjoncture toujours difficile pour le commerce en Europe. Comme attendu, cet environnement a pesé sur le niveau d'activité des VAS non récurrents au premier semestre. Cependant, le Groupe anticipe un rebond au sein de cette activité dès le second semestre. Au sein de l'activité des VAS récurrents, la bonne dynamique au deuxième trimestre conforte l'objectif de croissance du Groupe qui espère atteindre un montant de 60 M€ sur l'ensemble de l'année. Les nombreux déploiements prévus en 2024 continueront à alimenter la poursuite de l'accélération de l'activité des VAS récurrents en 2025.

Le Groupe anticipe une amélioration de son taux de marge sur coûts variables ajusté sur le premier semestre, et sur l'ensemble de l'année par rapport aux mêmes périodes 2023. VusionGroup confirme également la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité avec une marge d'Ebitda ajusté1 attendue en croissance de 50 à 100 points de base et un cash-flow positif tant sur le premier semestre que sur l'ensemble de l'année.

VusionGroup anticipe aussi la poursuite d'une croissance robuste de ses prises de commandes qui devraient atteindre un record historique sur l'ensemble de l'année.

Note sur Retraitements IFRS sur le nouveau contrat Walmart

Deux retraitements IFRS liés au nouveau contrat Walmart impactent les états financiers 2023 publiés :

Le 2 juin 2023, l'Assemblée générale des actionnaires du Groupe a approuvé l'attribution à Walmart de 1 761 200 bons de souscription d'action de la Société (warrants). Selon les normes IFRS, il convient d'évaluer la juste valeur de ces BSA. Celle-ci a été calculée à 163 M€ en date du 2 juin 2023. Une créance et une dette financière ont ainsi été enregistrées dans les comptes consolidés pour ce montant.

La créance, dont le montant est figé, est amortie au prorata du chiffre d'affaires prévisionnel généré par Walmart sur la durée du déploiement de la plateforme Vusion dans les magasins Walmart. Cet impact en diminution du CA est conventionnel car les BSA auront pour seul effet potentiel une dilution déjà simulée et communiquée lors de l'attribution de ces BSA début juin 2023 ; il n'impacte pas le CA facturé à Walmart. Ce retraitement n'a aucun effet sur la trésorerie du Groupe. Il impacte le chiffre d'affaires et également l'ensemble des agrégats du compte de résultat du Groupe, dans les mêmes proportions. Cet impact négatif continuera de produire ses effets sur les comptes IFRS du Groupe jusqu'au terme du contrat Walmart et de manière proportionnelle au chiffre d'affaires généré par ce contrat.

La dette financière fait l'objet d'une réévaluation à chaque clôture en fonction notamment du nombre de BSA exerçables et du cours de Bourse de l'action VusionGroup. Toute variation est enregistrée en résultat financier dans les comptes consolidés du Groupe. Le Groupe continuera de communiquer à chaque clôture les effets sur le chiffre d'affaires et sur le résultat net de ce retraitement IFRS.

L'impact lié à la prise en compte, dès les premières livraisons d'étiquettes, des baisses de prix futures indexées sur les volumes convenues avec Walmart : le prix de revient des ESL est lié aux volumes produits. L'augmentation significative des volumes peut permettre de réduire ces prix de revient. Ainsi, il a été convenu avec ce client qu'en fonction des volumes commandés dans le futur, des baisses de prix lui seraient accordées. La norme IFRS15 prévoit que, dans ce cas, les prix de ventes soient moyennés sur la durée du contrat. L'application de ce retraitement impacte le CA reconnu (IFRS) par rapport au CA facturé, et ce même s'il est prévu de n'accorder de baisses de prix que dans le futur lorsque les volumes cumulés auront atteint certains seuils. L'application de cette norme impacte le CA et tous les agrégats du compte de résultat jusqu'au Résultat Net. Enfin, il est important de noter que des baisses de coûts ont déjà été négociées avec les fournisseurs permettant de garantir a minima le maintien de la marge sur ce contrat en 2025.



Avertissement important

Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par VusionGroup. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres VusionGroup sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de VusionGroup qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres VusionGroup est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur VusionGroup. VusionGroup n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d'informations détaillées sur VusionGroup sont disponibles sur le site Internet (www.vusion.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres VusionGroup dans une quelconque juridiction.

A propos de VusionGroup

VusionGroup est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

