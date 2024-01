24/01/2024 - 17:45

VusionGroup : 4ème trimestre record et

chiffre d'affaires 2023 en ligne avec l'objectif annuel

-------------------

CA 2023 (non audité) de 801,4 M€ en croissance de 29% (CA retraité[1] de 805,1 M€ /+30%)

CA T4 record de 238,2 M€ en croissance de +55% (241,9 M€ 1 /+58%)

/+58%) Prises de commandes annuelles de 950 M€ (+39%)

CA VAS2 de 109 M€ (+17%) incluant une croissance supérieure à celle du Groupe sur les revenus récurrents (SaaS et contrats de maintenance) qui atteignent 42 M€

Poursuite d'une solide croissance attendue en 2024, tirée notamment par l'accélération des ventes aux Etats-Unis

En M€ (non audité) CA IFRS publié Retraitements1 sur le contrat Walmart CA retraité1 9M 2023 563,2 563,2 9M 2022 467,7 467,7 Variation (en %) +20,4% +20,4% T4 2023 238,2 -3,7 241,9 T4 2022 153,2 153,2 Variation (en %) +55,5% +57,9% S2 2023 420,7 -3,7 424,4 S2 2022 335,0 335,0 Variation (en %) +25,6% +26,7% CA Total 2023 801,4 -3,7 805,1 CA Total 2022 620,9 620,9 Variation (en %) +29,1% +29,7%

Thierry Gadou, Président – Directeur général de VusionGroup, commente : « L'année 2023 s'est conclue par un 4ème trimestre record et la réalisation de notre objectif de chiffre d'affaires annuel qui était aussi l'objectif de notre plan à 5 ans3. Avec une croissance de +30% par an en moyenne depuis 10 ans, VusionGroup se classe dans le peloton de tête des valeurs de croissance et parmi les fleurons technologiques européens. Les clés de cette dynamique sont durables : une R&D et une innovation toujours à la pointe qui répond aux besoins immenses de modernisation du commerce ; une position forte sur notre marché européen et une stratégie gagnante aux États-Unis, première économie du monde ; une gestion rigoureuse ; et une équipe motivée et largement associée au capital. Nous venons de dévoiler à New York au salon NRF des innovations majeures dans toutes nos familles de produits, ainsi que la nouvelle identité qui fédère désormais ces solutions IoT, IA et Data. VusionGroup, c'est la vision d'une fusion du physique et du digital au service du commerce et des consommateurs. Nous abordons 2024 avec beaucoup d'enthousiasme et à nouveau de belles perspectives de croissance. »

Note : pour une meilleure comparabilité, les chiffres commentés ci-après correspondent au chiffre d'affaires retraité1 (voir détail à la fin du communiqué).

4ème Trimestre, 2ème semestre et année 2023 records

Conformément aux attentes, au quatrième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires trimestriel retraité1 de VusionGroup a atteint le plus haut niveau de son histoire : 241,9 M€ soit +58% par rapport au T4 2022. Cette croissance a été tirée par un solide carnet de commandes, notamment aux Etats-Unis.

Le second semestre atteint également un plus haut historique à 424 M€ en croissance de +27% en données retraitées1.

Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires retraité1 progresse de +29.7% et s'élève à 805,1 M€.

Chiffre d'affaires retraité par région1

en M € (non audité) EMEA Reste du Monde Total S1 2023 317,7 62,9 380,7 S1 2022 221,3 64,6 285,9 Variation (en %) +43,6% -2,6% +33,2% T3 2023 156,2 26,4 182,5 T3 2022 138,3 43,5 181,8 Variation (en %) +12,9% -39,4% +0,4% T4 2023 168,0 73,9 241,9 T4 2022 127,1 26,1 153,2 Variation (en %) +32,1% +183,4% +57,9% S2 2023 324,2 100,3 424,4 S2 2022 265,4 69,6 335,0 Variation (en %) +22,1% +44,1% +26,7% CA Total 2023 641,9 163,2 805,1 CA total 2022 486,7 134,2 620,9 Variation (en %) +31,9% +21,6% +29,7%

Prises de commandes

Grâce à une forte dynamique au 4ème trimestre, les prises de commandes s'élèvent à 950 M€ sur les 12 mois de 2023, soit une progression de +39% par rapport à 2022, qui conforte les perspectives de croissance pour l'année 2024.

Prises de commandes (M€) 2023 2022 % T4 240 138 +74% 12 mois 950 685 +39%

Dynamique commerciale par région

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) s'élève à 168,0 M€ au quatrième trimestre 2023, soit une progression de +32,1% par rapport au T4 2022. Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires EMEA progresse de +31,9%, tiré par une dynamique de croissance dans toute l'Europe.

