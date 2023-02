07/02/2023 - 08:00

Paris, le 7 février 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce un nouveau record d'affluence au sein des centres Medical Fitness de Smart Salem, filiale à 100% du Groupe.

Plus de 10 000 personnes sont en effet venues dans un centre en janvier 2023 pour une prestation de Medical Fitness, soit une hausse de 47% par rapport au mois de janvier 2022.

Données non auditées – 1 mois Janvier

2022 Janvier 2023 Var. (%) Nombre de visiteurs Medical Fitness Smart Salem 6 835 10 034 +47%





Cette performance inédite est un palier important dans l'histoire de Smart Salem et confirme les excellents résultats de l'année 2022. L'exercice 2023 s'annonce donc très positif pour Smart Salem et Visiomed Group, avec notamment l'ouverture prochaine d'un 3ème centre dans le quartier de Dubai Knowledge Park. Prévue au 1er trimestre 2023, cette ouverture augmentera la capacité d'accueil des centres Smart Salem à 2 000 visites / jour et complètera un maillage territorial optimal à Dubaï.

Guillaume Bremond, Président de Visiomed Group, déclare : « Visiomed Group commence fort l'année 2023 avec un premier record. Atteindre plus de 10 000 visites sur un mois calendaire est une étape importante et confirme la trajectoire de croissance exceptionnelle de Smart Salem tout en assurant d'ores et déjà une belle profitabilité à notre Groupe. Notre objectif est de consolider cette dynamique de croissance tout en augmentant notre taux de remplissage et donc nos marges. En effet, sur des bases de fréquentation aussi élevées, chaque visite additionnelle se traduit presque exclusivement en profit pour le Groupe sur nos deux centres, compte tenu d'un coût marginal extrêmement faible. »

Thomas Picquette, Directeur général de Visiomed Group, déclare : « Smart Salem poursuit son parcours remarquable, grâce notamment au travail de grande qualité de l'ensemble des équipes sur place. Nous sommes impatients d'ouvrir notre nouveau centre qui nous permettra d'attirer un nombre toujours plus important de visiteurs et de continuer à porter le dynamisme de Smart Salem et de Visiomed Group ».

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales et participations :

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49.88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté.

Le produit phare de Bewellthy, VisioCheck, est la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com.

