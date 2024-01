10/01/2024 - 17:45

Une nouvelle identité pour valoriser l'ensemble des solutions innovantes conçues pour répondre aux défis majeurs du commerce physique.

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, change aujourd'hui de nom pour devenir VusionGroup, afin d'incarner les différentes lignes de produits et solutions qui ont enrichi le Groupe au fil des années, et qui toutes concourent à la digitalisation du commerce. Ce changement de dénomination fait suite à une résolution votée en assemblée générale le 23 juin dernier.

SESimagotag demeure le nom de la principale division produit, pionnier et leader mondial des étiquettes électroniques, aux côtés des autres marques et solutions du Groupe : VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

Au total VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce.

Le choix de Vusion pour le Groupe consacre la place centrale de sa plateforme logicielle (retail IoT cloud) développée ces dernières années pour soutenir les commerçants dans la transformation digitale de leurs points de vente.

VusionGroup est aujourd'hui le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce et l'une des entreprises technologiques européennes en plus forte croissance[1].

Thierry Gadou, Président - Directeur général de VusionGroup, déclare : « Notre groupe a beaucoup changé ces dernières années, passant de pionnier et leader des étiquettes électroniques à un groupe diversifié couvrant une large palette de solutions de digitalisation du commerce. A l'heure où notre produit phare, les étiquettes électroniques, aborde une phase d'adoption massive et devient une technologie mainstream, nous nous positionnons sur de nouveaux marchés connexes à fort potentiel, qui vont approfondir la transformation digitale du commerce par la vision par ordinateur, les capteurs, la Data et l'IA, domaines où VusionGroup est d'ores et déjà un leader à la pointe mondiale de l'innovation. Derrière cette palette de solutions, il y a la plateforme logicielle Vusion, d'où la décision naturelle de changer le nom de notre Groupe pour incarner sa nouvelle réalité. Notre mission reste la digitalisation du commerce physique, mais notre périmètre englobe désormais le plus large éventail de solutions contribuant à cette mission. »

Les solutions de VusionGroup seront présentées au salon NRF à New York du 14 au 16 janvier 2024. Le Groupe se dote également d'un nouveau site internet (www.vusion.com), ainsi que d'un nouvel espace investisseurs (investor.vusion.com).

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.vusion.com

[1] TCAM 5 ans >30% par an, dans le Top15 Européen des entreprises technologiques cotées (Bloomberg)