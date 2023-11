03/11/2023 - 08:20

Plus de 12 600 tests réalisés en octobre 2023

Une moyenne de 574 tests par jour

Une croissance en volume de +56% par rapport à octobre 2022

Paris, le 3 novembre 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce un record d'affluence de sa filiale Smart Salem au mois d'octobre 2023.

En effet, après une croissance en volume de 34% au 1er semestre 2023[1], et de 60% au 3ème trimestre 2023[2], Smart Salem confirme sa dynamique en accueillant 12 617 personnes en octobre 2023 (+56% par rapport à octobre 2022).

L'activité de Smart Salem bénéficie de la stratégie mise en place et du travail important réalisé depuis 2022 :

- La montée en puissance de ses deux nouveaux centres ouverts en septembre 2022 et mars 2023 ;

- La diversification des tests Medical Fitness proposés et des nouvelles offres de tests de Bilan de santé ;

- Le renforcement de la stratégie marketing et commerciale de Smart Salem avec la mise en place des outils et équipes afin de pérenniser la tendance de croissance et le développement des nouvelles offres.

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, déclare : « Il s'agit d'une nouvelle performance record de Smart Salem qui fait évidemment écho aux excellents chiffres déjà publiés et qui valide la stratégie mise en place. L'ensemble des équipes réalise un travail remarquable et indispensable dans l'affirmation de Visiomed Group comme acteur de référence aux Emirats arabes unis et au Moyen-Orient. »

Nombre de tests effectués Octobre 2023 Octobre 2022 Variation

Oct-23 / Oct-22 Activité Medical Fitness 12 245 8 062 +52% Activité Bilan de santé 372 n.a. n.a. Nombre total de tests 12 617 8 062 +56%

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

[1] 56 580 tests au 1er semestre 2023 contre 42 165 au 1er semestre 2022

[2] 30 080 tests au 3ème trimestre 2023 contre 18 797 au 3ème trimestre 2022