12/06/2024 - 17:45

Le groupe leader de la distribution au Portugal va déployer les solutions de VusionGroup dans plus de 240 magasins alimentaires (hypermarchés, supermarchés, proximité) et cosmétiques

VusionGroup, (Euronext : VU, FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique annonce aujourd'hui que Sonae, propriétaire de la première chaîne de distribution portugaise, accélère son déploiement des solutions VusionGroup. Déjà sélectionné pour équiper 160 points de vente en 2023, le Groupe poursuivra le déploiement avec 80 magasins supplémentaires courant 2024. Ce nouveau contrat fait suite à un premier déploiement réussi de 200 magasins avec Worten, filiale de Sonae et leader du commerce électroménager au Portugal.

Les étiquettes intelligentes Vusion équiperont cette fois-ci les enseignes Continente (alimentaire) et Wells (cosmétique) en plus des magasins Worten. Il s'agit du plus grand déploiement d'étiquettes intelligentes dans la région ibérique, avec plus d'1 million d'étiquettes installées en magasin.

Inscrivant l'innovation au cœur de son ADN, Sonae souhaite mettre le meilleur de la technologie au service de ses clients et de ses équipes. Avec VusionGroup, les enseignes du groupe portugais vont bénéficier d'un impact positif immédiat sur leurs opérations en magasin et leur rentabilité. Grâce à l'automatisation des prix et des promotions, Sonae va également réduire le temps passé sur les mises à jour des prix, éliminer les erreurs de tarification, et ainsi améliorer l'image prix et la confiance de ses clients. Dans le même temps, les équipes de Sonae pourront se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée telles que le service client.

La décision de déployer les étiquettes intelligentes de VusionGroup et la plateforme VusionCloud s'inscrit dans une stratégie d'optimisation des opérations en magasin, de l'efficacité de leurs équipes, mais aussi de l'amélioration de la satisfaction client. Le développement durable étant aussi un principe clé pour Sonae, les solutions de VusionGroup permettront au groupe portugais de réduire l'impact environnemental de ses opérations en éliminant le besoin en étiquettes papier.

La technologie VusionGroup va également permettre à Sonae d'améliorer ses process de préparation de commandes e-Commerce en magasin (picking) et de réassort, tout en fournissant des informations et contenus enrichis sur les produits à leurs clients.

Pedro Côrte-Real, Directeur de la Technologie, MC Sonae, commente : "VusionGroup est un partenaire clé dans la transformation de nos magasins physiques en actifs digitaux, d'abord avec Worten, et maintenant avec Continente et Wells. Grâce à leur plateforme Vusion, nous avons l'opportunité de digitaliser davantage nos magasins, offrant une meilleure expérience à nos équipes et nos clients. Cela représente une étape majeure dans notre stratégie de digitalisation et dans notre détermination à fournir le meilleur de la technologie et la meilleure expérience à nos clients."

Sébastien Fourcy, Senior Executive Vice President - EMEA at VusionGroup, conclut : “Nous sommes ravis d'avoir été à nouveau choisis par le groupe Sonae. Ainsi, nous élargissons notre collaboration et déployons nos solutions dans de nouveaux secteurs de la région ibérique, qui est clé pour nous. Le renforcement de notre partenariat stratégique avec ce groupe leader au Portugal est une formidable et nouvelle reconnaissance de l'impact de nos solutions et de la pertinence de notre stratégie dans cette zone."

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

