18/08/2023 - 14:30

Paris, Dubaï, le 18 août 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants annonce la suspension de cotation à la suite du communiqué de presse publié par BewellConnect.

Cette suspension de cotation intervient afin de nous permettre de communiquer rapidement.

Visiomed Group dément fermement l'ensemble des allégations diffamatoires qui figurent dans le communiqué de Bewellthy : nos comptes 2022 sont audités, nos résolutions de Conseil d'administration et accords au sein de la co-entreprise Bewellthy, détenant 100% de BewellConnect, ont été et sont toujours réalisés en bonne et due forme.

La publication mensongère des dirigeants de BewellConnect, la semaine du 15 août, la veille d'un week-end et par une société non-cotée, n'a pour objet que de porter atteinte à Visiomed Group.

Visiomed Group prendra les mesures judiciaires nécessaires à l'encontre des personnes ayant publié et relayé ces propos mensongers.

Visiomed Group entend dès à présent rassurer ses actionnaires sur sa bonne santé financière et opérationnelle, comme le montre la publication de notre chiffre d'affaires du premier semestre 2023, en progression de +41%, et les nombreuses étapes de développement enclenchées et réussies par le groupe.

Pour mémoire, Bewellthy, détenant 100% de BewellConnect, est une participation minoritaire de Visiomed Group, gérée par son actionnaire majoritaire et sous la responsabilité de ce dernier. Cette participation n'est pas consolidée et ne contribue pas au chiffre d'affaires du groupe.

Visiomed Group communiquera lundi 21 aout avant ouverture de façon plus substantielle afin de répondre point par point aux dénigrements dont elle fait l'objet.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Test » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montrent les ouvertures de deux nouveaux centres à Dubaï en septembre 2022 et mars 2023 puis l'enrichissement de l'offre de tests proposés depuis la mi-2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2023. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.