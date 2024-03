07/03/2024 - 18:00

VusionGroup consolide sa gouvernance

Peter Brabeck-Letmathe est nommé Vice-Président du Conseil d'administration et administrateur référent (Lead Independent Director).

La désignation de deux nouveaux administrateurs indépendants sera proposée à la prochaine assemblée générale, portant à 60 % la part d'administrateurs indépendants au sein du Conseil.

L‘un de ces administrateurs serait désigné sur proposition de Bpifrance, qui détient désormais 8,21% du capital.

Afin de s'adapter à la forte croissance internationale de VusionGroup de ces dernières années, aux évolutions récentes de la structure du capital du Groupe, et dans le prolongement des évolutions déjà réalisées fin 2022, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires du 19 juin la désignation de deux nouveaux administrateurs indépendants au sens du Code Afep-Medef, portant le nombre total d'administrateurs à 10, dont 6 administrateurs indépendants.

Parmi ces nouveaux administrateurs serait proposé un représentant de Bpifrance, pour le compte du fonds d'investissement LAC1 qui détient désormais 8,21% du capital de VusionGroup.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a nommé Peter Brabeck-Letmathe Vice-Président du Conseil et Administrateur Référent (Lead Independent Director) de VusionGroup, ainsi que Président du nouveau comité « Stratégie et RSE » du Conseil, constitué exclusivement d'administrateurs indépendants.

Thierry Gadou, Président – Directeur général de VusionGroup commente : « Après les évolutions engagées fin 2022, voici une nouvelle étape importante franchie dans l'adaptation permanente de notre gouvernance à la physionomie actionnariale et à la forte expansion internationale de notre Groupe. Je veux remercier chaleureusement Peter Brabeck-Letmathe d'avoir accepté de s'impliquer encore davantage dans le travail de notre conseil et d'apporter ainsi à VusionGroup son immense expérience et sa connaissance unique du monde des affaires en général et du monde de la grande consommation en particulier. Je suis très fier de le compter parmi les membres de notre conseil, ainsi que des personnalités telles que Hélène Ploix, Candace Johnson, Franck Moison, George Yao, dont la stature et la compétence sont un atout précieux pour notre entreprise en plein développement mondial. Je suis également très heureux de proposer prochainement à notre assemblée générale d'accueillir au Conseil deux nouveaux administrateurs indépendants, dont un représentant de Bpifrance. »

Peter Brabeck-Letmathe conclut : « Je suis heureux de contribuer plus activement à la gouvernance et au développement d'une entreprise unique au cœur de la digitalisation du commerce, tant au sein du Conseil d'administration que de son Comité Stratégie et RSE, afin de mener à bien le plan stratégique Vusion'27 porté par le Groupe. »

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

