Après une première phase de déploiement, Supermarchés Match accélère la digitalisation de ses magasins avec VusionGroup, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique.

Désormais, 75 magasins – soit les 2/3 du parc de l'enseigne – sont équipés d'1.5 million d'étiquettes électroniques. Installées dans les rayons, elles permettent notamment d'automatiser l'affichage des prix et promotions et de faire gagner du temps aux équipes magasin, tout en limitant les erreurs traditionnellement induites par le changement de prix manuel.

Forts d'une vision innovante commune, Supermarchés Match et VusionGroup (Euronext : VU, FR0010282822), accélèrent une collaboration enclenchée depuis plusieurs années autour de la digitalisation des points de vente.

Au-delà de l'automatisation de l'affichage des prix, ces étiquettes affichent des informations précieuses et légales pour le consommateur mais aussi pour les collaborateurs du magasin, avec des informations sur les livraisons ou sur les niveaux de stock.

Comme le souligne Nicolas Dewailly, DG France Supermarchés Match « ? Le d é ploiement des solutions VusionGroup chez Supermarchés Match vise plusieurs objectifs cruciaux. Tout d'abord, l'automatisation de l'affichage des prix et promotions en temps réel permet d'accroître la productivité magasin, d'assurer une agilité prix pour répondre à la concurrence mais aussi de faciliter le quotidien des collaborateurs en magasin, qui n'ont plus à assurer manuellement le changement de prix. La solution VusionGroup répond également à un besoin majeur : sécuriser la fiabilité de nos tarifs en limitant les erreurs de prix entre les affichages rayons et les prix payés en caisses. C'est essentiel pour garder la confiance de nos clients. ? »

Jean-Bernard Thomas, DSI supermarchés Match France, ajoute : «?VusionGroup a une forte expérience et maitrise des solutions Cloud. Nous avons ainsi déployé l'ensemble des magasins sous la plateforme VusionCloud, qui bien au-delà d'un simple hébergement, apporte de nombreuses fonctionnalités en matière de sécurité, de flexibilité et de monitoring. ? »

De nouvelles solutions de digitalisation magasin attendues

Supermarchés Match a également prévu d'ajouter la fonctionnalité pick-to-light à ses étiquettes pour la préparation de commandes internet en magasin. Grâce au clignotement des LED, déclenché à la demande, le personnel du magasin est guidé vers le bon emplacement et repère facilement et rapidement le produit recherché. Résultat, le temps de préparation de commandes est optimisé, et la productivité accrue.

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA VusionGroup, conclut : « ? Nous sommes fiers d'avoir su démontrer à Supermarchés Match les bénéfices de notre plateforme Cloud. L'enseigne souhaite avancer davantage dans leur process de digitalisation. Nous allons ainsi rapidement les accompagner dans leur process de préparations de commandes e-Commerce en magasin pour améliorer leur productivité ainsi que dans la gestion des ruptures grâce à Captana, ? qui allie vision par ordinateur et intelligence artificielle afin de maximiser la disponibilité des produits en rayon, augmenter les ventes et réduire le gaspillage. »

