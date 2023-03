30/03/2023 - 18:00

Smart Salem augmente sa capacité d'accueil globale à 2 000 visites par jour

Diversification enclenchée avec le lancement de nouveaux services de diagnostics

Démarrage d'un pilote sur l'activité de prévention médicale

Productivité et expérience patient de nouveau renforcées, propulsées par la technologie et l'intelligence artificielle

Dubaï, Paris, le 30 mars 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce l'inauguration et l'ouverture officielle au grand public du troisième centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park (DKP).

À la suite de sa livraison le 3 mars 2023 et après une phase de lancement de quelques jours, le centre de DKP a été officiellement inauguré et ouvert au public le 29 mars 2023 avec le soutien de nombreuses personnalités de la Dubai Health Authority, de Dubai Healthcare City Authority, de la Dubai Academic Healthcare Corporation et de TECOM.

L'inauguration du centre de DKP ancre fortement les perspectives de croissance pour Smart Salem en 2023, après une année 2022 record en termes d'affluence et de performance financière :

Un maillage géographique optimal à Dubaï avec, via DKP, un accès privilégié pour les patients venant de la Palme, d'Emirates Hills, de la Marina, des zones franches du groupe TECOM et du sud de l'Emirat ;

à Dubaï avec, via DKP, un accès privilégié pour les patients venant de la Palme, d'Emirates Hills, de la Marina, des zones franches du groupe TECOM et du sud de l'Emirat ; Une capacité d'accueil de 2 000 personnes par jour sur les 3 centres du groupe offrant un potentiel de croissance très fort pour l'avenir (pour rappel Smart Salem a accueilli 10 034 patients en janvier 2023 sur ses 2 premiers centres, soit environ 460 personnes par jour) sans coût fixe ou investissement significatif supplémentaire ;

sur les 3 centres du groupe offrant un potentiel de croissance très fort pour l'avenir (pour rappel Smart Salem a accueilli 10 034 patients en janvier 2023 sur ses 2 premiers centres, soit environ 460 personnes par jour) sans coût fixe ou investissement significatif supplémentaire ; Une nouvelle dimension avec la proposition de nouveaux services de diagnostics liés aux autorisations administratives : médecine du travail et visas d'employés de maison dans un premier temps, enregistrement de données biométriques pour les documents d'identité, test médical pour l'obtention du permis de conduire et bilan de santé pré-mariage dans un second temps ;

liés aux autorisations administratives : médecine du travail et visas d'employés de maison dans un premier temps, enregistrement de données biométriques pour les documents d'identité, test médical pour l'obtention du permis de conduire et bilan de santé pré-mariage dans un second temps ; Le déploiement d'une offre de prévention médicale : bilans de santé exhaustifs, création de profils de risques et services de suivi et d'accompagnement pour les patients, grâce à un projet pilote initié au sein de DKP.

Guillaume Brémond, Président du Conseil d'Administration de Visiomed Group, déclare : « Visiomed Group est aujourd'hui orienté vers le Moyen-Orient. Nous avons élargi notre empreinte à Dubaï en construisant deux nouveaux centres médicaux digitalisés, tout d'abord à DIFC et maintenant à Dubaï Knowledge Park. La stratégie de notre groupe est de regrouper l'ensemble des services de diagnostics « administratifs » et une offre de soins préventifs sous le même toit. Visiomed Group se positionne ainsi comme le premier groupe intégré de diagnostic médical et de médecine préventive aux Emirats Arabes Unis et prend le virage de la médecine personnalisée, qui est l'avenir du secteur médical. Nous sommes le seul acteur régional alliant des technologies innovantes, l'intelligence artificielle et les supports digitaux afin d'optimiser l'expérience patient, la vitesse d'exécution et la fiabilité des tests médicaux. Ce virage technologique fort et durable pour l'industrie est annonciateur d'économies d'échelles et donc de rentabilité accrue. »

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, déclare : « Notre nouveau centre a une superficie de plus de 1 000 m². Il dispose de cinq salles de prise de sang, d'une salle de radiographie (et le potentiel pour une seconde) et d'un service de voiturier gratuit. Le centre DKP est proche de nombreux quartiers dynamiques de Dubaï et nous ouvre un accès à l'ensemble du sud de l'Emirat. Nous continuons à délivrer notre plan de développement : nouveaux centres digitalisés, nouveaux services et des relations toujours plus fortes avec le gouvernement et les services de santé de Dubaï. Nos bases sont solides et 2023 sera à nouveau une année de croissance importante pour Visiomed Group. Nous sommes évidemment fiers de pouvoir faire bénéficier l'ensemble de notre écosystème - patients, médecins, employés, pouvoirs publics et investisseurs - de cette dynamique. »

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international. Le groupe est présent via :

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre et d'un troisième centre à Dubaï en septembre 2022 et en mars 2023, et les projets de diversification en cours.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49.88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté. Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com.

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2023. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.