26/06/2024 - 07:45

Après les déploiements réussis chez Fotex et Bilka, le leader danois du discount devient la nouvelle chaîne de Salling Group à sélectionner les solutions innovantes de VusionGroup

VusionGroup (VU - FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce aujourd'hui le déploiement d'étiquettes intelligentes et de ses solutions au sein de l'enseigne Netto (détenue par Salling Group), la première chaîne de supermarché discount du Danemark.

Salling Group, partenaire de VusionGroup depuis plus de 15 ans, va déployer les étiquettes électroniques SESimagotag et la plateforme VusionCloud dans 550 magasins Netto, entre le troisième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.

Netto offrira ainsi une meilleure expérience client dans tous ses magasins, en affichant des informations pertinentes sur ses produits, promotions et marques. Les consommateurs bénéficieront d'une communication claire sur les offres de Netto, affichées directement sur les étiquettes, leur permettant ainsi de trouver facilement les produits recherchés en magasin.

"Chez Netto, nous nous efforçons constamment d'améliorer l'expérience client dans nos magasins. Les solutions de VusionGroup nous permettront de fournir à nos clients des informations plus claires sur les produits, des promotions plus percutantes et un magasin plus moderne pour une meilleure expérience d'achat", déclare Alan Jensen, Vice-président exécutif, IT & Digital de Salling Group.

VusionCloud permettra à Netto de contrôler et de mettre à jour à distance les étiquettes électroniques en rayon, assurant ainsi dans tous les magasins des prix exacts et une gestion efficace des promotions dans un environnement sécurisé. Le déploiement s'appuiera sur l'infrastructure

Wi-Fi existante de Cisco Meraki, permettant une installation plus rapide et une réduction significative de l'empreinte carbone associée à la solution.

Les solutions développées par VusionGroup élimineront également le travail manuel d'impression et de remplacement des étiquettes, permettant ainsi aux équipes de Netto de consacrer plus de temps au service clients.

"Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Salling Group au Danemark dans leur démarche de transformation digitale, renforçant ainsi notre position de leader en Scandinavie. Netto va ainsi pouvoir optimiser ses opérations et offrir à ses clients une meilleure expérience d'achat, grâce à notre innovation permanente, à nos solutions fondées sur l'intelligence artificielle et aux données que nous mettons à disposition de l'enseigne. Ce déploiement est une nouvelle reconnaissance de l'impact positif apporté par nos technologies et nos équipes", conclut Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de VusionGroup.

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Etiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