Le CA retraité1 du T4 2023 dans la zone Amériques et Asie-Pacifique (Reste du Monde) bondit de +183,4% pour atteindre 73,9 M€, grâce à la croissance aux Etats-Unis et notamment les premières livraisons sur le nouveau contrat Walmart USA. Le CA retraité1 en 2023 dans la zone Amériques et Asie-Pacifique s'élève à 163,2 M€ pour l'année complète, soit une croissance de +21,6% par rapport à 2022, croissance qui devrait s'accélérer fortement en 2024.

Logiciels, Services, et Solutions hors EEG (VAS)

Le CA VAS s'élève à 109,1 M€ en 2023 soit une croissance de +17% comparé aux 93,3 M€ en 2022. Cette dynamique de croissance n'est pas homogène sur l'ensemble des activités VAS. Ainsi, la croissance des activités VAS récurrentes est forte sur 2023 tandis que celle des activités VAS non-récurrentes a légèrement décliné.

Le chiffre d'affaires « VAS récurrent » intègre les revenus d'abonnements à VusionCloud et aux applications SAAS de Computer vision (Captana et Belive) et de Data Analytics (MarketHub et Memory), ainsi que les contrats de services récurrents. Le CA VAS récurrent a connu une croissance supérieure à celle du Groupe pour s'établir à 42 M€ en 2023 et représente déjà 39% du CA VAS total.

Le chiffre d'affaires « VAS non-récurrent » regroupe notamment les revenus d'installations et de services professionnels non récurrents ; les ventes de matériels tels que les caméras Captana, les rails vidéo et autres écrans à vocation publicitaire (Engage), ainsi que les ventes de solutions industrielles et logistiques (PDidigital). Les revenus VAS non récurrents ont légèrement décliné en 2023 du fait de la conjoncture et s'établissent à 67 M€ (61% du CA VAS total).

Perspectives

Fort d'un carnet de commandes élevé, VusionGroup est confiant en la poursuite d'une forte dynamique de croissance et a pour objectif de franchir en 2024 le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires retraité1.

La croissance sera surtout tirée à partir du 2ème trimestre par l'accélération aux Etats-Unis des livraisons à Walmart avec la mise en service de nouvelles lignes de production au Mexique. Beaucoup d'autres clients poursuivront leurs déploiements dans la région, les Etats-Unis devenant dès cette année le premier pays de VusionGroup, devant l'Allemagne.

La forte dynamique des revenus VAS récurrents devrait se poursuivre également. La rentabilité devrait aussi poursuivre son amélioration continue.

En ce début 2024, le Groupe est confiant en sa trajectoire Vusion-27.

Note sur Retraitements IFRS sur le nouveau contrat Walmart

Deux retraitements IFRS liés au nouveau contrat Walmart impactent le CA publié 2023 de -3,7M€ par rapport au CA effectivement facturé :

L'impact en diminution du CA de la juste valeur des BSA accordés à Walmart au prorata du CA total prévisionnel généré par ce contrat : cet impact en diminution du CA est conventionnel car les BSA auront pour seul effet potentiel une dilution déjà simulée et communiquée lors de l'attribution de ces BSA début juin 2023 et n'impacte pas le CA facturé à Walmart. Ce retraitement n'a aucun effet sur la trésorerie du Groupe. Il impacte le CA à hauteur de -2M€ en 2023 et également l'ensemble des agrégats financiers du Groupe, dans les mêmes proportions. Cet impact négatif continuera de produire ses effets sur les comptes IFRS du Groupe jusqu'au terme du contrat Walmart et de manière proportionnelle au chiffre d'affaires généré par ce contrat ; L'impact lié à la prise en compte, dès les premières livraisons d'étiquettes, des baisses de prix futures indexées sur les volumes convenues avec Walmart : le prix de revient des ESL est lié aux volumes produits. L'augmentation significative des volumes peut permettre de réduire ces prix de revient. Ainsi, il a été convenu avec ce client qu'en fonction des volumes commandés dans le futur, des baisses de prix lui seraient accordées. La norme IFRS15 prévoit que, dans ce cas, les prix de ventes soient moyennés sur la durée du contrat. L'application de ce retraitement en 2023 impacte le CA reconnu (IFRS) et la marge, de -1,7M€ par rapport au CA facturé, et ce même s'il est prévu de n'accorder de baisses de prix que dans le futur lorsque les volumes cumulés auront atteint certains seuils. L'application de cette norme impacte le CA et tous les agrégats du compte de résultat jusqu'au Résultat Net.

[1] Le CA retraité correspond au CA IFRS avant prise en compte de certains retraitements IFRS15 sans effet cash. L'impact non cash de ces retraitements est de -3.7 M€ par rapport au CA effectivement facturé sur le nouveau contrat Walmart US qui démarre au T4 2023. Voir note explicative détaillée à la fin de ce communiqué de presse.

2 VAS : Logiciels, services et solutions hors EEG

3 Plan stratégique Vusion-22 dont l'objectif a été décalé d'un an en raison de la crise COVID-19