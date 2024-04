30/04/2024 - 07:30

Le nouveau volet au contrat cadre avec Walmart vise l'accélération de la

transformation digitale des magasins américains de l'enseigne

VusionGroup (VU - FR0010282822) et Walmart US ont signé un nouvel avenant au contrat cadre pour l'accélération du déploiement des solutions EdgeSense et VusionCloud au sein de l'enseigne américaine.

En parallèle de l'accélération du déploiement, le contrat prévoit une extension fonctionnelle de la solution logicielle qui permettra d'améliorer les processus de merchandising, de gestion des stocks et de préparation de commandes E-commerce.

Le montant de prises de commande d'environ 1 milliard d'Euros correspondant à cette signature sera intégré aux chiffres des prochains trimestres. VusionGroup est confiant en son plan de croissance pour 2025. Les revenus correspondants donneront l'opportunité à Walmart de commencer à exercer ses bons de souscription votés le 2 juin 2023, par l'Assemblée Générale Annuelle de VusionGroup.

Philippe Bottine, CEO Americas & Group Deputy CEO de VusionGroup déclare : “Nous sommes très fiers d'accélérer le déploiement en cours avec Walmart US, et par conséquent la digitalisation de leurs magasins rendue possible à très grande échelle grâce à EdgeSense, VusionCloud et VusionOX, notre système d'exploitation IoT basé sur le protocole Bluetooth. C'est une étape majeure dans la réalisation de notre plan Vusion '27 et une formidable reconnaissance de l'impact positif de nos technologies et de nos équipes. »

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

