05/05/2021 - 17:50

Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 5 mai 2021, 17h45 CET – Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX – ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, présente aujourd'hui le bilan de ses dernières années de développement ainsi que ses ambitions pour les prochaines années.

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, déclare : « Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que nous avons signé notre premier accord de licence biopharmaceutique donnant l'accès à nos solutions technologiques à un laboratoire pharmaceutique. Cette décennie nous a permis de construire les bases solides d'un modèle économique duplicable, mondial et créateur de valeur. Il y a tout juste 1 an, nous annoncions notre volonté d'accélérer la dynamique commerciale sur ces fondamentaux et l'inflexion est aujourd'hui nette, que ce soit par le nombre d'accords de licence signés ou par la taille moyenne des partenariats. Notre accord annoncé il y a quelques jours avec le laboratoire japonais Eisai en est une nouvelle illustration.

Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un degré de maturité technologique et commerciale qui nous permet de dévoiler le potentiel de cette feuille de route à l'horizon 2025 au travers de nos ambitions de croissance régulière avec rentabilité. »

Une décennie pour construire un leader des thérapies numériques

En 2011, Voluntis devenait la première société à signer un accord de partenariat biopharmaceutique dans l'industrie des thérapies numériques et se positionnait comme pionnier dans ce domaine émergent. À cette époque, Voluntis était la seule entreprise à avoir développé sa propre technologie et a convaincu un laboratoire pharmaceutique de dimension mondiale d'associer cette technologie naissante à un traitement médical afin d'augmenter l'efficacité thérapeutique, d'améliorer la qualité de vie des patients et d'optimiser le suivi par les professionnels de santé.

Aujourd'hui, Voluntis dispose d'un portefeuille commercial riche et en croissance régulière, doté de solutions digitales pour plusieurs indications thérapeutiques et de partenariats biopharmaceutiques à portée mondiale, faisant ainsi de la société un leader des thérapies numériques avec déjà :

6 accords actifs avec des laboratoires pharmaceutiques de rang mondial (Abbvie, Biocon, Bristol Myers Squibb, Eisai, Novartis et Sanofi) ;

avec des laboratoires pharmaceutiques de rang mondial (Abbvie, Biocon, Bristol Myers Squibb, Eisai, Novartis et Sanofi) ; 11 thérapies numériques en portefeuille, dont 1 d'ores et déjà commercialisée, et l'essentiel devant être lancé commercialement entre 2021 et 2024 ;

en portefeuille, dont 1 d'ores et déjà commercialisée, et l'essentiel devant être lancé commercialement entre 2021 et 2024 ; 3 principales aires thérapeutiques , l'oncologie, le diabète et l'immunologie, avec des extensions potentielles en neurologie ;

, l'oncologie, le diabète et l'immunologie, avec des extensions potentielles en neurologie ; 16 milliards de dollars de revenus annuels générés par nos partenaires au pic des ventes des médicaments associés aux thérapies numériques de Voluntis[1].

Ces accords sont basés sur un accès des partenaires à la plateforme Theraxium, développée par Voluntis et commune à toutes les thérapies numériques de la société, et des développements spécifiques de personnalisation. Entre 2011 et 2020, ce modèle économique a déjà permis de générer 42 millions d'euros de facturations commerciales, dont 52% sont des revenus de licence d'accès à la technologie versés sous forme de paiements upfront à la signature de l'accord et de royalties lors des phases de commercialisation et d'évaluation clinique.

Des ambitions fortes à moyen terme : >40 millions d'euros de facturations commerciales et >30% de marge d'EBITDA ajusté en 2025

Fort de solides actifs et des nombreuses discussions engagées avec ses partenaires actuels et de nouveaux partenaires potentiels, Voluntis confirme ses objectifs pour 2021 (8 à 12 millions d'euros de facturations commerciales et cash-flow libre positif au second semestre) et affiche de fortes ambitions commerciales et financières.

À l'horizon 2025, période au cours de laquelle l'essentiel des thérapies numériques actuellement en développement seront commercialisées, la société estime pouvoir :

Multiplier par 2 le nombre de thérapies numériques en portefeuille, soit plus de 20 solutions développées sur la plateforme Theraxium ;

Multiplier par 4 les facturations commerciales, pour dépasser les 40 millions d'euros en 2025, dont plus de la moitié de revenus de licence ;

Atteindre une marge d'EBITDA ajusté positive dès 2022 et de plus de 30% des facturations commerciales en 2025.

Au-delà de 2025, les royalties liées au déploiement commercial monteraient en puissance pour constituer la majorité des revenus annuels et les accords existants pourraient à eux seuls représenter des dizaines de millions d'euros de revenus[2] par an (dont le plus grand accord conclu à ce jour qui pourrait représenter plus de 100 millions d'euros de revenus sur son cycle de vie). Grâce à la montée en puissance commerciale de ses solutions, à l'ambition de signer un nombre croissant d'accords commerciaux chaque année pour élargir son portefeuille de solutions DTx sur les domaines thérapeutiques, et à la scalabilité offerte par sa plateforme unique, Voluntis ferait progressivement croître sa marge d'EBITDA ajusté pour dépasser 45%.

Une visioconférence ouverte à toute la communauté financière est organisée ce mercredi 5 mai 2021 à partir de 18h00.

Pour participer à cette visioconférence, merci de vous inscrire en écrivant à [email protected].

Les liens de connexion seront communiqués après validation des inscriptions.

Retrouvez toutes les informations sur : www.voluntis.com

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d'en améliorer l'efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Mnemo : ALVTX - ISIN : FR0004183960

Contacts

ACTUS

Relations Presse

Vivien Ferran

[email protected]

+33 (0)1 53 67 36 34 ACTUS

Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes-Leib

[email protected]

+33 (0)1 53 67 36 78 Voluntis

Directeur Administratif et Financier

Guillaume Floch

[email protected]

+33 (0)1 41 38 39 20

Indicateurs Alternatifs de Performance :

Facturation commerciale : reflète l'activité commerciale et les passages de jalons techniques ou réglementaires pendant la période, qui ont souvent vocation à être différés ou étalés selon IFRS 15 (Paiements initiaux, redevances d'exclusivité et licences perpétuelles + Services de développement et intégration + Redevances SaaS, royalties, maintenance & support)

EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

EBITDA ajusté : correspond à l'EBITDA corrigé de la variation des produits constatés d'avance et des charges différées en vertu de l'application de la norme IFRS 15 (produits facturés relatifs à des éléments dont le contrôle n'a pas été transféré, charges d'exécution des éléments produits au titre des contrats client et non encore transférés)

Marge d'EBITDA ajusté : EBITDA ajusté / facturation commerciale

Cash-flow libre : flux de trésorerie générés par l'activité + flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier semestriel 2020 et le rapport financier annuel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 29 septembre 2020 et le 22 avril 2021, dont les copies sont disponibles sur le site Internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

[1] Peak Sales cumulés des molécules auxquelles sont associées les thérapies numériques (DTx) actuellement au stade de développement dans le portefeuille de collaborations pharmaceutiques.

[2] Sur la base du lancement commercial des solutions, des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux.