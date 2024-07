Communiqué de la société VusionGroup (ex SES-IMAGOTAG) du 03/07/2024 - L'enseigne britannique Blakemore Retail adopte les solutions digitales et data de VusionGroup

03/07/2024 - 07:45

Avec VusionGroup, le commerçant britannique améliore l'expérience client, l'intégrité de ses prix ainsi que son efficacité opérationnelle.

Le 3 juillet 2024 – VusionGroup (VU – FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce aujourd'hui que A.F. Blakemore & Son Ltd, l'un des plus importants commerçants de proximité du Royaume-Uni, va déployer les solutions de VusionGroup dans 130 magasins supplémentaires en 2024, après une première phase de déploiement réussie de 43 points de vente.

En lien avec sa stratégie d'innovation, Blakemore Retail a fait le choix pour l'ensemble de ses magasins de la plateforme VusionCloud et de la solution Memory Pulse In-Store Analytics, afin de piloter sa performance commerciale. Plus d'un demi-million d'étiquettes 4 couleurs seront aussi déployées, faisant de Blakemore la première enseigne du

Royaume-Uni à sélectionner cette technologie à grande échelle.

"La plateforme VusionCloud et les étiquettes 4 couleurs de VusionGroup ont révolutionné la manière dont nous gérons et affichons les prix et les promotions en magasin. Ce déploiement est une étape majeure dans notre stratégie d'amélioration de l'expérience client, d'optimisation de nos opérations et notre engagement envers un excellent niveau de service", déclare Matt Teague, Managing Director – Blakemore Retail.

Le commerçant britannique a sélectionné VusionGroup afin d'améliorer l'efficacité de ses équipes, mais aussi pour optimiser l'ensemble de ses opérations. Le Groupe a également été choisi pour sa capacité à fournir un service local clé en main, en supervisant l'installation complète des magasins, offrant ainsi un déploiement facile et efficace pour Blakemore.

"Nous sommes ravis d'accompagner Blakemore Retail dans sa transformation digitale grâce à nos solutions innovantes, et de construire un partenariat clé avec cette enseigne. Ce déploiement s'inscrit dans la forte croissance que nous connaissons au Royaume-Uni et en Irlande, où nous avons dépassé les 500 magasins fin 2023, et où nous prévoyons de dépasser les 1000 points de vente en 2024", conclut Sébastien Fourcy, SEVP EMEA – VusionGroup.

Avec plus de 4300 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 750 millions de livres sterling et 253 magasins Spar en Angleterre et au Pays de Galles, Blakemore est une enseigne leader de la proximité au Royaume-Uni.

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

