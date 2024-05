10/05/2024 - 20:30

Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2024

Modalités de Mise à Disposition ou de Consultation

des Documents Préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra mercredi 19 juin 2024 à 10H30 au #Cloud Business Center, 10 bis rue du 4 septembre, 75002, Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour.

Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société.

Il sera notamment proposé à l'Assemblée Générale d'approuver :

le versement d'un dividende de 0,30 euro par action, la date de détachement du dividende étant fixée le 25 juin 2024 et la date de paiement le 27 juin 2024 ;

les résolutions suivantes relatives à la composition du Conseil d'administration:

-le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xiangjun YAO;

-la nomination en qualité d'administrateur de Madame Rong HUANG, étant précisé que le renouvellement du mandat de Madame Fengqi YE ne sera pas soumis aux actionnaires, celle-ci ayant démissionné de son mandat le 6 mai 2024;

-la nomination en qualité d'administrateurs indépendants de Messieurs Emmanuel BLOT et Kevin HOLT, dont les biographies figurent ci-après.

le renouvellement de certaines autorisations financières précédemment octroyées.

Emmanuel BLOT

Emmanuel Blot a débuté sa carrière en tant qu'analyste “sell-side” dans le secteur des biens d'équipement, d'abord chez Bryan, Garnier & Co puis chez Oddo BHF, couvrant des entreprises industrielles et aérospatiales. En 2012, il rejoint le Fonds Stratégique d'Investissement, intégré à Bpifrance depuis 2013, et est actuellement Directeur chez Bpifrance Investissement, au sein du pôle Large Cap qui chapeaute les investissements en fonds propres supérieurs à 20M€.

Il se concentre sur la conduite des investissements dans les sociétés cotées qu'il accompagne dès l'investissement de Bpifrance, par participation directe à la Gouvernance (Constellium, Mersen, Quadient) ou par l'accompagnement des représentants de Bpifrance au Conseil d'Administration.

Kevin HOLT

Kevin Holt a débuté sa carrière en 1982 dans le secteur technologique, chez NCR Corporation, dans les divisions ventes et marketing. Il a ensuite rejoint le secteur du retail en 1993 et a occupé divers postes de direction au sein des groupes Meijer et Supervalu, avant d'être Executive Vice President de Delhaize Group et Directeur Général de Delhaize America de 2014 à 2016.Il a occupé successivement ensuite les fonctions de Chief Operating Officer puis Directeur Général du groupe Ahold Delhaize de 2016 à 2023.